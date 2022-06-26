https://ria.ru/20220626/zdravnitsy-1797779281.html
Составлен рейтинг городов России для оздоровительного отдыха
Составлен рейтинг городов России для оздоровительного отдыха - РИА Новости, 26.06.2022
Составлен рейтинг городов России для оздоровительного отдыха
Эксперты национальной системы бронирования Bronevik.com подготовили подборку лучших оздоровительных курортов России. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T06:42
2022-06-26T06:42
2022-06-26T06:42
туризм
туризм
новости - туризм
ялта
светлогорск
евпатория
саки (крым)
ессентуки
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Эксперты национальной системы бронирования Bronevik.com подготовили подборку лучших оздоровительных курортов России.ЯлтаКурортный город на территории Крыма считается одним из лучших городов для оздоровления. Ялта обрела популярность еще в XIX веке за счет большого разнообразия санаториев: первые лица государства приезжали на отдых именно сюда. Местные горный климат и свежий воздух благоприятно влияют на дыхательную систему.СветлогорскПриезжать в этот город на Балтийском побережье для лечения туристы начали еще более 200 лет назад. Наиболее популярными являются процедуры на основе минеральных вод. Но фишка Светлогорска — так называемое “лечение янтарем”: использование солей янтарной кислоты или даже цельных камней при проблемах, связанных в основном с щитовидной железой, почками и кишечником.СакиЕще один город Крымского полуострова, который знаменит своей уникальной природой и интересными методами лечения. Один из них кроется в самом названии: “саки” с тюркского языка переводится, как “грязи”. Методик лечения на их основе здесь очень много и они продолжают развиваться.ЕвпаторияГород на западе Крыма известен своими бальнеологическими процедурами. Здесь уникальный морской климат и ионизированный воздух. На территории Евпатории порядка 30 санаториев, большинство из которых имеют собственный пляж.Ессентуки Главным достояние — одноименная минеральная вода. Ее не только пьют, но используют для ингаляций, орошений и даже лечения волос. Целебна и сульфидная иловая грязь, которую добывают из находящегося неподалеку озера Тамбукан. На ее основе санатории предлагают не один десяток процедур.
https://ria.ru/20220624/sanatorii-1797483688.html
ялта
светлогорск
евпатория
саки (крым)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, ялта, светлогорск, евпатория, саки (крым), ессентуки, туристы, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
Составлен рейтинг городов России для оздоровительного отдыха
Эксперты составили рейтинг городов России, идеально подходящих для оздоровительного отдыха
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Эксперты национальной системы бронирования Bronevik.com подготовили подборку лучших оздоровительных курортов России.
Ялта
Курортный город на территории Крыма считается одним из лучших городов для оздоровления. Ялта обрела популярность еще в XIX веке за счет большого разнообразия санаториев: первые лица государства приезжали на отдых именно сюда.
Местные горный климат и свежий воздух благоприятно влияют на дыхательную систему.
Светлогорск
Приезжать в этот город на Балтийском побережье для лечения туристы начали еще более 200 лет назад. Наиболее популярными являются процедуры на основе минеральных вод.
Но фишка Светлогорска — так называемое “лечение янтарем”: использование солей янтарной кислоты или даже цельных камней при проблемах, связанных в основном с щитовидной железой, почками и кишечником.
Саки
Еще один город Крымского полуострова, который знаменит своей уникальной природой и интересными методами лечения. Один из них кроется в самом названии: “саки” с тюркского языка переводится, как “грязи”.
Методик лечения на их основе здесь очень много и они продолжают развиваться.
Евпатория
Город на западе Крыма известен своими бальнеологическими процедурами. Здесь уникальный морской климат и ионизированный воздух.
На территории Евпатории порядка 30 санаториев, большинство из которых имеют собственный пляж.
Ессентуки
Главным достояние — одноименная минеральная вода.
Ее не только пьют, но используют для ингаляций, орошений и даже лечения волос. Целебна и сульфидная иловая грязь, которую добывают из находящегося неподалеку озера Тамбукан. На ее основе санатории предлагают не один десяток процедур.