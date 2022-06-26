https://ria.ru/20220626/vypusknoy-1798199845.html
ЕР свозила школьников из Донбасса на Всероссийский выпускной бал
ЕР свозила школьников из Донбасса на Всероссийский выпускной бал - РИА Новости, 26.06.2022
ЕР свозила школьников из Донбасса на Всероссийский выпускной бал
Партия "Единая Россия" организовала для школьников из Донбасса поездку на Всероссийский выпускной бал, а также провела перед мероприятием экскурсию по Москве,... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T11:27
2022-06-26T11:27
2022-06-26T11:27
общество
донбасс
москва
луганская народная республика
государственный кремлевский дворец
единая россия
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Партия "Единая Россия" организовала для школьников из Донбасса поездку на Всероссийский выпускной бал, а также провела перед мероприятием экскурсию по Москве, рассказали в пресс-службе партии."Единая Россия организовала для школьников из Донбасса поездку на Всероссийский выпускной бал-2022. Вместе с тысячей российских школьников ребята из Донецкой и Луганской народных республик, а также те, кто живёт в ПВР (пунктах временного размещения – ред.) и закончил школу в России, побывали на празднике, который прошел в Государственном Кремлёвском дворце", - сказано в сообщении.Отмечается, что школьникам пред выпускным организовали экскурсию по Москве - в Храм Христа Спасителя, Новодевичий монастырь, район Москва-сити, а также по самым красивым бульварам столицы и показали весь город со смотровой площадки Воробьевых гор."Выпускной и экскурсию по Москве посетили 85 ребят из ЛДНР", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220625/vypusknoy-1798139193.html
https://ria.ru/20220625/vypusknye-1797802190.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, донбасс, москва, луганская народная республика, государственный кремлевский дворец, единая россия
ЕР свозила школьников из Донбасса на Всероссийский выпускной бал
ЕР организовала для школьников из Донбасса поездку на Всероссийский выпускной бал