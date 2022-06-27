На Украине арестовали активы "Ростеха", "Татнефти", "РусАла" и "Группы ГМС"
Суд Украины арестовал активы "Ростеха", "Татнефти", "РусАла" и "Группы ГМС"
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкФлаг у здания генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону
Флаг у здания генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины в понедельник сообщил, что суд наложил арест на имущество, принадлежащее российским корпорациям "Ростех", "Татнефть", "РусАл" и "Группа ГМС" на общую сумму более 152,2 миллиона долларов.
"По ходатайству прокуроров офиса генерального прокурора судом наложен арест на имущество, принадлежащее российским корпорациям на общую сумму более 4,5 миллиарда гривен (152,29 миллиона долларов)", - говорится в публикации в официальном Telegram-канале ведомства.
Утверждается, что в ходе досудебного расследования установлены в том числе скрытые в оффшорных юрисдикциях активы российских корпораций на Украине.
По версии офиса генпрокурора, эти активы якобы "могли использоваться в подрывной деятельности" против Украины.
В сообщении также отмечается, что досудебное расследование вели Служба безопасности Украины и Нацполиция под процессуальным руководством офиса генерального прокурора.