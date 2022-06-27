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"Они воры". Американцы нашли метод "борьбы" с высокими ценами на заправках - РИА Новости, 27.06.2022
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"Они воры". Американцы нашли метод "борьбы" с высокими ценами на заправках
"Они воры". Американцы нашли метод "борьбы" с высокими ценами на заправках - РИА Новости, 27.06.2022
"Они воры". Американцы нашли метод "борьбы" с высокими ценами на заправках
В США участились случаи кражи бензина непосредственно на заправках, передает FOX News. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T11:59
2022-06-27T13:43
в мире
сша
бензин
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В США участились случаи кражи бензина непосредственно на заправках, передает FOX News.Отмечается, что воры потом перепродают краденое по сниженным ценам, связываясь с покупателями через социальные сети или специальное мобильное приложение.В первую очередь от подобных действий страдают владельцы частных заправок, отмечает агентство.По данным администрации энергетической информации США, около 25% продавцов бензина почувствовали увеличение количества краж топлива по сравнению с прошлым годом."Вы можете их (владельцев частных автозаправок. — Прим. ред.) просто разорить подобными действиями. Даже если воровство топлива поможет людям получить бесплатный бензин, это очень плохо сказывается на владельцах заправок", — заключил Терри Ким, сооснователь академии кибербезопасности.В начале июня средняя стоимость бензина в США впервые в истории превысила пять долларов за галлон (3,78 литра). В качестве причин подорожания аналитики указывают рост цен на нефть на мировых рынках, снижение мощностей по ее переработке, а также спецоперацию России на Украине, в результате которой произошло снижение глобального предложения при одновременно растущем спросе.
https://ria.ru/20220612/benzin-1794828838.html
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в мире, сша, бензин
11:59 27.06.2022 (обновлено: 13:43 27.06.2022)
 
"Они воры". Американцы нашли метод "борьбы" с высокими ценами на заправках

FOX News: Американцы крадут бензин для перепродажи по ценам ниже рыночных

© AP Photo / Nam Y. HuhМужчина на заправочной станции в США
Мужчина на заправочной станции в США - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© AP Photo / Nam Y. Huh
Мужчина на заправочной станции в США . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В США участились случаи кражи бензина непосредственно на заправках, передает FOX News.
Отмечается, что воры потом перепродают краденое по сниженным ценам, связываясь с покупателями через социальные сети или специальное мобильное приложение.
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В первую очередь от подобных действий страдают владельцы частных заправок, отмечает агентство.

"В этом нет никакого робингудства. Они воры. Они не крадут у богатых, чтобы отдать бедным. Владельцы заправочных станций меньше всего ответственны за высокие цены", — прокомментировал ситуацию вице-президент по стратегическим инициативам из Национальной Ассоциации Магазинов Джефф Ленард.

По данным администрации энергетической информации США, около 25% продавцов бензина почувствовали увеличение количества краж топлива по сравнению с прошлым годом.
"Вы можете их (владельцев частных автозаправок. — Прим. ред.) просто разорить подобными действиями. Даже если воровство топлива поможет людям получить бесплатный бензин, это очень плохо сказывается на владельцах заправок", — заключил Терри Ким, сооснователь академии кибербезопасности.
В начале июня средняя стоимость бензина в США впервые в истории превысила пять долларов за галлон (3,78 литра). В качестве причин подорожания аналитики указывают рост цен на нефть на мировых рынках, снижение мощностей по ее переработке, а также спецоперацию России на Украине, в результате которой произошло снижение глобального предложения при одновременно растущем спросе.
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