https://ria.ru/20220626/vypuskniki-1798231951.html

Более полутора миллионов россиян приняли участие в выпускных вечерах

Более полутора миллионов россиян приняли участие в выпускных вечерах - РИА Новости, 26.06.2022

Более полутора миллионов россиян приняли участие в выпускных вечерах

Свыше 1,5 миллиона российских выпускников приняли участие в выпускных вечерах 25-26 июня, во время торжественных мероприятий правопорядок и безопасность были... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T15:44

2022-06-26T15:44

2022-06-26T15:44

образование - общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798176575_0:264:3029:1968_1920x0_80_0_0_ed75f16a4e921ace144acdead2b2f924.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Свыше 1,5 миллиона российских выпускников приняли участие в выпускных вечерах 25-26 июня, во время торжественных мероприятий правопорядок и безопасность были обеспечены в полном объёме, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Свыше 1 миллиона 500 тысяч выпускников из более чем 22 тысяч учебных заведений нашей страны приняли участие в выпускных вечерах, которые состоялись 25-26 июня", - рассказала Волк.По её словам, в Москве основные торжества по традиции состоялись в Государственном Кремлевском дворце и Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. В них приняли участие более 35 тысяч выпускников.Она добавила, что в обеспечении общественного порядка на выпускных вечерах задействовали 83 тысячи сотрудников органов внутренних дел, а также росгвардейцев, представителей общественных формирований правоохранительной направленности и работников частных охранных организаций.Волк отметила, что во время торжественных мероприятий правопорядок и общественная безопасность были обеспечены в полном объёме."Праздничные мероприятия, посвященные окончанию школы, продолжаются", - подытожила Волк.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

образование - общество, россия