09:59 27.06.2022 (обновлено: 10:04 27.06.2022)
Снова Байден. Шольц "спас" совместное фото лидеров G7
Президент США Джо Байден не услышал команду фотографа на саммите G7
© AP Photo / Markus Schreiber, PoolЛидеры "Большой семерки" на саммите G7 в Германии
© AP Photo / Markus Schreiber, Pool
Лидеры "Большой семерки" на саммите G7 в Германии
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден не услышал команду фотографа на саммите G7, в результате чего пришлось вмешаться канцлеру Германии Олафу Шольцу и привлечь внимание коллеги.
Перед началом переговоров на саммите G7 главы государств должны были сфотографироваться, однако Байден разбирался с документами и не стал разворачиваться для совместной фотографии.
Перед началом переговоров на саммите G7 главы государств должны были сфотографироваться, однако Байден разбирался с документами и не стал разворачиваться для совместной фотографии.
Шольцу пришлось подсказать американскому лидеру.
"Джо, повернись", — заявил Шольц.
Ранее лидеры "Большой семерки" за обедом вспоминали президента России Владимира Путина и рассуждали о том, стоит ли им раздеться, чтобы показать, что они "круче" российского лидера. Саммит "Большой семерки" под председательством Германии проходит с 26 по 28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников саммита — лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии и Индонезии. Также во встрече примет участие по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский.
"Джо, повернись", — заявил Шольц.
Ранее лидеры "Большой семерки" за обедом вспоминали президента России Владимира Путина и рассуждали о том, стоит ли им раздеться, чтобы показать, что они "круче" российского лидера. Саммит "Большой семерки" под председательством Германии проходит с 26 по 28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников саммита — лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии и Индонезии. Также во встрече примет участие по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский.