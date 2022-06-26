https://ria.ru/20220626/vypusknoy-1798199845.html

ЕР свозила школьников из Донбасса на Всероссийский выпускной бал

ЕР свозила школьников из Донбасса на Всероссийский выпускной бал - РИА Новости, 26.06.2022

ЕР свозила школьников из Донбасса на Всероссийский выпускной бал

Партия "Единая Россия" организовала для школьников из Донбасса поездку на Всероссийский выпускной бал, а также провела перед мероприятием экскурсию по Москве,... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T11:27

2022-06-26T11:27

2022-06-26T11:27

общество

донбасс

москва

луганская народная республика

государственный кремлевский дворец

единая россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156353/81/1563538168_0:210:2896:1839_1920x0_80_0_0_d4b93ad689edd3b66eaed812827e4eba.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Партия "Единая Россия" организовала для школьников из Донбасса поездку на Всероссийский выпускной бал, а также провела перед мероприятием экскурсию по Москве, рассказали в пресс-службе партии."Единая Россия организовала для школьников из Донбасса поездку на Всероссийский выпускной бал-2022. Вместе с тысячей российских школьников ребята из Донецкой и Луганской народных республик, а также те, кто живёт в ПВР (пунктах временного размещения – ред.) и закончил школу в России, побывали на празднике, который прошел в Государственном Кремлёвском дворце", - сказано в сообщении.Отмечается, что школьникам пред выпускным организовали экскурсию по Москве - в Храм Христа Спасителя, Новодевичий монастырь, район Москва-сити, а также по самым красивым бульварам столицы и показали весь город со смотровой площадки Воробьевых гор."Выпускной и экскурсию по Москве посетили 85 ребят из ЛДНР", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220625/vypusknoy-1798139193.html

https://ria.ru/20220625/vypusknye-1797802190.html

донбасс

москва

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, донбасс, москва, луганская народная республика, государственный кремлевский дворец, единая россия