https://ria.ru/20220626/zhiteli-1798158522.html

Вышедшие с "Азота" мирные жители сообщили, что там могут быть сотни людей

Вышедшие с "Азота" мирные жители сообщили, что там могут быть сотни людей - РИА Новости, 26.06.2022

Вышедшие с "Азота" мирные жители сообщили, что там могут быть сотни людей

Некоторые из людей, вышедших с территории предприятия "Азот" в Северодонецке, рассказали, что в убежищах могут находиться еще сотни мирных жителей, сообщил в... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T00:10

2022-06-26T00:10

2022-06-26T00:34

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луганская народная республика

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Некоторые из людей, вышедших с территории предприятия "Азот" в Северодонецке, рассказали, что в убежищах могут находиться еще сотни мирных жителей, сообщил в своемTelegram-канале посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.По его словам, эвакуация мирных жителей из помещений "Азота" временно приостановлена из-за обстрелов из Лисичанска. "После зачистки промзоны Азота союзными войсками в убежищах предприятия были найдены мирные жители", - добавил он.Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения Народной милиции ЛНР при поддержке российских войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина полностью освободили ряд населенных пунктов, включая Северодонецк. Он отметил, что попытка противника превратить промзону предприятия "Азот" в упорный очаг сопротивления сорвана, территория завода контролируется подразделениями Народной милиции ЛНР.Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что из подвалов комбината "Азот" в Северодонецке выведены все мирные жители. Глава Чечни также опубликовал видеозапись, на которой освобожденные люди растянули Знамя Победы, аплодировали и показывали свой талисман — "георгиевскую кошку".

https://ria.ru/20220625/gumkoridor-1798136972.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, луганская народная республика, северодонецк