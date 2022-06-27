https://ria.ru/20220627/azot-1798344314.html

Посол ЛНР заявил об освобождении всех заложников с "Азота"

Посол ЛНР заявил об освобождении всех заложников с "Азота" - РИА Новости, 27.06.2022

Посол ЛНР заявил об освобождении всех заложников с "Азота"

У украинских военных не осталось заложников на территории комбината "Азот" в Северодонецке, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник в эфире телеканала "Россия РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T11:05

2022-06-27T11:05

2022-06-27T12:13

специальная военная операция на украине

в мире

северодонецк

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. У украинских военных не осталось заложников на территории комбината "Азот" в Северодонецке, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник в эфире телеканала "Россия 24".Он добавил, что часть людей, около 500 человек, уже эвакуировали из промзоны. Большую часть доставили в Старобельск. Там находится распределительный пункт, где люди принимают решение, куда ехать дальше — к родственниками или в пункты временного размещения.На минувшей неделе официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что попытка ВСУ превратить промзону "Азота" в упорный очаг сопротивления сорвана, при этом вся территория завода, а также левобережье Северского Донца в границах ЛНР, включая города Северодонецк, Боровское и населенные пункты Вороново и Сиротино, контролируются силами республики.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220624/severodonetsk-1797844442.html

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Кирилл Волков

в мире, северодонецк, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр