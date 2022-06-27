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Воронежского депутата заочно арестовали за фейки о российской армии - РИА Новости, 27.06.2022
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Воронежского депутата заочно арестовали за фейки о российской армии
Воронежского депутата заочно арестовали за фейки о российской армии - РИА Новости, 27.06.2022
Воронежского депутата заочно арестовали за фейки о российской армии
СК предъявил обвинение депутату от КПРФ Семилукского райсовета Воронежской области Нине Беляевой в публичных призывах к терроризму и публичном распространении... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T11:38
2022-06-27T11:38
россия
происшествия
воронежская область
украина
вооруженные силы рф
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВОРОНЕЖ, 27 июн - РИА Новости. СК предъявил обвинение депутату от КПРФ Семилукского райсовета Воронежской области Нине Беляевой в публичных призывах к терроризму и публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ, она заочно арестована, сообщает управление СК РФ по региону."Следственными органами предъявлено заочное обвинение депутату совета народных депутатов Семилукского муниципального района Воронежской области шестого созыва в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации), и двух преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичный призыв к осуществлению террористической деятельности, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет)", - говорится в сообщении.По данным следствия, 22 марта 32-летняя Беляева в ходе заседания Семилукского районного совета "публично распространила под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины, высказывая при этом оскорбления в адрес российских военнослужащих и осуждая их действия". Видеозапись со своим выступлением она опубликовала в открытом доступе на своей странице в соцсети."Кроме того, 5 и 8 апреля 2022 года обвиняемая во время проведения видеоинтервью с иностранным блогером публично высказала призывы к насильственной смене власти в Российской Федерации. Видеозапись с указанными призывами размещена в открытом доступе для просмотра неограниченным кругом лиц", - отмечается в релизе.По данным следствия, фигурантка находится за пределами РФ, МВД объявило ее в розыск."По ходатайству органов следствия Ленинским районным судом Воронежа в отношении обвиняемой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца с момента ее возможного задержания", - сообщает управление.
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россия, происшествия, воронежская область, украина, вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
11:38 27.06.2022
 
Воронежского депутата заочно арестовали за фейки о российской армии

Суд заочно арестовал воронежского депутата за фейки о ВС России и призывы к терроризму

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ВОРОНЕЖ, 27 июн - РИА Новости. СК предъявил обвинение депутату от КПРФ Семилукского райсовета Воронежской области Нине Беляевой в публичных призывах к терроризму и публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ, она заочно арестована, сообщает управление СК РФ по региону.
"Следственными органами предъявлено заочное обвинение депутату совета народных депутатов Семилукского муниципального района Воронежской области шестого созыва в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации), и двух преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичный призыв к осуществлению террористической деятельности, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет)", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, 22 марта 32-летняя Беляева в ходе заседания Семилукского районного совета "публично распространила под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины, высказывая при этом оскорбления в адрес российских военнослужащих и осуждая их действия". Видеозапись со своим выступлением она опубликовала в открытом доступе на своей странице в соцсети.
"Кроме того, 5 и 8 апреля 2022 года обвиняемая во время проведения видеоинтервью с иностранным блогером публично высказала призывы к насильственной смене власти в Российской Федерации. Видеозапись с указанными призывами размещена в открытом доступе для просмотра неограниченным кругом лиц", - отмечается в релизе.
По данным следствия, фигурантка находится за пределами РФ, МВД объявило ее в розыск.
"По ходатайству органов следствия Ленинским районным судом Воронежа в отношении обвиняемой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца с момента ее возможного задержания", - сообщает управление.
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РоссияПроисшествияВоронежская областьУкраинаВооруженные силы РФСледственный комитет России (СК РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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