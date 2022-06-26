https://ria.ru/20220626/zhara-1798228292.html

Москвичам пообещали субтропическую жару

Москвичам пообещали субтропическую жару - РИА Новости, 26.06.2022

Москвичам пообещали субтропическую жару

Рекордная субтропическая жара ожидает москвичей в начале предстоящей недели, воздух прогреется до 32-34 градусов, сообщил в своем Telegram-канале ведущий... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T15:16

2022-06-26T15:16

2022-06-26T15:46

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россия

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Рекордная субтропическая жара ожидает москвичей в начале предстоящей недели, воздух прогреется до 32-34 градусов, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В условиях безраздельного господства скандинавского антициклона пик зноя придется на понедельник, когда воздух разогреется до субтропических показателей, плюс 32-34 градусов, а это претензия на повтор рекорда дня за всю историю регулярных наблюдений на базовой метеостанции ВДНХ — плюс 33,6 градуса", — рассказал он.Синоптик отметил, что такая температура воздуха на 10-11 градусов выше положенной для середины лета многолетней нормы и фиксируется столичными метеорологами в конце июня в среднем не чаще одного раза в 12 лет.

https://ria.ru/20220624/leto-1797875492.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, общество, россия