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При реставрации в усадьбе Бахрушиных нашли дореволюционные грампластинки
При реставрации в усадьбе Бахрушиных нашли дореволюционные грампластинки - РИА Новости, 27.06.2022
При реставрации в усадьбе Бахрушиных нашли дореволюционные грампластинки
При проведении реставрационно-ремонтных работ в главном доме усадьбы Бахрушиных в Москве найдено 109 грампластинок начала ХХ века, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T19:01
2022-06-27T19:01
2022-06-27T19:01
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. При проведении реставрационно-ремонтных работ в главном доме усадьбы Бахрушиных в Москве найдено 109 грампластинок начала ХХ века, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.Они были в закрытой нише стены. Преимущественно все диски фирмы Gramophone Concert Record."Эта неожиданная находка считавшихся утерянными предметов вызвала особый интерес у научных сотрудников. Сегодня они детально изучают эту коллекцию дореволюционных пластинок, сверяют факты, выясняют обстоятельства, при которых они могли оказаться замурованными в стене", — говорит директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова.В коллекции можно выделить записи певцов Частной оперы Зимина, Большого и императорского Мариинского театров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, мариинский театр, театральный музей имени бахрушина, театр, музеи, музыка, реставрация
При реставрации в усадьбе Бахрушиных нашли дореволюционные грампластинки
Более 100 дореволюционных грампластинок нашли при реставрации в усадьбе Бахрушиных
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. При проведении реставрационно-ремонтных работ в главном доме усадьбы Бахрушиных в Москве найдено 109 грампластинок начала ХХ века, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
Они были в закрытой нише стены. Преимущественно все диски фирмы Gramophone Concert Record.
"Эта неожиданная находка считавшихся утерянными предметов вызвала особый интерес у научных сотрудников. Сегодня они детально изучают эту коллекцию дореволюционных пластинок, сверяют факты, выясняют обстоятельства, при которых они могли оказаться замурованными в стене", — говорит директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова.
В коллекции можно выделить записи певцов Частной оперы Зимина, Большого и императорского Мариинского театров.