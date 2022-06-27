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Армения планирует урегулировать отношения с Турцией, заявил Пашинян - РИА Новости, 27.06.2022
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Армения планирует урегулировать отношения с Турцией, заявил Пашинян
Армения планирует урегулировать отношения с Турцией, заявил Пашинян - РИА Новости, 27.06.2022
Армения планирует урегулировать отношения с Турцией, заявил Пашинян
Армения видит возможности для урегулирования отношений с Турцией и сделает все, чтобы ими воспользоваться, заявил в ходе онлайн пресс-конференции... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T23:57
2022-06-27T23:57
в мире
армения
турция
азербайджан
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ЕРЕВАН, 27 июн – РИА Новости. Армения видит возможности для урегулирования отношений с Турцией и сделает все, чтобы ими воспользоваться, заявил в ходе онлайн пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян.Вместе с тем, по его словам, звучащие из Турции заявления о "Зангезурском коридоре" мешают процессу армяно-турецкого урегулирования, но это не означает, что Армения прекратит диалог с Турцией.Баку настаивает на прокладке так называемого Зангезурского коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванской автономной республикой через Сюникскую область Армении. В дальнейших планах Азербайджана - соединение Зангилана, расположенного в районе Восточного Зангезура, с Западным Зангезуром, а затем через Ордубад с Нахичеванью и Турцией. В Ереване не согласны с идеей транспортного коридора из западных районов Азербайджана в Нахичевань через территорию Армении. В Армении утверждают, что речь может идти не о коридоре, а о дороге.Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.В Москве 14 января состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе. Еще две встречи прошли в Вене.
https://ria.ru/20220626/turtsiya-1798277475.html
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в мире, армения, турция, азербайджан
23:57 27.06.2022
 
Армения планирует урегулировать отношения с Турцией, заявил Пашинян

Пашинян: Армения видит возможности для урегулирования отношений с Турцией

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / POOL
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 27 июн – РИА Новости. Армения видит возможности для урегулирования отношений с Турцией и сделает все, чтобы ими воспользоваться, заявил в ходе онлайн пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Мы видим возможности для урегулирования отношений с Турцией и сделаем все, чтобы воспользоваться этими возможностями", - сказал Пашинян.
Вместе с тем, по его словам, звучащие из Турции заявления о "Зангезурском коридоре" мешают процессу армяно-турецкого урегулирования, но это не означает, что Армения прекратит диалог с Турцией.
Баку настаивает на прокладке так называемого Зангезурского коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванской автономной республикой через Сюникскую область Армении. В дальнейших планах Азербайджана - соединение Зангилана, расположенного в районе Восточного Зангезура, с Западным Зангезуром, а затем через Ордубад с Нахичеванью и Турцией. В Ереване не согласны с идеей транспортного коридора из западных районов Азербайджана в Нахичевань через территорию Армении. В Армении утверждают, что речь может идти не о коридоре, а о дороге.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
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Вражды с Арменией у Турции нет, заявил представитель Эрдогана
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.
В Москве 14 января состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе. Еще две встречи прошли в Вене.
 
В миреАрменияТурцияАзербайджан
 
 
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