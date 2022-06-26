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В Анкаре рассказали о подготовке встречи по "зерновому вопросу" в Стамбуле

В Анкаре рассказали о подготовке встречи по "зерновому вопросу" в Стамбуле - РИА Новости, 26.06.2022

В Анкаре рассказали о подготовке встречи по "зерновому вопросу" в Стамбуле

Встреча по "зерновому вопросу" в Стамбуле прорабатывается, имеются проблемы, сообщил вице-президент Турции Фуат Октай. РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T11:19

2022-06-26T11:19

2022-06-26T11:19

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АНКАРА, 26 июн – РИА Новости. Встреча по "зерновому вопросу" в Стамбуле прорабатывается, имеются проблемы, сообщил вице-президент Турции Фуат Октай.Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в четверг, что в случае договоренности Москвы и Киева по "зерновой проблеме" будет создана "зона безопасности" за пределами вод Украины."Есть некоторые детали, которые необходимо проработать. У России и Украины есть беспокойства, пытаемся найти решение. Мы говорим, давайте поставим точку в Стамбуле... Я надеюсь, будет не слишком поздно. Весь мир затронут этой ситуацией. У нас нет проблем, урожайный год для нас. Однако мы не хотим, чтобы страны региона испытали проблемы", - сказал вице-президент в интервью CNN Turk.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения.При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220625/zerno-1798123321.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, стамбул, турция, россия, украина, оон