https://ria.ru/20220626/zoloto-1798273271.html

"Дорого заплатят". В США раскрыли последствия эмбарго на золото из России

"Дорого заплатят". В США раскрыли последствия эмбарго на золото из России - РИА Новости, 26.06.2022

"Дорого заплатят". В США раскрыли последствия эмбарго на золото из России

Экономист Питер Шифф назвал "выстрелом себе в ногу" решение президента США Джо Байдена наложить эмбарго на покупку золота у России. РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T21:24

2022-06-26T21:24

2022-06-26T22:12

сша

россия

санкции в отношении россии

донбасс

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Экономист Питер Шифф назвал "выстрелом себе в ногу" решение президента США Джо Байдена наложить эмбарго на покупку золота у России.По мнению аналитика, глава Белого дома оказал Москве большую услугу своим решением.После начала российской специальной операции по защите Донбасса от украинских националистов страны Запада ввели многочисленные санкции в отношении Москвы. Глава американского государства 26 июня подтвердил информацию о том, что члены "Большой семерки" вместе введут запрет на импорт золота. В Кремле меры США и Евросоюза назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.

https://ria.ru/20220626/bayden-1798241689.html

сша

россия

донбасс

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

сша, россия, санкции в отношении россии, донбасс