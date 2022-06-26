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Блинкен: отказ от импорта золота из России лишит ее 19 миллиардов долларов - РИА Новости, 26.06.2022
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Блинкен: отказ от импорта золота из России лишит ее 19 миллиардов долларов
Блинкен: отказ от импорта золота из России лишит ее 19 миллиардов долларов - РИА Новости, 26.06.2022
Блинкен: отказ от импорта золота из России лишит ее 19 миллиардов долларов
Отказ стран G7 от импорта золота из России лишит ее примерно 19 миллиардов долларов в год, ударив по второй по прибыльности статье экспорта, заявил госсекретарь РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T16:43
2022-06-26T19:45
энтони блинкен
экономика
санкции в отношении россии
россия
сша
g7
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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Отказ стран G7 от импорта золота из России лишит ее примерно 19 миллиардов долларов в год, ударив по второй по прибыльности статье экспорта, заявил госсекретарь Энтони Блинкен."Инициатива, о которой мы объявляем, (затрагивает) вторую по прибыльности статью экспорта, которая есть у России после энергоносителей. Это около 19 миллиардов долларов, и большая часть из них приходится на страны "семерки", - сказал он в интервью CNN."Лишить доступа к доходам примерно в 19 миллиардов долларов - это значительно", - добавил Блинкен.
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энтони блинкен, экономика, санкции в отношении россии, россия, сша, g7
16:43 26.06.2022 (обновлено: 19:45 26.06.2022)
 
Блинкен: отказ от импорта золота из России лишит ее 19 миллиардов долларов

Блинкен заявил, что запрет на импорт золота лишит Россию 19 миллиардов долларов в год

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Отказ стран G7 от импорта золота из России лишит ее примерно 19 миллиардов долларов в год, ударив по второй по прибыльности статье экспорта, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
"Инициатива, о которой мы объявляем, (затрагивает) вторую по прибыльности статью экспорта, которая есть у России после энергоносителей. Это около 19 миллиардов долларов, и большая часть из них приходится на страны "семерки", - сказал он в интервью CNN.
"Лишить доступа к доходам примерно в 19 миллиардов долларов - это значительно", - добавил Блинкен.
Мерные слитки золота высшей пробы 99,99 процентов чистоты на Красноярском заводе цветных металлов имени В. Н. Гулидова Красцветмет - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
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