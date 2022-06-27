https://ria.ru/20220627/bezopasnost-1798389623.html
Меры безопасности из-за угроз терактов максимально усилены, заявил Песков
Меры безопасности из-за угроз терактов максимально усилены, заявил Песков - РИА Новости, 27.06.2022
Меры безопасности из-за угроз терактов максимально усилены, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что меры антитеррористической безопасности в России уже максимально усилены. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T12:36
2022-06-27T12:36
2022-06-27T13:19
безопасность
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что меры антитеррористической безопасности в России уже максимально усилены.Ранее в интервью британской газета Financial Times руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов пригрозил России терактами и диверсиями на ее территории."Они и так максимально усилены", - сказал Песков на вопрос журналистов о том, будут ли в РФ усиливать меры безопасности в свете угроз терактов из Киева. Вопрос о дополнительных мерах представитель Кремля посоветовал адресовать силовым ведомствам.
https://ria.ru/20220613/terror-1794977183.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, украина, дмитрий песков
12:36 27.06.2022 (обновлено: 13:19 27.06.2022)
Меры безопасности из-за угроз терактов максимально усилены, заявил Песков
Песков заявил о максимальном усилении мер антитеррористической безопасности в России