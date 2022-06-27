https://ria.ru/20220627/akhmat-1798474089.html

Украинские военные пытались покинуть Северодонецк под видом гражданских

Украинские военные пытались покинуть Северодонецк под видом гражданских - РИА Новости, 27.06.2022

Украинские военные пытались покинуть Северодонецк под видом гражданских

Часть украинских военнослужащих пыталась покинуть Северодонецк под видом гражданских, но им это не удалось, рассказал РИА Новости один из командиров чеченского... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T15:54

2022-06-27T15:54

2022-06-27T17:20

в мире

рамзан кадыров

владимир путин

северодонецк

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798476792_245:486:2940:2002_1920x0_80_0_0_8f2aef37cb58e7baa8946f4797bad09b.jpg

СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 27 июн — РИА Новости. Часть украинских военнослужащих пыталась покинуть Северодонецк под видом гражданских, но им это не удалось, рассказал РИА Новости один из командиров чеченского спецподразделения "Ахмат".Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что промышленная зона Северодонецка и аэропорт полностью освобождены."Бросают все, убегают (украинские силовики. — Прим. ред.), даже в женское переодеваются. Переодеваются они и пытаются уходить вместе с мирными людьми. Мы их ловим. Такое тоже бывает иногда", — заявил собеседник агентства.На минувшей неделе официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что попытка ВСУ превратить промзону "Азота" в упорный очаг сопротивления сорвана, при этом вся территория завода, а также левобережье Северского Донца в границах ЛНР, включая города Северодонецк, Боровское и населенные пункты Вороново и Сиротино, контролируются силами республики.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html

северодонецк

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, рамзан кадыров, владимир путин, северодонецк, россия, украина