https://ria.ru/20220627/benzin-1798369762.html

"Они воры". Американцы нашли метод "борьбы" с высокими ценами на заправках

"Они воры". Американцы нашли метод "борьбы" с высокими ценами на заправках - РИА Новости, 27.06.2022

"Они воры". Американцы нашли метод "борьбы" с высокими ценами на заправках

В США участились случаи кражи бензина непосредственно на заправках, передает FOX News. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T11:59

2022-06-27T11:59

2022-06-27T13:43

в мире

сша

бензин

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В США участились случаи кражи бензина непосредственно на заправках, передает FOX News.Отмечается, что воры потом перепродают краденое по сниженным ценам, связываясь с покупателями через социальные сети или специальное мобильное приложение.В первую очередь от подобных действий страдают владельцы частных заправок, отмечает агентство.По данным администрации энергетической информации США, около 25% продавцов бензина почувствовали увеличение количества краж топлива по сравнению с прошлым годом."Вы можете их (владельцев частных автозаправок. — Прим. ред.) просто разорить подобными действиями. Даже если воровство топлива поможет людям получить бесплатный бензин, это очень плохо сказывается на владельцах заправок", — заключил Терри Ким, сооснователь академии кибербезопасности.В начале июня средняя стоимость бензина в США впервые в истории превысила пять долларов за галлон (3,78 литра). В качестве причин подорожания аналитики указывают рост цен на нефть на мировых рынках, снижение мощностей по ее переработке, а также спецоперацию России на Украине, в результате которой произошло снижение глобального предложения при одновременно растущем спросе.

https://ria.ru/20220612/benzin-1794828838.html

https://ria.ru/20220624/biotekhnologii-1797663592.html

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в мире, сша, бензин