08:34 27.06.2022 (обновлено: 11:43 27.06.2022)
В Бирмингеме пять человек пострадали при взрыве
Пять человек пострадали при взрыве газа в Бирмингеме, один дом разрушен и три повреждены
© Фото : West Midlands Fire ServiceПожарные на месте взрыва в жилом доме в Бирмингеме, Великобритания
© Фото : West Midlands Fire Service
Пожарные на месте взрыва в жилом доме в Бирмингеме, Великобритания
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Пять человек пострадали в результате взрыва в британском Бирмингеме, один дом разрушен, сообщает пожарная служба региона Западный Мидленд.
Пожарные считают, что произошел взрыв газа. По их данным, один дом разрушен полностью, еще три значительно повреждены.
"Один мужчина был спасен до прибытия пожарной службы и был передан службе скорой помощи Западного Мидленда, а затем доставлен в больницу королевы Елизаветы с травмами, опасными для жизни. Еще четырем людям была оказана помощь на месте в связи с незначительными травмами", - говорится в заявлении на сайте пожарной службы.
Ранее полиция информировала, что в Бирмингеме произошел взрыв, один дом был разрушен и несколько серьезно повреждены. Также сообщалось о пострадавших.