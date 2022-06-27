https://ria.ru/20220627/avariya-1798426520.html

В Австралии пьяный мэр попала в ДТП после встречи с семьями жертв аварий

В Австралии пьяный мэр попала в ДТП после встречи с семьями жертв аварий - РИА Новости, 27.06.2022

В Австралии пьяный мэр попала в ДТП после встречи с семьями жертв аварий

Мэр австралийского города Редленд Карен Уильямс провела встречу с жертвами пьяных водителей, после чего выпила и попала в аварию, передает телеканал АВС News... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T14:01

2022-06-27T14:01

2022-06-27T15:54

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Мэр австралийского города Редленд Карен Уильямс провела встречу с жертвами пьяных водителей, после чего выпила и попала в аварию, передает телеканал АВС News. Сообщается, что в аварии никто не пострадал, полиция не предъявила чиновнице никаких обвинений. Сама она признала, что решение поехать домой на машине было необдуманным.По информации издания, после инцидента многие австралийские политики и правозащитники призвали Уильямс уйти в отставку. Так, лидер оппозиции Питер Даттон напомнил, что госслужащие должны подавать серьезный пример.Градоначальница в ответ заявила, что допустила серьезную ошибку и глубоко сожалеет о случившемся, но не собирается покидать пост. При этом ее исключили из состава Олимпийского совета Брисбена.

https://ria.ru/20220620/avstraliya-1796811271.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, австралия, авто, брисбен