https://ria.ru/20220626/zoloto-1798240871.html

Блинкен: отказ от импорта золота из России лишит ее 19 миллиардов долларов

Блинкен: отказ от импорта золота из России лишит ее 19 миллиардов долларов - РИА Новости, 26.06.2022

Блинкен: отказ от импорта золота из России лишит ее 19 миллиардов долларов

Отказ стран G7 от импорта золота из России лишит ее примерно 19 миллиардов долларов в год, ударив по второй по прибыльности статье экспорта, заявил госсекретарь РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T16:43

2022-06-26T16:43

2022-06-26T19:45

энтони блинкен

экономика

санкции в отношении россии

россия

сша

g7

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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Отказ стран G7 от импорта золота из России лишит ее примерно 19 миллиардов долларов в год, ударив по второй по прибыльности статье экспорта, заявил госсекретарь Энтони Блинкен."Инициатива, о которой мы объявляем, (затрагивает) вторую по прибыльности статью экспорта, которая есть у России после энергоносителей. Это около 19 миллиардов долларов, и большая часть из них приходится на страны "семерки", - сказал он в интервью CNN."Лишить доступа к доходам примерно в 19 миллиардов долларов - это значительно", - добавил Блинкен.

https://ria.ru/20220626/zoloto-1798225856.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

энтони блинкен, экономика, санкции в отношении россии, россия, сша, g7