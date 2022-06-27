https://ria.ru/20220627/bezopasnost-1798389623.html

Меры безопасности из-за угроз терактов максимально усилены, заявил Песков

Меры безопасности из-за угроз терактов максимально усилены, заявил Песков - РИА Новости, 27.06.2022

Меры безопасности из-за угроз терактов максимально усилены, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что меры антитеррористической безопасности в России уже максимально усилены. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T12:36

2022-06-27T12:36

2022-06-27T13:19

безопасность

россия

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что меры антитеррористической безопасности в России уже максимально усилены.Ранее в интервью британской газета Financial Times руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов пригрозил России терактами и диверсиями на ее территории."Они и так максимально усилены", - сказал Песков на вопрос журналистов о том, будут ли в РФ усиливать меры безопасности в свете угроз терактов из Киева. Вопрос о дополнительных мерах представитель Кремля посоветовал адресовать силовым ведомствам.

https://ria.ru/20220613/terror-1794977183.html

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Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, дмитрий песков