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В Австралии пьяный мэр попала в ДТП после встречи с семьями жертв аварий - РИА Новости, 27.06.2022
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В Австралии пьяный мэр попала в ДТП после встречи с семьями жертв аварий
В Австралии пьяный мэр попала в ДТП после встречи с семьями жертв аварий - РИА Новости, 27.06.2022
В Австралии пьяный мэр попала в ДТП после встречи с семьями жертв аварий
Мэр австралийского города Редленд Карен Уильямс провела встречу с жертвами пьяных водителей, после чего выпила и попала в аварию, передает телеканал АВС News... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T14:01
2022-06-27T15:54
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Мэр австралийского города Редленд Карен Уильямс провела встречу с жертвами пьяных водителей, после чего выпила и попала в аварию, передает телеканал АВС News. Сообщается, что в аварии никто не пострадал, полиция не предъявила чиновнице никаких обвинений. Сама она признала, что решение поехать домой на машине было необдуманным.По информации издания, после инцидента многие австралийские политики и правозащитники призвали Уильямс уйти в отставку. Так, лидер оппозиции Питер Даттон напомнил, что госслужащие должны подавать серьезный пример.Градоначальница в ответ заявила, что допустила серьезную ошибку и глубоко сожалеет о случившемся, но не собирается покидать пост. При этом ее исключили из состава Олимпийского совета Брисбена.
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в мире, австралия, авто, брисбен
14:01 27.06.2022 (обновлено: 15:54 27.06.2022)
 
В Австралии пьяный мэр попала в ДТП после встречи с семьями жертв аварий

Пьяный мэр города Редленд Уильямс разбила машину после встречи с семьями жертв аварий

CC BY-SA 2.0 / Redland City Council / Мэр австралийского города Редленд Карен Уильямс
Мэр австралийского города Редленд Карен Уильямс - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
CC BY-SA 2.0 / Redland City Council /
Мэр австралийского города Редленд Карен Уильямс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Мэр австралийского города Редленд Карен Уильямс провела встречу с жертвами пьяных водителей, после чего выпила и попала в аварию, передает телеканал АВС News.

Сообщается, что в аварии никто не пострадал, полиция не предъявила чиновнице никаких обвинений. Сама она признала, что решение поехать домой на машине было необдуманным.
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По информации издания, после инцидента многие австралийские политики и правозащитники призвали Уильямс уйти в отставку. Так, лидер оппозиции Питер Даттон напомнил, что госслужащие должны подавать серьезный пример.

Градоначальница в ответ заявила, что допустила серьезную ошибку и глубоко сожалеет о случившемся, но не собирается покидать пост. При этом ее исключили из состава Олимпийского совета Брисбена.
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