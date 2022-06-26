https://ria.ru/20220626/zdravnitsy-1797779281.html

Составлен рейтинг городов России для оздоровительного отдыха

Составлен рейтинг городов России для оздоровительного отдыха - РИА Новости, 26.06.2022

Составлен рейтинг городов России для оздоровительного отдыха

Эксперты национальной системы бронирования Bronevik.com подготовили подборку лучших оздоровительных курортов России. РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T06:42

2022-06-26T06:42

2022-06-26T06:42

туризм

туризм

новости - туризм

ялта

светлогорск

евпатория

саки (крым)

ессентуки

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Эксперты национальной системы бронирования Bronevik.com подготовили подборку лучших оздоровительных курортов России.ЯлтаКурортный город на территории Крыма считается одним из лучших городов для оздоровления. Ялта обрела популярность еще в XIX веке за счет большого разнообразия санаториев: первые лица государства приезжали на отдых именно сюда. Местные горный климат и свежий воздух благоприятно влияют на дыхательную систему.СветлогорскПриезжать в этот город на Балтийском побережье для лечения туристы начали еще более 200 лет назад. Наиболее популярными являются процедуры на основе минеральных вод. Но фишка Светлогорска — так называемое “лечение янтарем”: использование солей янтарной кислоты или даже цельных камней при проблемах, связанных в основном с щитовидной железой, почками и кишечником.СакиЕще один город Крымского полуострова, который знаменит своей уникальной природой и интересными методами лечения. Один из них кроется в самом названии: “саки” с тюркского языка переводится, как “грязи”. Методик лечения на их основе здесь очень много и они продолжают развиваться.ЕвпаторияГород на западе Крыма известен своими бальнеологическими процедурами. Здесь уникальный морской климат и ионизированный воздух. На территории Евпатории порядка 30 санаториев, большинство из которых имеют собственный пляж.Ессентуки Главным достояние — одноименная минеральная вода. Ее не только пьют, но используют для ингаляций, орошений и даже лечения волос. Целебна и сульфидная иловая грязь, которую добывают из находящегося неподалеку озера Тамбукан. На ее основе санатории предлагают не один десяток процедур.

https://ria.ru/20220624/sanatorii-1797483688.html

ялта

светлогорск

евпатория

саки (крым)

ессентуки

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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