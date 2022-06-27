https://ria.ru/20220627/arest-1798360227.html

Воронежского депутата заочно арестовали за фейки о российской армии

Воронежского депутата заочно арестовали за фейки о российской армии - РИА Новости, 27.06.2022

Воронежского депутата заочно арестовали за фейки о российской армии

СК предъявил обвинение депутату от КПРФ Семилукского райсовета Воронежской области Нине Беляевой в публичных призывах к терроризму и публичном распространении... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T11:38

2022-06-27T11:38

2022-06-27T11:38

россия

происшествия

воронежская область

украина

вооруженные силы рф

следственный комитет россии (ск рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49756/31/497563133_0:204:3001:1892_1920x0_80_0_0_e4942ac3c0982e09390176f9110338c2.jpg

ВОРОНЕЖ, 27 июн - РИА Новости. СК предъявил обвинение депутату от КПРФ Семилукского райсовета Воронежской области Нине Беляевой в публичных призывах к терроризму и публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ, она заочно арестована, сообщает управление СК РФ по региону."Следственными органами предъявлено заочное обвинение депутату совета народных депутатов Семилукского муниципального района Воронежской области шестого созыва в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации), и двух преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичный призыв к осуществлению террористической деятельности, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет)", - говорится в сообщении.По данным следствия, 22 марта 32-летняя Беляева в ходе заседания Семилукского районного совета "публично распространила под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины, высказывая при этом оскорбления в адрес российских военнослужащих и осуждая их действия". Видеозапись со своим выступлением она опубликовала в открытом доступе на своей странице в соцсети."Кроме того, 5 и 8 апреля 2022 года обвиняемая во время проведения видеоинтервью с иностранным блогером публично высказала призывы к насильственной смене власти в Российской Федерации. Видеозапись с указанными призывами размещена в открытом доступе для просмотра неограниченным кругом лиц", - отмечается в релизе.По данным следствия, фигурантка находится за пределами РФ, МВД объявило ее в розыск."По ходатайству органов следствия Ленинским районным судом Воронежа в отношении обвиняемой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца с момента ее возможного задержания", - сообщает управление.

https://ria.ru/20220615/akhmat-1795337735.html

https://ria.ru/20220526/banner-1790872821.html

россия

воронежская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, воронежская область, украина, вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)