https://ria.ru/20220627/akaba-1798533090.html

В иорданском порту Акаба пять человек погибли из-за утечки газа

В иорданском порту Акаба пять человек погибли из-за утечки газа - РИА Новости, 27.06.2022

В иорданском порту Акаба пять человек погибли из-за утечки газа

Утечка газа в иорданском порту Акаба привела к гибели пятерых человек, ранены более 230, сообщил департамент госбезопасности королевства. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T18:47

2022-06-27T18:47

2022-06-27T18:54

в мире

иордания

акаба (мухафаза)

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АММАН, 27 июн – РИА Новости. Утечка газа в иорданском порту Акаба привела к гибели пятерых человек, ранены более 230, сообщил департамент госбезопасности королевства.Согласно заявлению департамента, в порту Акаба во время рутинной операции по транспортировке упала наполненная неким ядовитым газом цистерна. "В результате утечки газа погибли пять человек, пострадали 234 человека", - говорится в полученном РИА Новости заявлении.Специалисты в данный момент устраняют последствия инцидента.

иордания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, иордания, акаба (мухафаза)