21:24 26.06.2022 (обновлено: 22:12 26.06.2022)
"Дорого заплатят". В США раскрыли последствия эмбарго на золото из России
Экономист Шифф: запрет Байдена на покупку золота у России — это выстрел себе в ногу
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСотрудник укладывает на тележку маркированные слитки золота высшей пробы
Сотрудник укладывает на тележку маркированные слитки золота высшей пробы. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Экономист Питер Шифф назвал "выстрелом себе в ногу" решение президента США Джо Байдена наложить эмбарго на покупку золота у России.
"И снова от этого будут неприятные последствия. Байден ударит по американцам, а не по (президенту России Владимиру. — Прим. ред.) Путину, поскольку именно они будут платить больше", — написал специалист в Twitter.
По мнению аналитика, глава Белого дома оказал Москве большую услугу своим решением.
После начала российской специальной операции по защите Донбасса от украинских националистов страны Запада ввели многочисленные санкции в отношении Москвы. Глава американского государства 26 июня подтвердил информацию о том, что члены "Большой семерки" вместе введут запрет на импорт золота. В Кремле меры США и Евросоюза назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.