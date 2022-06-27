https://ria.ru/20220627/alkogol-1798406045.html

Финляндия запретила ввоз крепкого алкоголя из России

Финляндия запретила ввоз крепкого алкоголя из России - РИА Новости, 27.06.2022

Финляндия запретила ввоз крепкого алкоголя из России

Крепкий алкоголь запретили к ввозу в Финляндию из России как частными лицами, так и в составе коммерческих грузов, в том числе из магазинов беспошлинной... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T13:16

2022-06-27T13:16

2022-06-27T13:16

экономика

россия

финляндия

евросоюз

санкции в отношении россии

санкции

в мире

алкоголь

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ХЕЛЬСИНКИ, 27 июн — РИА Новости. Крепкий алкоголь запретили к ввозу в Финляндию из России как частными лицами, так и в составе коммерческих грузов, в том числе из магазинов беспошлинной торговли на границе, рассказал РИА Новости представитель таможни Финляндии Яркко Кескинен.Ограничения введены в соответствии с санкциями ЕС против России из-за специальной военной операции на Украине."В настоящее время эти санкции применяются к товарной позиции 2208 "Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80% объема; спиртные напитки, ликеры и другие алкогольные напитки", - пояснил представитель таможни.При этом под ограничения не попадают слабоалкогольные напитки, например, пиво, сидр и вино.Ранее сообщалось, что с 16 июня также в рамках санкций ЕС против России Финляндия, имеющая самую протяженную сухопутную границу с РФ в Евросоюзе, запретила ввоз физическими лицами нефтепродуктов в канистрах и других емкостях.

https://ria.ru/20220617/toplivo-1796221171.html

https://ria.ru/20220627/ekonomika-1798397955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, финляндия, евросоюз, санкции в отношении россии, санкции, в мире, алкоголь