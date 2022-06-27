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Умер советский актер и режиссер Рауль Таммет
Умер советский актер и режиссер Рауль Таммет - РИА Новости, 27.06.2022
Умер советский актер и режиссер Рауль Таммет
Советско-эстонский актер и режиссер театра и кино Рауль Таммет умер на 74 году жизни, сообщило эстонское издание Pealinn. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T14:16
2022-06-27T14:16
2022-06-27T15:22
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Советско-эстонский актер и режиссер театра и кино Рауль Таммет умер на 74 году жизни, сообщило эстонское издание Pealinn.Причина смерти пока неизвестна.Таммет родился 16 апреля 1949 года в Таллине. В 1972 году закончил актерский факультет Таллиннской государственной консерватории, а в 1980 году — Высшие курсы сценаристов и режиссеров в Москве. Наиболее известен по ролям в фильмах "Охота за браконьером" (1976), "Замкнутый круг" (1983), "Две пары и одиночество" (1984).
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таллин, культура
14:16 27.06.2022 (обновлено: 15:22 27.06.2022)
Умер советский актер и режиссер Рауль Таммет
Актер и режиссер советского и эстонского кино Рауль Таммет умер в возрасте 73 лет