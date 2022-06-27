https://ria.ru/20220627/batalony-1798284669.html
Кадыров анонсировал создание в Чечне четырех батальонов
Кадыров анонсировал создание в Чечне четырех батальонов - РИА Новости, 27.06.2022
Кадыров анонсировал создание в Чечне четырех батальонов
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил о скором формировании четырех батальонов с внушительным количеством личного состава и исключительно чеченскими... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T00:22
2022-06-27T00:22
2022-06-27T03:05
рамзан кадыров
безопасность
россия
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил о скором формировании четырех батальонов с внушительным количеством личного состава и исключительно чеченскими ребятами.Также он отметил, что вместе с председателем парламента региона Магомедом Даудовым посетил внутригородской поселок Ханкала для осмотра потенциального здания, которое будет переделано под нужды двух формирующихся батальонов. Для других групп место размещения уже выбрано.⠀По словам Кадырова, будут предусмотрены все удобства — комфортные жилые и штабные помещения, футбольные, волейбольные, теннисные и воркаут-площади. Появятся плац и стрельбище, близлежащую территорию обустроят."Я поручил присутствующим вице-премьерам ЧР, руководителям министерств и ведомств подготовить проектно-сметную документацию, подвести необходимые коммуникации и заняться асфальтированием дорожного полотна, ведущего на территорию объекта", - добавил глава Чечни.
https://ria.ru/20220626/chechnya-1798281675.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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рамзан кадыров, безопасность, россия
00:22 27.06.2022 (обновлено: 03:05 27.06.2022)
Кадыров анонсировал создание в Чечне четырех батальонов
Кадыров анонсировал создание четырех батальонов с "исключительно чеченскими ребятами"
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил
о скором формировании четырех батальонов с внушительным количеством личного состава и исключительно чеченскими ребятами.
"Друзья, совсем скоро в Чеченской Республике будут сформированы четыре военных батальона "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат" с внушительным количеством личного состава. В контингент военнослужащих войдут исключительно чеченские ребята. Они пополнят состав войск министерства обороны РФ... Желание сформировать новые батальоны с полностью экипированными личными составами вызвано крайне патриотическим настроем среди молодежи региона. Количество желающих встать на защиту Родины растет в геометрической прогрессии, и наша задача заключается в том, чтобы предоставить им такую возможность", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Также он отметил, что вместе с председателем парламента региона Магомедом Даудовым посетил внутригородской поселок Ханкала для осмотра потенциального здания, которое будет переделано под нужды двух формирующихся батальонов. Для других групп место размещения уже выбрано.⠀
По словам Кадырова, будут предусмотрены все удобства — комфортные жилые и штабные помещения, футбольные, волейбольные, теннисные и воркаут-площади. Появятся плац и стрельбище, близлежащую территорию обустроят.
"Я поручил присутствующим вице-премьерам ЧР, руководителям министерств и ведомств подготовить проектно-сметную документацию, подвести необходимые коммуникации и заняться асфальтированием дорожного полотна, ведущего на территорию объекта", - добавил глава Чечни.