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В Анкаре рассказали о подготовке встречи по "зерновому вопросу" в Стамбуле - РИА Новости, 26.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220626/vstrecha-1798198479.html
В Анкаре рассказали о подготовке встречи по "зерновому вопросу" в Стамбуле
В Анкаре рассказали о подготовке встречи по "зерновому вопросу" в Стамбуле - РИА Новости, 26.06.2022
В Анкаре рассказали о подготовке встречи по "зерновому вопросу" в Стамбуле
Встреча по "зерновому вопросу" в Стамбуле прорабатывается, имеются проблемы, сообщил вице-президент Турции Фуат Октай. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T11:19
2022-06-26T11:19
специальная военная операция на украине
в мире
стамбул
турция
россия
украина
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АНКАРА, 26 июн – РИА Новости. Встреча по "зерновому вопросу" в Стамбуле прорабатывается, имеются проблемы, сообщил вице-президент Турции Фуат Октай.Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в четверг, что в случае договоренности Москвы и Киева по "зерновой проблеме" будет создана "зона безопасности" за пределами вод Украины."Есть некоторые детали, которые необходимо проработать. У России и Украины есть беспокойства, пытаемся найти решение. Мы говорим, давайте поставим точку в Стамбуле... Я надеюсь, будет не слишком поздно. Весь мир затронут этой ситуацией. У нас нет проблем, урожайный год для нас. Однако мы не хотим, чтобы страны региона испытали проблемы", - сказал вице-президент в интервью CNN Turk.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения.При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
https://ria.ru/20220625/zerno-1798123321.html
стамбул
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в мире, стамбул, турция, россия, украина, оон
11:19 26.06.2022
 
В Анкаре рассказали о подготовке встречи по "зерновому вопросу" в Стамбуле

Вице-президент Турции Октай: встреча по вопросу вывозу зерна с Украины прорабатывается

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРазгрузка пшеницы
Разгрузка пшеницы - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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АНКАРА, 26 июн – РИА Новости. Встреча по "зерновому вопросу" в Стамбуле прорабатывается, имеются проблемы, сообщил вице-президент Турции Фуат Октай.
Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в четверг, что в случае договоренности Москвы и Киева по "зерновой проблеме" будет создана "зона безопасности" за пределами вод Украины.
"Есть некоторые детали, которые необходимо проработать. У России и Украины есть беспокойства, пытаемся найти решение. Мы говорим, давайте поставим точку в Стамбуле... Я надеюсь, будет не слишком поздно. Весь мир затронут этой ситуацией. У нас нет проблем, урожайный год для нас. Однако мы не хотим, чтобы страны региона испытали проблемы", - сказал вице-президент в интервью CNN Turk.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения.
Уборка урожая зерновых в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
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Путин пообещал поставить на мировые рынки более 50 миллионов тонн зерна
При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСтамбулТурцияРоссияУкраинаООН
 
 
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