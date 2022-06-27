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Снова Байден. Шольц "спас" совместное фото лидеров G7 - РИА Новости, 27.06.2022
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Снова Байден. Шольц "спас" совместное фото лидеров G7
Снова Байден. Шольц "спас" совместное фото лидеров G7 - РИА Новости, 27.06.2022
Снова Байден. Шольц "спас" совместное фото лидеров G7
Президент США Джо Байден не услышал команду фотографа на саммите G7, в результате чего пришлось вмешаться канцлеру Германии Олафу Шольцу и привлечь внимание... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T09:59
2022-06-27T10:04
в мире
саммит g7
германия
джо байден
олаф шольц
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден не услышал команду фотографа на саммите G7, в результате чего пришлось вмешаться канцлеру Германии Олафу Шольцу и привлечь внимание коллеги. Перед началом переговоров на саммите G7 главы государств должны были сфотографироваться, однако Байден разбирался с документами и не стал разворачиваться для совместной фотографии. Шольцу пришлось подсказать американскому лидеру. "Джо, повернись", — заявил Шольц. Ранее лидеры "Большой семерки" за обедом вспоминали президента России Владимира Путина и рассуждали о том, стоит ли им раздеться, чтобы показать, что они "круче" российского лидера. Саммит "Большой семерки" под председательством Германии проходит с 26 по 28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников саммита — лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии и Индонезии. Также во встрече примет участие по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский.
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в мире, саммит g7, германия, джо байден, олаф шольц
09:59 27.06.2022 (обновлено: 10:04 27.06.2022)
 
Снова Байден. Шольц "спас" совместное фото лидеров G7

Президент США Джо Байден не услышал команду фотографа на саммите G7

© AP Photo / Markus Schreiber, PoolЛидеры "Большой семерки" на саммите G7 в Германии
Лидеры Большой семерки на саммите G7 в Германии - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© AP Photo / Markus Schreiber, Pool
Лидеры "Большой семерки" на саммите G7 в Германии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден не услышал команду фотографа на саммите G7, в результате чего пришлось вмешаться канцлеру Германии Олафу Шольцу и привлечь внимание коллеги.

Перед началом переговоров на саммите G7 главы государств должны были сфотографироваться, однако Байден разбирался с документами и не стал разворачиваться для совместной фотографии.
Шольцу пришлось подсказать американскому лидеру.

"Джо, повернись", — заявил Шольц.

Ранее лидеры "Большой семерки" за обедом вспоминали президента России Владимира Путина и рассуждали о том, стоит ли им раздеться, чтобы показать, что они "круче" российского лидера. Саммит "Большой семерки" под председательством Германии проходит с 26 по 28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников саммита — лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии и Индонезии. Также во встрече примет участие по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский.
Лидеры Большой семерки на саммите G7 в Германии - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
Вчера, 21:59
"Что за дети". Британцы высмеяли лидеров G7, захотевших фото "круче Путина"
 
В миреСаммит G7ГерманияДжо БайденОлаф Шольц
 
 
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