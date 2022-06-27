Армения планирует урегулировать отношения с Турцией, заявил Пашинян
Пашинян: Армения видит возможности для урегулирования отношений с Турцией
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
ЕРЕВАН, 27 июн – РИА Новости. Армения видит возможности для урегулирования отношений с Турцией и сделает все, чтобы ими воспользоваться, заявил в ходе онлайн пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Мы видим возможности для урегулирования отношений с Турцией и сделаем все, чтобы воспользоваться этими возможностями", - сказал Пашинян.
Баку настаивает на прокладке так называемого Зангезурского коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванской автономной республикой через Сюникскую область Армении. В дальнейших планах Азербайджана - соединение Зангилана, расположенного в районе Восточного Зангезура, с Западным Зангезуром, а затем через Ордубад с Нахичеванью и Турцией. В Ереване не согласны с идеей транспортного коридора из западных районов Азербайджана в Нахичевань через территорию Армении. В Армении утверждают, что речь может идти не о коридоре, а о дороге.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.
В Москве 14 января состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе. Еще две встречи прошли в Вене.