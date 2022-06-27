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Меры безопасности из-за угроз терактов максимально усилены, заявил Песков - РИА Новости, 27.06.2022
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Меры безопасности из-за угроз терактов максимально усилены, заявил Песков
Меры безопасности из-за угроз терактов максимально усилены, заявил Песков - РИА Новости, 27.06.2022
Меры безопасности из-за угроз терактов максимально усилены, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что меры антитеррористической безопасности в России уже максимально усилены. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T12:36
2022-06-27T13:19
безопасность
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что меры антитеррористической безопасности в России уже максимально усилены.Ранее в интервью британской газета Financial Times руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов пригрозил России терактами и диверсиями на ее территории."Они и так максимально усилены", - сказал Песков на вопрос журналистов о том, будут ли в РФ усиливать меры безопасности в свете угроз терактов из Киева. Вопрос о дополнительных мерах представитель Кремля посоветовал адресовать силовым ведомствам.
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безопасность, россия, украина, дмитрий песков
12:36 27.06.2022 (обновлено: 13:19 27.06.2022)
 
Меры безопасности из-за угроз терактов максимально усилены, заявил Песков

Песков заявил о максимальном усилении мер антитеррористической безопасности в России

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что меры антитеррористической безопасности в России уже максимально усилены.
Ранее в интервью британской газета Financial Times руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов пригрозил России терактами и диверсиями на ее территории.
"Они и так максимально усилены", - сказал Песков на вопрос журналистов о том, будут ли в РФ усиливать меры безопасности в свете угроз терактов из Киева. Вопрос о дополнительных мерах представитель Кремля посоветовал адресовать силовым ведомствам.
Последствия теракта, совершенного украинскими боевиками у здания МВД в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
13 июня, 07:02Специальная военная операция на Украине
Украина перешла к терроризму в Запорожской области, сообщили власти региона
 
БезопасностьРоссияУкраинаДмитрий Песков
 
 
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