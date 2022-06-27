14:01 27.06.2022 (обновлено: 15:54 27.06.2022)
В Австралии пьяный мэр попала в ДТП после встречи с семьями жертв аварий
Пьяный мэр города Редленд Уильямс разбила машину после встречи с семьями жертв аварий
Мэр австралийского города Редленд Карен Уильямс. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Мэр австралийского города Редленд Карен Уильямс провела встречу с жертвами пьяных водителей, после чего выпила и попала в аварию, передает телеканал АВС News.
Сообщается, что в аварии никто не пострадал, полиция не предъявила чиновнице никаких обвинений. Сама она признала, что решение поехать домой на машине было необдуманным.
Сообщается, что в аварии никто не пострадал, полиция не предъявила чиновнице никаких обвинений. Сама она признала, что решение поехать домой на машине было необдуманным.
По информации издания, после инцидента многие австралийские политики и правозащитники призвали Уильямс уйти в отставку. Так, лидер оппозиции Питер Даттон напомнил, что госслужащие должны подавать серьезный пример.
Градоначальница в ответ заявила, что допустила серьезную ошибку и глубоко сожалеет о случившемся, но не собирается покидать пост. При этом ее исключили из состава Олимпийского совета Брисбена.
Градоначальница в ответ заявила, что допустила серьезную ошибку и глубоко сожалеет о случившемся, но не собирается покидать пост. При этом ее исключили из состава Олимпийского совета Брисбена.
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