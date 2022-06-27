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При реставрации в усадьбе Бахрушиных нашли дореволюционные грампластинки - РИА Новости, 27.06.2022
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Культура
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При реставрации в усадьбе Бахрушиных нашли дореволюционные грампластинки
При реставрации в усадьбе Бахрушиных нашли дореволюционные грампластинки - РИА Новости, 27.06.2022
При реставрации в усадьбе Бахрушиных нашли дореволюционные грампластинки
При проведении реставрационно-ремонтных работ в главном доме усадьбы Бахрушиных в Москве найдено 109 грампластинок начала ХХ века, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T19:01
2022-06-27T19:01
культура
новости культуры
мариинский театр
театральный музей имени бахрушина
театр
музеи
музыка
реставрация
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. При проведении реставрационно-ремонтных работ в главном доме усадьбы Бахрушиных в Москве найдено 109 грампластинок начала ХХ века, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.Они были в закрытой нише стены. Преимущественно все диски фирмы Gramophone Concert Record."Эта неожиданная находка считавшихся утерянными предметов вызвала особый интерес у научных сотрудников. Сегодня они детально изучают эту коллекцию дореволюционных пластинок, сверяют факты, выясняют обстоятельства, при которых они могли оказаться замурованными в стене", — говорит директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова.В коллекции можно выделить записи певцов Частной оперы Зимина, Большого и императорского Мариинского театров.
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новости культуры, мариинский театр, театральный музей имени бахрушина, театр, музеи, музыка, реставрация
19:01 27.06.2022
 
При реставрации в усадьбе Бахрушиных нашли дореволюционные грампластинки

Более 100 дореволюционных грампластинок нашли при реставрации в усадьбе Бахрушиных

© Фото : Государственный центральный театральный музей имени А. А. БахрушинаНайденные грампластинки при реставрации в усадьбе Бахрушиных, обернутые в газеты и афиши 1960-х годов
Найденные грампластинки при реставрации в усадьбе Бахрушиных, обернутые в газеты и афиши 1960-х годов - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© Фото : Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. При проведении реставрационно-ремонтных работ в главном доме усадьбы Бахрушиных в Москве найдено 109 грампластинок начала ХХ века, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
Они были в закрытой нише стены. Преимущественно все диски фирмы Gramophone Concert Record.
"Эта неожиданная находка считавшихся утерянными предметов вызвала особый интерес у научных сотрудников. Сегодня они детально изучают эту коллекцию дореволюционных пластинок, сверяют факты, выясняют обстоятельства, при которых они могли оказаться замурованными в стене", — говорит директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова.
В коллекции можно выделить записи певцов Частной оперы Зимина, Большого и императорского Мариинского театров.
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