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Украинские военные пытались покинуть Северодонецк под видом гражданских - РИА Новости, 27.06.2022
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Украинские военные пытались покинуть Северодонецк под видом гражданских
Украинские военные пытались покинуть Северодонецк под видом гражданских - РИА Новости, 27.06.2022
Украинские военные пытались покинуть Северодонецк под видом гражданских
Часть украинских военнослужащих пыталась покинуть Северодонецк под видом гражданских, но им это не удалось, рассказал РИА Новости один из командиров чеченского... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T15:54
2022-06-27T17:20
в мире
рамзан кадыров
владимир путин
северодонецк
россия
украина
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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 27 июн — РИА Новости. Часть украинских военнослужащих пыталась покинуть Северодонецк под видом гражданских, но им это не удалось, рассказал РИА Новости один из командиров чеченского спецподразделения "Ахмат".Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что промышленная зона Северодонецка и аэропорт полностью освобождены."Бросают все, убегают (украинские силовики. — Прим. ред.), даже в женское переодеваются. Переодеваются они и пытаются уходить вместе с мирными людьми. Мы их ловим. Такое тоже бывает иногда", — заявил собеседник агентства.На минувшей неделе официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что попытка ВСУ превратить промзону "Азота" в упорный очаг сопротивления сорвана, при этом вся территория завода, а также левобережье Северского Донца в границах ЛНР, включая города Северодонецк, Боровское и населенные пункты Вороново и Сиротино, контролируются силами республики.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
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в мире, рамзан кадыров, владимир путин, северодонецк, россия, украина
15:54 27.06.2022 (обновлено: 17:20 27.06.2022)
 
Украинские военные пытались покинуть Северодонецк под видом гражданских

Командир "Ахмата": украинские военные пытались покинуть Северодонецк под видом гражданских

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРоссийский танк во время спецоперации
Российский танк во время спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Российский танк во время спецоперации
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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 27 июн — РИА Новости. Часть украинских военнослужащих пыталась покинуть Северодонецк под видом гражданских, но им это не удалось, рассказал РИА Новости один из командиров чеченского спецподразделения "Ахмат".
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что промышленная зона Северодонецка и аэропорт полностью освобождены.
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"Бросают все, убегают (украинские силовики. — Прим. ред.), даже в женское переодеваются. Переодеваются они и пытаются уходить вместе с мирными людьми. Мы их ловим. Такое тоже бывает иногда", — заявил собеседник агентства.
На минувшей неделе официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что попытка ВСУ превратить промзону "Азота" в упорный очаг сопротивления сорвана, при этом вся территория завода, а также левобережье Северского Донца в границах ЛНР, включая города Северодонецк, Боровское и населенные пункты Вороново и Сиротино, контролируются силами республики.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
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В миреРамзан КадыровВладимир ПутинСеверодонецкРоссияУкраина
 
 
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