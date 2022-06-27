11:05 27.06.2022 (обновлено: 12:13 27.06.2022)
Посол ЛНР заявил об освобождении всех заложников с "Азота"
Посол ЛНР в России Мирошник заявил об освобождении заложников на "Азоте" в Северодонецке
Эвакуация гражданских лиц с территории завода "Азот" в Северодонецке. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. У украинских военных не осталось заложников на территории комбината "Азот" в Северодонецке, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник в эфире телеканала "Россия 24".
"Территория промзоны "Азота" полностью освобождена от украинских боевиков. Там люди остаются по нескольким причинам. Во-первых, какому-то количеству людей просто некуда идти, и они не хотят покидать территорию Северодонецка, таких людей около 30 процентов. То есть это люди, которые пока решили там оставаться в бомбоубежищах, им сейчас наши бойцы привозят продукты питания, воду, медикаменты", — сказал дипломат.
Он добавил, что часть людей, около 500 человек, уже эвакуировали из промзоны. Большую часть доставили в Старобельск. Там находится распределительный пункт, где люди принимают решение, куда ехать дальше — к родственниками или в пункты временного размещения.
На минувшей неделе официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что попытка ВСУ превратить промзону "Азота" в упорный очаг сопротивления сорвана, при этом вся территория завода, а также левобережье Северского Донца в границах ЛНР, включая города Северодонецк, Боровское и населенные пункты Вороново и Сиротино, контролируются силами республики.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".