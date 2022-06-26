Рейтинг@Mail.ru
"Дорого заплатят". В США раскрыли последствия эмбарго на золото из России - РИА Новости, 26.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220626/zoloto-1798273271.html
"Дорого заплатят". В США раскрыли последствия эмбарго на золото из России
"Дорого заплатят". В США раскрыли последствия эмбарго на золото из России - РИА Новости, 26.06.2022
"Дорого заплатят". В США раскрыли последствия эмбарго на золото из России
Экономист Питер Шифф назвал "выстрелом себе в ногу" решение президента США Джо Байдена наложить эмбарго на покупку золота у России. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T21:24
2022-06-26T22:12
сша
россия
санкции в отношении россии
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734466574_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e39301cc14e846619b3c336d340817a0.jpg
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Экономист Питер Шифф назвал "выстрелом себе в ногу" решение президента США Джо Байдена наложить эмбарго на покупку золота у России.По мнению аналитика, глава Белого дома оказал Москве большую услугу своим решением.После начала российской специальной операции по защите Донбасса от украинских националистов страны Запада ввели многочисленные санкции в отношении Москвы. Глава американского государства 26 июня подтвердил информацию о том, что члены "Большой семерки" вместе введут запрет на импорт золота. В Кремле меры США и Евросоюза назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
https://ria.ru/20220626/bayden-1798241689.html
сша
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Игорь Тоноян
Игорь Тоноян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734466574_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_c668a47e7a84954083988063533d0cbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, санкции в отношении россии, донбасс
21:24 26.06.2022 (обновлено: 22:12 26.06.2022)
 
"Дорого заплатят". В США раскрыли последствия эмбарго на золото из России

Экономист Шифф: запрет Байдена на покупку золота у России — это выстрел себе в ногу

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСотрудник укладывает на тележку маркированные слитки золота высшей пробы
Сотрудник укладывает на тележку маркированные слитки золота высшей пробы - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Сотрудник укладывает на тележку маркированные слитки золота высшей пробы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Экономист Питер Шифф назвал "выстрелом себе в ногу" решение президента США Джо Байдена наложить эмбарго на покупку золота у России.

"И снова от этого будут неприятные последствия. Байден ударит по американцам, а не по (президенту России Владимиру. — Прим. ред.) Путину, поскольку именно они будут платить больше", — написал специалист в Twitter.

По мнению аналитика, глава Белого дома оказал Москве большую услугу своим решением.
После начала российской специальной операции по защите Донбасса от украинских националистов страны Запада ввели многочисленные санкции в отношении Москвы. Глава американского государства 26 июня подтвердил информацию о том, что члены "Большой семерки" вместе введут запрет на импорт золота. В Кремле меры США и Евросоюза назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
Президент США Джо Байден во время интервью агентству Associated Press - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
Вчера, 16:50
В конгрессе США заявили, что Байден утратил доверие из-за лжи о России
 
СШАРоссияСанкции в отношении РоссииДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала