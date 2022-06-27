https://ria.ru/20220627/aktsiya-1798541211.html

В России стартовала акция по сбору книг для детей из ДНР и ЛНР

В России стартовала акция по сбору книг для детей из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 27.06.2022

В России стартовала акция по сбору книг для детей из ДНР и ЛНР

В понедельник стартовала акция по сбору детской литературы для ребят из ДНР и ЛНР, ее организовали Минпросвещения РФ и Российское движение школьников, сообщили... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T19:04

2022-06-27T19:04

2022-06-27T19:04

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

российское движение школьников

дети

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В понедельник стартовала акция по сбору детской литературы для ребят из ДНР и ЛНР, ее организовали Минпросвещения РФ и Российское движение школьников, сообщили в пресс-службе РДШ.Отмечается, что все желающие в рамках акции смогут передать детям из ДНР и ЛНР детскую литературу, а также пригласить к участию ребят из других уголков России."Для сбора книг в регионах организованы пункты сбора в ресурсных центрах Российского движения школьников, в региональных отделениях Российского движения школьников, в образовательных организациях, на территории которых осуществляют свою деятельность добровольческие отряды-участники Всероссийского конкурса "Добро не уходит на каникулы", в региональных штабах гуманитарной миссии #МЫВМЕСТЕ, а также в центрах сбора гуманитарной помощи на базе профессиональных образовательных организаций", - добавили в пресс-службе.

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, российское движение школьников, дети