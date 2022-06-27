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Сотрудники "Азота" готовы приступить к восстановлению предприятия - РИА Новости, 27.06.2022
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Сотрудники "Азота" готовы приступить к восстановлению предприятия
Сотрудники "Азота" готовы приступить к восстановлению предприятия - РИА Новости, 27.06.2022
Сотрудники "Азота" готовы приступить к восстановлению предприятия
Сотрудники химкомбината "Азот" в Северодонецке готовы приступить к первичным восстановительным мероприятиям, рассказал РИА Новости главный механик предприятия... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T23:48
2022-06-27T23:48
в мире
рамзан кадыров
владимир путин
северодонецк
луганская народная республика
россия
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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 27 июн - РИА Новости. Сотрудники химкомбината "Азот" в Северодонецке готовы приступить к первичным восстановительным мероприятиям, рассказал РИА Новости главный механик предприятия Эдуард Алиев.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что промышленная зона Северодонецка и аэропорт полностью освобождены. В Народной милиции ЛНР заявили, что данная территория полностью контролируется."Хотим проверить на предмет восстановления ("Азота" - ред.) для того, чтобы попытаться сделать воду, скважина там есть, чтобы подать на город воду, со связью что-то сделать попытаться. Сначала нужно определиться с ситуацией. Мы не видели завод три недели", - рассказал Алиев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики, за исключением Лисичанска.
https://ria.ru/20220627/zhiteli-1798327916.html
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в мире, рамзан кадыров, владимир путин, северодонецк, луганская народная республика, россия
23:48 27.06.2022
 
Сотрудники "Азота" готовы приступить к восстановлению предприятия

Сотрудники "Азота" в Северодонецке готовы приступить к восстановлению предприятия

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкТерритория завода "Азот" в Северодонецке
Территория завода Азот в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Территория завода "Азот" в Северодонецке. Архивное фото
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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 27 июн - РИА Новости. Сотрудники химкомбината "Азот" в Северодонецке готовы приступить к первичным восстановительным мероприятиям, рассказал РИА Новости главный механик предприятия Эдуард Алиев.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что промышленная зона Северодонецка и аэропорт полностью освобождены. В Народной милиции ЛНР заявили, что данная территория полностью контролируется.
Эвакуация гражданских лиц с территории завода Азот в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
Вчера, 10:30
Вышедшие из "Азота" мирные жители проходят фильтрацию в Старобельске
"Хотим проверить на предмет восстановления ("Азота" - ред.) для того, чтобы попытаться сделать воду, скважина там есть, чтобы подать на город воду, со связью что-то сделать попытаться. Сначала нужно определиться с ситуацией. Мы не видели завод три недели", - рассказал Алиев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики, за исключением Лисичанска.
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
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Украинские военные планировали провокации на комбинате "Азот"
 
В миреРамзан КадыровВладимир ПутинСеверодонецкЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
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