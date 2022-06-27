https://ria.ru/20220627/bakhrushiny-1798533731.html

При реставрации в усадьбе Бахрушиных нашли дореволюционные грампластинки

При реставрации в усадьбе Бахрушиных нашли дореволюционные грампластинки - РИА Новости, 27.06.2022

При реставрации в усадьбе Бахрушиных нашли дореволюционные грампластинки

При проведении реставрационно-ремонтных работ в главном доме усадьбы Бахрушиных в Москве найдено 109 грампластинок начала ХХ века, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T19:01

2022-06-27T19:01

2022-06-27T19:01

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. При проведении реставрационно-ремонтных работ в главном доме усадьбы Бахрушиных в Москве найдено 109 грампластинок начала ХХ века, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.Они были в закрытой нише стены. Преимущественно все диски фирмы Gramophone Concert Record."Эта неожиданная находка считавшихся утерянными предметов вызвала особый интерес у научных сотрудников. Сегодня они детально изучают эту коллекцию дореволюционных пластинок, сверяют факты, выясняют обстоятельства, при которых они могли оказаться замурованными в стене", — говорит директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова.В коллекции можно выделить записи певцов Частной оперы Зимина, Большого и императорского Мариинского театров.

https://ria.ru/20220623/durer-1797552715.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, мариинский театр, театральный музей имени бахрушина, театр, музеи, музыка, реставрация