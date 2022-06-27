https://ria.ru/20220627/bayden-1798319305.html

Снова Байден. Шольц "спас" совместное фото лидеров G7

Снова Байден. Шольц "спас" совместное фото лидеров G7 - РИА Новости, 27.06.2022

Снова Байден. Шольц "спас" совместное фото лидеров G7

Президент США Джо Байден не услышал команду фотографа на саммите G7, в результате чего пришлось вмешаться канцлеру Германии Олафу Шольцу и привлечь внимание... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T09:59

2022-06-27T09:59

2022-06-27T10:04

в мире

саммит g7

германия

джо байден

олаф шольц

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден не услышал команду фотографа на саммите G7, в результате чего пришлось вмешаться канцлеру Германии Олафу Шольцу и привлечь внимание коллеги. Перед началом переговоров на саммите G7 главы государств должны были сфотографироваться, однако Байден разбирался с документами и не стал разворачиваться для совместной фотографии. Шольцу пришлось подсказать американскому лидеру. "Джо, повернись", — заявил Шольц. Ранее лидеры "Большой семерки" за обедом вспоминали президента России Владимира Путина и рассуждали о том, стоит ли им раздеться, чтобы показать, что они "круче" российского лидера. Саммит "Большой семерки" под председательством Германии проходит с 26 по 28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников саммита — лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии и Индонезии. Также во встрече примет участие по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский.

https://ria.ru/20220626/britantsy-1798276083.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, саммит g7, германия, джо байден, олаф шольц