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Москвичам пообещали субтропическую жару
Москвичам пообещали субтропическую жару - РИА Новости, 26.06.2022
Москвичам пообещали субтропическую жару
Рекордная субтропическая жара ожидает москвичей в начале предстоящей недели, воздух прогреется до 32-34 градусов, сообщил в своем Telegram-канале ведущий... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T15:16
2022-06-26T15:16
2022-06-26T15:46
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Рекордная субтропическая жара ожидает москвичей в начале предстоящей недели, воздух прогреется до 32-34 градусов, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В условиях безраздельного господства скандинавского антициклона пик зноя придется на понедельник, когда воздух разогреется до субтропических показателей, плюс 32-34 градусов, а это претензия на повтор рекорда дня за всю историю регулярных наблюдений на базовой метеостанции ВДНХ — плюс 33,6 градуса", — рассказал он.Синоптик отметил, что такая температура воздуха на 10-11 градусов выше положенной для середины лета многолетней нормы и фиксируется столичными метеорологами в конце июня в среднем не чаще одного раза в 12 лет.
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РИА Новости
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погода, москва, общество, россия
15:16 26.06.2022 (обновлено: 15:46 26.06.2022)
Москвичам пообещали субтропическую жару
Синоптик Тишковец: в начале следующей недели москвичей ожидает жара до плюс 34 градусов