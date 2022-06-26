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В офисе Зеленского снова попросили у Запада тяжелые вооружения

В офисе Зеленского снова попросили у Запада тяжелые вооружения - РИА Новости, 26.06.2022

В офисе Зеленского снова попросили у Запада тяжелые вооружения

Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак снова выпрашивает тяжелое вооружение у лидеров стран G7 и просит усилить санкции против РФ. РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T16:52

2022-06-26T16:52

2022-06-26T16:52

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владимир зеленский

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак снова выпрашивает тяжелое вооружение у лидеров стран G7 и просит усилить санкции против РФ."В своей колонке для западных СМИ я обратился к нашим союзникам, лидерам стран G7, которые сегодня на саммите рассматривают дальнейшие действия в отношении России", - написал Ермак в Telegram.В частности, он призвал удвоить существующие ограничения против России - "усилить энергетические санкции, распространить их на экспорт газа, ввести ограничения для всей банковской системы РФ".После поставок тяжёлых вооружений Украине со стороны западных стран, включая США, украинские войска усилили обстрелы мирных городов, в результате чего гибнут гражданские лица, в том числе дети.Саммит "Большой семерки" под председательством Германии пройдет 26-28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников саммита - лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии, Индонезии. Также во встрече примет участие по видеосвязи Владимир Зеленский.

https://ria.ru/20220624/oruzhie-1797721891.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, россия, украина, сша, g7