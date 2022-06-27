https://ria.ru/20220627/akaba-1798533090.html
В иорданском порту Акаба пять человек погибли из-за утечки газа
В иорданском порту Акаба пять человек погибли из-за утечки газа - РИА Новости, 27.06.2022
В иорданском порту Акаба пять человек погибли из-за утечки газа
Утечка газа в иорданском порту Акаба привела к гибели пятерых человек, ранены более 230, сообщил департамент госбезопасности королевства. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T18:47
2022-06-27T18:47
2022-06-27T18:54
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иордания
акаба (мухафаза)
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АММАН, 27 июн – РИА Новости. Утечка газа в иорданском порту Акаба привела к гибели пятерых человек, ранены более 230, сообщил департамент госбезопасности королевства.Согласно заявлению департамента, в порту Акаба во время рутинной операции по транспортировке упала наполненная неким ядовитым газом цистерна. "В результате утечки газа погибли пять человек, пострадали 234 человека", - говорится в полученном РИА Новости заявлении.Специалисты в данный момент устраняют последствия инцидента.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иордания, акаба (мухафаза)
18:47 27.06.2022 (обновлено: 18:54 27.06.2022)
В иорданском порту Акаба пять человек погибли из-за утечки газа
В иорданском порту Акаба пять человек погибли, более 230 пострадали из-за утечки газа