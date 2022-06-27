https://ria.ru/20220627/arest-1798563246.html

На Украине арестовали активы "Ростеха", "Татнефти", "РусАла" и "Группы ГМС"

На Украине арестовали активы "Ростеха", "Татнефти", "РусАла" и "Группы ГМС" - РИА Новости, 27.06.2022

На Украине арестовали активы "Ростеха", "Татнефти", "РусАла" и "Группы ГМС"

Офис генерального прокурора Украины в понедельник сообщил, что суд наложил арест на имущество, принадлежащее российским корпорациям "Ростех", "Татнефть",... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T20:33

2022-06-27T20:33

2022-06-27T20:33

украина

ростех

татнефть

русал

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины в понедельник сообщил, что суд наложил арест на имущество, принадлежащее российским корпорациям "Ростех", "Татнефть", "РусАл" и "Группа ГМС" на общую сумму более 152,2 миллиона долларов.Утверждается, что в ходе досудебного расследования установлены в том числе скрытые в оффшорных юрисдикциях активы российских корпораций на Украине.Как уточняется, судом наложен арест на корпоративные права девяти украинских предприятий, принадлежащих российским холдинговым компаниям "Ростех", "Татнефть", "РусАл" и "Группа ГМС", а также на 70 объектов недвижимого имущества, включая имущественные комплексы и земельные участки.По версии офиса генпрокурора, эти активы якобы "могли использоваться в подрывной деятельности" против Украины.В сообщении также отмечается, что досудебное расследование вели Служба безопасности Украины и Нацполиция под процессуальным руководством офиса генерального прокурора.

https://ria.ru/20220627/sanktsii-1798541695.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

украина, ростех, татнефть, русал