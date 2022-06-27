https://ria.ru/20220627/bayden-1798540327.html

Байден оплачивал своему сыну Хантеру эскортниц, сообщили СМИ

Байден оплачивал своему сыну Хантеру эскортниц, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.06.2022

Байден оплачивал своему сыну Хантеру эскортниц, сообщили СМИ

Президент США Джо Байден, не подозревая об этом, оплачивал сыну Хантеру счета за услуги эскортниц, многие из которых могли быть связаны с РФ, пишет газета... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T19:01

2022-06-27T19:01

2022-06-27T19:15

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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден, не подозревая об этом, оплачивал сыну Хантеру счета за услуги эскортниц, многие из которых могли быть связаны с РФ, пишет газета Washington Examiner.Издание заявляет, что в его распоряжение попала копия данных с забытого ноутбука Хантера Байдена. Согласно этим данным, Хантер Байден потратил более 30 тысяч долларов на эскорт с ноября 2018 года по март 2019 года. Многие из этих девушек были связаны с российскими адресами электронной почты, зарегистрированными в зоне ".ru", и работали с "эксклюзивным модельным агентством" UberGFE. В разделе "контакты" на сайте этого агентства указаны Лос-Анджелес, Бостон и Лондон.В одной из переписок Хантер сообщает посреднице под именем Ева, которая служила его основным контактным лицом при работе с UberGFE, что его счета были временно заморожены из-за попыток перевести платежи ее "девушкам" с российскими учетными записями электронной почты, что было подозрительно для его банка. Согласно изданию, Ева просила Хантера зачислить платежи на банковские счета, связанные с российскими адресами электронной почты, 11 раз.Газета пишет, что президент помогал оплачивать счета сына с декабря 2018 года по 2019 год и в общей сложности намеревался перевести ему 100 тысяч долларов в этот период. По информации издания, однажды Байден перевел Хантеру 5 тысяч долларов, когда последний взаимодействовал с эскортницей из UberGFE. В другом случае из переписки следует, что Хантер убедил отца отправить ему 20 тысяч долларов якобы для оплаты программы реабилитации наркозависимых, куда Хантер так и не зарегистрировался.Издание отмечает, что точно неизвестно, кто управляет UberGFE, агентство не зарегистрировано в США. На сайте компания утверждает, что у нее есть персонал на Украине, а ее сайт создан киевскими разработчиками.В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату президента США того времени Дональда Трампа. Сообщалось, что ноутбук был позднее изъят ФБР. Daily Mail писала, что найденные на ноутбуке фотографии могут свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.

https://ria.ru/20220624/bayden-1797947241.html

https://ria.ru/20210528/narkotiki-1734659273.html

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