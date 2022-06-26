Рейтинг@Mail.ru
Составлен рейтинг городов России для оздоровительного отдыха - РИА Новости, 26.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220626/zdravnitsy-1797779281.html
Составлен рейтинг городов России для оздоровительного отдыха
Составлен рейтинг городов России для оздоровительного отдыха - РИА Новости, 26.06.2022
Составлен рейтинг городов России для оздоровительного отдыха
Эксперты национальной системы бронирования Bronevik.com подготовили подборку лучших оздоровительных курортов России. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T06:42
2022-06-26T06:42
туризм
туризм
новости - туризм
ялта
светлогорск
евпатория
саки (крым)
ессентуки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155574/13/1555741364_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_c3637af1e8bd157a4662c77233e3d739.jpg
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Эксперты национальной системы бронирования Bronevik.com подготовили подборку лучших оздоровительных курортов России.ЯлтаКурортный город на территории Крыма считается одним из лучших городов для оздоровления. Ялта обрела популярность еще в XIX веке за счет большого разнообразия санаториев: первые лица государства приезжали на отдых именно сюда. Местные горный климат и свежий воздух благоприятно влияют на дыхательную систему.СветлогорскПриезжать в этот город на Балтийском побережье для лечения туристы начали еще более 200 лет назад. Наиболее популярными являются процедуры на основе минеральных вод. Но фишка Светлогорска — так называемое “лечение янтарем”: использование солей янтарной кислоты или даже цельных камней при проблемах, связанных в основном с щитовидной железой, почками и кишечником.СакиЕще один город Крымского полуострова, который знаменит своей уникальной природой и интересными методами лечения. Один из них кроется в самом названии: “саки” с тюркского языка переводится, как “грязи”. Методик лечения на их основе здесь очень много и они продолжают развиваться.ЕвпаторияГород на западе Крыма известен своими бальнеологическими процедурами. Здесь уникальный морской климат и ионизированный воздух. На территории Евпатории порядка 30 санаториев, большинство из которых имеют собственный пляж.Ессентуки Главным достояние — одноименная минеральная вода. Ее не только пьют, но используют для ингаляций, орошений и даже лечения волос. Целебна и сульфидная иловая грязь, которую добывают из находящегося неподалеку озера Тамбукан. На ее основе санатории предлагают не один десяток процедур.
https://ria.ru/20220624/sanatorii-1797483688.html
ялта
светлогорск
евпатория
саки (крым)
ессентуки
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155574/13/1555741364_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_85adb5538984b97956ad18ea6624deb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, ялта, светлогорск, евпатория, саки (крым), ессентуки, туристы, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
06:42 26.06.2022
 
Составлен рейтинг городов России для оздоровительного отдыха

Эксперты составили рейтинг городов России, идеально подходящих для оздоровительного отдыха

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдыхающая после принятия грязевых ванн на Чокракском озере в Крыму
Отдыхающая после принятия грязевых ванн на Чокракском озере в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Эксперты национальной системы бронирования Bronevik.com подготовили подборку лучших оздоровительных курортов России.

Ялта

Курортный город на территории Крыма считается одним из лучших городов для оздоровления. Ялта обрела популярность еще в XIX веке за счет большого разнообразия санаториев: первые лица государства приезжали на отдых именно сюда.
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВид на санаторий "Курпаты" в Ялте
Вид на санаторий Курпаты в Ялте - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Вид на санаторий "Курпаты" в Ялте
Местные горный климат и свежий воздух благоприятно влияют на дыхательную систему.

Светлогорск

Приезжать в этот город на Балтийском побережье для лечения туристы начали еще более 200 лет назад. Наиболее популярными являются процедуры на основе минеральных вод.
© Фото : Галина СоколоваВодонапорная башня. Светлогорск
Водонапорная башня. Светлогорск - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© Фото : Галина Соколова
Водонапорная башня. Светлогорск
Но фишка Светлогорска — так называемое “лечение янтарем”: использование солей янтарной кислоты или даже цельных камней при проблемах, связанных в основном с щитовидной железой, почками и кишечником.

Саки

Еще один город Крымского полуострова, который знаменит своей уникальной природой и интересными методами лечения. Один из них кроется в самом названии: “саки” с тюркского языка переводится, как “грязи”.
© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкОтдых и лечение на бальнеологических курортах Крыма
Отдых и лечение на бальнеологических курортах Крыма - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
Отдых и лечение на бальнеологических курортах Крыма
Методик лечения на их основе здесь очень много и они продолжают развиваться.

Евпатория

Город на западе Крыма известен своими бальнеологическими процедурами. Здесь уникальный морской климат и ионизированный воздух.
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Евпатории
Отдыхающие на пляже в Евпатории - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
Отдыхающие на пляже в Евпатории
На территории Евпатории порядка 30 санаториев, большинство из которых имеют собственный пляж.

Ессентуки

Главным достояние — одноименная минеральная вода.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГрязелечебница в Ессентуках
Грязелечебница в Ессентуках - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Грязелечебница в Ессентуках
Ее не только пьют, но используют для ингаляций, орошений и даже лечения волос. Целебна и сульфидная иловая грязь, которую добывают из находящегося неподалеку озера Тамбукан. На ее основе санатории предлагают не один десяток процедур.
Девушка в медицинском центре на территории санаторно-курортного комплекса Мрия Резорт&СПА в Ялте - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 08:00Туризм
Отдохнуть и подлечиться. Как выбрать подходящий санаторий в России
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмЯлтаСветлогорскЕвпаторияСаки (Крым)Ессентукитуристыкуда поехатькуда можно лететьОтдых на море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала