https://ria.ru/20220627/armeniya-1798587439.html

Армения планирует урегулировать отношения с Турцией, заявил Пашинян

Армения планирует урегулировать отношения с Турцией, заявил Пашинян - РИА Новости, 27.06.2022

Армения планирует урегулировать отношения с Турцией, заявил Пашинян

Армения видит возможности для урегулирования отношений с Турцией и сделает все, чтобы ими воспользоваться, заявил в ходе онлайн пресс-конференции... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T23:57

2022-06-27T23:57

2022-06-27T23:57

в мире

армения

турция

азербайджан

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ЕРЕВАН, 27 июн – РИА Новости. Армения видит возможности для урегулирования отношений с Турцией и сделает все, чтобы ими воспользоваться, заявил в ходе онлайн пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян.Вместе с тем, по его словам, звучащие из Турции заявления о "Зангезурском коридоре" мешают процессу армяно-турецкого урегулирования, но это не означает, что Армения прекратит диалог с Турцией.Баку настаивает на прокладке так называемого Зангезурского коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванской автономной республикой через Сюникскую область Армении. В дальнейших планах Азербайджана - соединение Зангилана, расположенного в районе Восточного Зангезура, с Западным Зангезуром, а затем через Ордубад с Нахичеванью и Турцией. В Ереване не согласны с идеей транспортного коридора из западных районов Азербайджана в Нахичевань через территорию Армении. В Армении утверждают, что речь может идти не о коридоре, а о дороге.Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.В Москве 14 января состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе. Еще две встречи прошли в Вене.

https://ria.ru/20220626/turtsiya-1798277475.html

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турция

азербайджан

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, армения, турция, азербайджан