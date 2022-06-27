Украинские военные планировали провокации на комбинате "Азот"
Командир "Ахмата": ВСУ планировали провокации с подрывом химикатов на комбинате "Азот"
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные на БМП
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные на БМП. Архивное фото
СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 27 июн - РИА Новости. Украинские военные планировали совершить провокацию с подрывом нескольких цистерн с химикатами на территории химкомбината "Азот" в Северодонецке, рассказал журналистам один из командиров чеченского спецподразделения "Ахмат" с позывным "Раф", участвующий в зачистке предприятия.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что промышленная зона Северодонецка и аэропорт полностью освобождены.
"Они были готовы к применению химических отравляющих веществ, каждое подразделение было оснащено противогазами, химической защитой. Из-за нашего решительного броска совместно с нашими союзными силами они просто не успели реализовать этот коварный план по подрыву химикатов, которые здесь находятся", - рассказал командир.
Он уточнил, что украинские силовики планировали подорвать не одну цистерну с химическими веществами. По словам одного из бойцов Народной милиции ЛНР, на заводе также было найдено большое количество взрывчатки, которую планировали использовать для подрыва цистерн.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики, за исключением Лисичанска.