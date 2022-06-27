https://ria.ru/20220627/birmingem-1798304491.html

В Бирмингеме пять человек пострадали при взрыве

В Бирмингеме пять человек пострадали при взрыве - РИА Новости, 27.06.2022

В Бирмингеме пять человек пострадали при взрыве

Пять человек пострадали в результате взрыва в британском Бирмингеме, один дом разрушен, сообщает пожарная служба региона Западный Мидленд. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T08:34

2022-06-27T08:34

2022-06-27T11:43

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Пять человек пострадали в результате взрыва в британском Бирмингеме, один дом разрушен, сообщает пожарная служба региона Западный Мидленд.Пожарные считают, что произошел взрыв газа. По их данным, один дом разрушен полностью, еще три значительно повреждены."Один мужчина был спасен до прибытия пожарной службы и был передан службе скорой помощи Западного Мидленда, а затем доставлен в больницу королевы Елизаветы с травмами, опасными для жизни. Еще четырем людям была оказана помощь на месте в связи с незначительными травмами", - говорится в заявлении на сайте пожарной службы.Ранее полиция информировала, что в Бирмингеме произошел взрыв, один дом был разрушен и несколько серьезно повреждены. Также сообщалось о пострадавших.

https://ria.ru/20220621/tyantszin-1797125315.html

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Ольга Фомченкова

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