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В иорданском порту Акаба пять человек погибли из-за утечки газа - РИА Новости, 27.06.2022
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В иорданском порту Акаба пять человек погибли из-за утечки газа
В иорданском порту Акаба пять человек погибли из-за утечки газа - РИА Новости, 27.06.2022
В иорданском порту Акаба пять человек погибли из-за утечки газа
Утечка газа в иорданском порту Акаба привела к гибели пятерых человек, ранены более 230, сообщил департамент госбезопасности королевства. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T18:47
2022-06-27T18:54
в мире
иордания
акаба (мухафаза)
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АММАН, 27 июн – РИА Новости. Утечка газа в иорданском порту Акаба привела к гибели пятерых человек, ранены более 230, сообщил департамент госбезопасности королевства.Согласно заявлению департамента, в порту Акаба во время рутинной операции по транспортировке упала наполненная неким ядовитым газом цистерна. "В результате утечки газа погибли пять человек, пострадали 234 человека", - говорится в полученном РИА Новости заявлении.Специалисты в данный момент устраняют последствия инцидента.
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в мире, иордания, акаба (мухафаза)
18:47 27.06.2022 (обновлено: 18:54 27.06.2022)
 
В иорданском порту Акаба пять человек погибли из-за утечки газа

В иорданском порту Акаба пять человек погибли, более 230 пострадали из-за утечки газа

© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкВид на порт города Акаба. Иордания
Вид на порт города Акаба. Иордания - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Вид на порт города Акаба. Иордания. Архивное фото
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АММАН, 27 июн – РИА Новости. Утечка газа в иорданском порту Акаба привела к гибели пятерых человек, ранены более 230, сообщил департамент госбезопасности королевства.
Согласно заявлению департамента, в порту Акаба во время рутинной операции по транспортировке упала наполненная неким ядовитым газом цистерна. "В результате утечки газа погибли пять человек, пострадали 234 человека", - говорится в полученном РИА Новости заявлении.
Специалисты в данный момент устраняют последствия инцидента.
 
В миреИорданияАкаба (мухафаза)
 
 
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