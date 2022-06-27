Рейтинг@Mail.ru
В России стартовала акция по сбору книг для детей из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 27.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220627/aktsiya-1798541211.html
В России стартовала акция по сбору книг для детей из ДНР и ЛНР
В России стартовала акция по сбору книг для детей из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 27.06.2022
В России стартовала акция по сбору книг для детей из ДНР и ЛНР
В понедельник стартовала акция по сбору детской литературы для ребят из ДНР и ЛНР, ее организовали Минпросвещения РФ и Российское движение школьников, сообщили... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T19:04
2022-06-27T19:04
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
российское движение школьников
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/29501/75/295017501_0:202:2837:1798_1920x0_80_0_0_089c9bdb58ca779d4e88d1d0995167ff.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В понедельник стартовала акция по сбору детской литературы для ребят из ДНР и ЛНР, ее организовали Минпросвещения РФ и Российское движение школьников, сообщили в пресс-службе РДШ.Отмечается, что все желающие в рамках акции смогут передать детям из ДНР и ЛНР детскую литературу, а также пригласить к участию ребят из других уголков России."Для сбора книг в регионах организованы пункты сбора в ресурсных центрах Российского движения школьников, в региональных отделениях Российского движения школьников, в образовательных организациях, на территории которых осуществляют свою деятельность добровольческие отряды-участники Всероссийского конкурса "Добро не уходит на каникулы", в региональных штабах гуманитарной миссии #МЫВМЕСТЕ, а также в центрах сбора гуманитарной помощи на базе профессиональных образовательных организаций", - добавили в пресс-службе.
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/29501/75/295017501_85:0:2752:2000_1920x0_80_0_0_e53a5daf60ef96bd2fcc6d55e6bfe12b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, российское движение школьников, дети
19:04 27.06.2022
 
В России стартовала акция по сбору книг для детей из ДНР и ЛНР

Минпросвещения и РДШ организовали акцию по сбору литературы для детей из ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Александр Поляков / Перейти в фотобанкЮный читатель
Юный читатель - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Александр Поляков
Перейти в фотобанк
Юный читатель. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В понедельник стартовала акция по сбору детской литературы для ребят из ДНР и ЛНР, ее организовали Минпросвещения РФ и Российское движение школьников, сообщили в пресс-службе РДШ.
"27 июня 2022 года Министерство Просвещения Российской федерации совместно с Российским движением школьников и гуманитарной миссией #МЫВМЕСТЕ запускает федеральную акцию по сбору детских книг "Дети – детям", - сказано в сообщении.
Отмечается, что все желающие в рамках акции смогут передать детям из ДНР и ЛНР детскую литературу, а также пригласить к участию ребят из других уголков России.
"Для сбора книг в регионах организованы пункты сбора в ресурсных центрах Российского движения школьников, в региональных отделениях Российского движения школьников, в образовательных организациях, на территории которых осуществляют свою деятельность добровольческие отряды-участники Всероссийского конкурса "Добро не уходит на каникулы", в региональных штабах гуманитарной миссии #МЫВМЕСТЕ, а также в центрах сбора гуманитарной помощи на базе профессиональных образовательных организаций", - добавили в пресс-службе.
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
15 марта, 11:57Инфографика
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
Инфографика
Посмотреть
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссийское движение школьниковДети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала