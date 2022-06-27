19:01 27.06.2022 (обновлено: 19:15 27.06.2022)
Байден оплачивал своему сыну Хантеру эскортниц, сообщили СМИ
Washington Examiner: Байден оплачивал своему сыну Хантеру эскортниц из Восточной Европы
© AP Photo / Andrew HarnikХантер Байден
© AP Photo / Andrew Harnik
Хантер Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден, не подозревая об этом, оплачивал сыну Хантеру счета за услуги эскортниц, многие из которых могли быть связаны с РФ, пишет газета Washington Examiner.
Издание заявляет, что в его распоряжение попала копия данных с забытого ноутбука Хантера Байдена. Согласно этим данным, Хантер Байден потратил более 30 тысяч долларов на эскорт с ноября 2018 года по март 2019 года. Многие из этих девушек были связаны с российскими адресами электронной почты, зарегистрированными в зоне ".ru", и работали с "эксклюзивным модельным агентством" UberGFE. В разделе "контакты" на сайте этого агентства указаны Лос-Анджелес, Бостон и Лондон.
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В одной из переписок Хантер сообщает посреднице под именем Ева, которая служила его основным контактным лицом при работе с UberGFE, что его счета были временно заморожены из-за попыток перевести платежи ее "девушкам" с российскими учетными записями электронной почты, что было подозрительно для его банка. Согласно изданию, Ева просила Хантера зачислить платежи на банковские счета, связанные с российскими адресами электронной почты, 11 раз.
Газета пишет, что президент помогал оплачивать счета сына с декабря 2018 года по 2019 год и в общей сложности намеревался перевести ему 100 тысяч долларов в этот период. По информации издания, однажды Байден перевел Хантеру 5 тысяч долларов, когда последний взаимодействовал с эскортницей из UberGFE. В другом случае из переписки следует, что Хантер убедил отца отправить ему 20 тысяч долларов якобы для оплаты программы реабилитации наркозависимых, куда Хантер так и не зарегистрировался.
В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату президента США того времени Дональда Трампа. Сообщалось, что ноутбук был позднее изъят ФБР. Daily Mail писала, что найденные на ноутбуке фотографии могут свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.