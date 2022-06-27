https://ria.ru/20220627/blagoustroystvo-1798307696.html

Стартовал второй этап благоустройства около станции БКЛ "Электрозаводская"

Стартовал второй этап благоустройства около станции БКЛ "Электрозаводская" - РИА Новости, 27.06.2022

Стартовал второй этап благоустройства около станции БКЛ "Электрозаводская"

Специалисты приступили ко второму этапу благоустройства около станции БКЛ "Электрозаводская" в Москве, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T08:50

2022-06-27T08:50

2022-06-27T08:50

общество

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

благоустройство

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Специалисты приступили ко второму этапу благоустройства около станции БКЛ "Электрозаводская" в Москве, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства приступили ко второму этапу благоустройства территории, прилегающей к станции Большой кольцевой линии метро "Электрозаводская" на востоке столицы", - рассказал Бирюков.Бирюков отметил, что в 2020-2021 годах были выполнены работы первого этапа по улучшению пешеходной и транспортной доступности этой станции, а также обновлены улицы Большая Семеновская, Золотая и часть Электрозаводской, Семеновский вал и площадь Журавлева. На втором этапе в зону благоустройства включены дополнительные территории, что позволит сделать удобные маршруты к новому объекту.Бирюков уточнил, что в этом году работы пройдут на Малой Семеновской улице, в переулках Барабанный, Медовый, Мажоров, Семеновский, Верхний и Нижний Журавлев. Для безопасности пешеходов и водителей в зоне благоустройства будут выставлены ограждения с сигнальными лампами и установлены временные дорожные знаки. Для горожан обустроят удобные проходы."Воздушные провода уберем под землю в кабельную канализацию, чтобы улучшить визуальный облик пространства и повысить надежность эксплуатации линий электропередачи. Часть работ будет выполнена методом горизонтально-наклонного бурения, что позволит избежать больших разрытий", - рассказал Бирюков.Кроме того, будут приведены в порядок тротуары, на съездах разместят специальные гранитные пандусы для маломобильных граждан, заменят асфальт на проезжей части, обустроят парковки. Для пассажиров общественного транспорта на улице Малая Семеновская заменят старый остановочный павильон на современный с зарядными слотами и беспроводной связью."Хорошее освещение - необходимое условие безопасности и комфорта. В ходе благоустройства на прилегающей к станции "Электрозаводская" территории установят почти 100 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров, - подчеркнул заместитель мэра.Пешеходные переходы буду оборудованы 30 опорами контрастного освещения, которые сделают саму "зебру" и пешехода на ней заметнее для водителей. Также в рамках проекта обновят популярный у местных жителей сквер Дружба на улице Малая Семеновская. Там заменят покрытие существующих дорожек и сделают дополнительные, в местах протопов поставят удобные лавочки."Запланированы работы по озеленению: в районе станции разобьют почти 35 тысяч квадратных метров газона, поздней осенью высадят более 60 деревьев и кустарников. Основные работы планируется завершить до конца года", - добавил Бирюков.

https://realty.ria.ru/20220625/blagoustroystvo-1798045898.html

https://ria.ru/20220621/blagoustroystvo-1796917845.html

https://ria.ru/20220623/blagoustroystvo-1797471554.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, благоустройство