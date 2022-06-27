https://ria.ru/20220627/batalony-1798284669.html

Кадыров анонсировал создание в Чечне четырех батальонов

Кадыров анонсировал создание в Чечне четырех батальонов - РИА Новости, 27.06.2022

Кадыров анонсировал создание в Чечне четырех батальонов

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил о скором формировании четырех батальонов с внушительным количеством личного состава и исключительно чеченскими... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T00:22

2022-06-27T00:22

2022-06-27T03:05

рамзан кадыров

безопасность

россия

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил о скором формировании четырех батальонов с внушительным количеством личного состава и исключительно чеченскими ребятами.Также он отметил, что вместе с председателем парламента региона Магомедом Даудовым посетил внутригородской поселок Ханкала для осмотра потенциального здания, которое будет переделано под нужды двух формирующихся батальонов. Для других групп место размещения уже выбрано.⠀По словам Кадырова, будут предусмотрены все удобства — комфортные жилые и штабные помещения, футбольные, волейбольные, теннисные и воркаут-площади. Появятся плац и стрельбище, близлежащую территорию обустроят."Я поручил присутствующим вице-премьерам ЧР, руководителям министерств и ведомств подготовить проектно-сметную документацию, подвести необходимые коммуникации и заняться асфальтированием дорожного полотна, ведущего на территорию объекта", - добавил глава Чечни.

https://ria.ru/20220626/chechnya-1798281675.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

рамзан кадыров, безопасность, россия