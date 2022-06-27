Рейтинг@Mail.ru
Финляндия запретила ввоз крепкого алкоголя из России - РИА Новости, 27.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220627/alkogol-1798406045.html
Финляндия запретила ввоз крепкого алкоголя из России
Финляндия запретила ввоз крепкого алкоголя из России - РИА Новости, 27.06.2022
Финляндия запретила ввоз крепкого алкоголя из России
Крепкий алкоголь запретили к ввозу в Финляндию из России как частными лицами, так и в составе коммерческих грузов, в том числе из магазинов беспошлинной... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T13:16
2022-06-27T13:16
экономика
россия
финляндия
евросоюз
санкции в отношении россии
санкции
в мире
алкоголь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154346/67/1543466797_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_9ee3fdb9ea99ad623ca4d4d7671c6381.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 27 июн — РИА Новости. Крепкий алкоголь запретили к ввозу в Финляндию из России как частными лицами, так и в составе коммерческих грузов, в том числе из магазинов беспошлинной торговли на границе, рассказал РИА Новости представитель таможни Финляндии Яркко Кескинен.Ограничения введены в соответствии с санкциями ЕС против России из-за специальной военной операции на Украине."В настоящее время эти санкции применяются к товарной позиции 2208 "Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80% объема; спиртные напитки, ликеры и другие алкогольные напитки", - пояснил представитель таможни.При этом под ограничения не попадают слабоалкогольные напитки, например, пиво, сидр и вино.Ранее сообщалось, что с 16 июня также в рамках санкций ЕС против России Финляндия, имеющая самую протяженную сухопутную границу с РФ в Евросоюзе, запретила ввоз физическими лицами нефтепродуктов в канистрах и других емкостях.
https://ria.ru/20220617/toplivo-1796221171.html
https://ria.ru/20220627/ekonomika-1798397955.html
россия
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154346/67/1543466797_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_17d7c8dfebfee8cc814e08fe9b543433.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, финляндия, евросоюз, санкции в отношении россии, санкции, в мире, алкоголь
13:16 27.06.2022
 
Финляндия запретила ввоз крепкого алкоголя из России

Финляндия запретила ввоз крепкого алкоголя из России из-за санкций Евросоюза

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкЦех розлива водки
Цех розлива водки - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Цех розлива водки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 27 июн — РИА Новости. Крепкий алкоголь запретили к ввозу в Финляндию из России как частными лицами, так и в составе коммерческих грузов, в том числе из магазинов беспошлинной торговли на границе, рассказал РИА Новости представитель таможни Финляндии Яркко Кескинен.
Ограничения введены в соответствии с санкциями ЕС против России из-за специальной военной операции на Украине.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 17:05
Финляндия запретила физлицам ввоз топлива из России
"В настоящее время эти санкции применяются к товарной позиции 2208 "Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80% объема; спиртные напитки, ликеры и другие алкогольные напитки", - пояснил представитель таможни.
При этом под ограничения не попадают слабоалкогольные напитки, например, пиво, сидр и вино.
Ранее сообщалось, что с 16 июня также в рамках санкций ЕС против России Финляндия, имеющая самую протяженную сухопутную границу с РФ в Евросоюзе, запретила ввоз физическими лицами нефтепродуктов в канистрах и других емкостях.
Белый дом в США - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
12:57
В США заявили о сокращении экспорта в Россию за несколько месяцев на 97%
 
ЭкономикаРоссияФинляндияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииСанкцииВ миреАлкоголь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала