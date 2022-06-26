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Вышедшие с "Азота" мирные жители сообщили, что там могут быть сотни людей - РИА Новости, 26.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220626/zhiteli-1798158522.html
Вышедшие с "Азота" мирные жители сообщили, что там могут быть сотни людей
Вышедшие с "Азота" мирные жители сообщили, что там могут быть сотни людей - РИА Новости, 26.06.2022
Вышедшие с "Азота" мирные жители сообщили, что там могут быть сотни людей
Некоторые из людей, вышедших с территории предприятия "Азот" в Северодонецке, рассказали, что в убежищах могут находиться еще сотни мирных жителей, сообщил в... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T00:10
2022-06-26T00:34
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
северодонецк
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Некоторые из людей, вышедших с территории предприятия "Азот" в Северодонецке, рассказали, что в убежищах могут находиться еще сотни мирных жителей, сообщил в своемTelegram-канале посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.По его словам, эвакуация мирных жителей из помещений "Азота" временно приостановлена из-за обстрелов из Лисичанска. "После зачистки промзоны Азота союзными войсками в убежищах предприятия были найдены мирные жители", - добавил он.Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения Народной милиции ЛНР при поддержке российских войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина полностью освободили ряд населенных пунктов, включая Северодонецк. Он отметил, что попытка противника превратить промзону предприятия "Азот" в упорный очаг сопротивления сорвана, территория завода контролируется подразделениями Народной милиции ЛНР.Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что из подвалов комбината "Азот" в Северодонецке выведены все мирные жители. Глава Чечни также опубликовал видеозапись, на которой освобожденные люди растянули Знамя Победы, аплодировали и показывали свой талисман — "георгиевскую кошку".
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в мире, луганская народная республика, северодонецк
00:10 26.06.2022 (обновлено: 00:34 26.06.2022)
 
Вышедшие с "Азота" мирные жители сообщили, что там могут быть сотни людей

Посол ЛНР Мирошник: вышедшие с "Азота" заявили, что на заводе могли остаться сотни людей

© РИА Новости / Виктор АнтонюкЗдания химического комбината "Азот" в Северодонецке
Здания химического комбината Азот в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Здания химического комбината "Азот" в Северодонецке. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Некоторые из людей, вышедших с территории предприятия "Азот" в Северодонецке, рассказали, что в убежищах могут находиться еще сотни мирных жителей, сообщил в своемTelegram-канале посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.
По его словам, эвакуация мирных жителей из помещений "Азота" временно приостановлена из-за обстрелов из Лисичанска. "После зачистки промзоны Азота союзными войсками в убежищах предприятия были найдены мирные жители", - добавил он.

"Некоторые из вышедших рассказали, что в убежищах, которые не сообщаются между собой, могут находиться еще сотни мирных жителей", - написал Мирошник, заверив, что эвакуация продолжится, "как только позволит безопасность".

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения Народной милиции ЛНР при поддержке российских войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина полностью освободили ряд населенных пунктов, включая Северодонецк. Он отметил, что попытка противника превратить промзону предприятия "Азот" в упорный очаг сопротивления сорвана, территория завода контролируется подразделениями Народной милиции ЛНР.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что из подвалов комбината "Азот" в Северодонецке выведены все мирные жители. Глава Чечни также опубликовал видеозапись, на которой освобожденные люди растянули Знамя Победы, аплодировали и показывали свой талисман — "георгиевскую кошку".
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