Рейтинг@Mail.ru
В офисе Зеленского снова попросили у Запада тяжелые вооружения - РИА Новости, 26.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220626/vooruzhenie-1798242133.html
В офисе Зеленского снова попросили у Запада тяжелые вооружения
В офисе Зеленского снова попросили у Запада тяжелые вооружения - РИА Новости, 26.06.2022
В офисе Зеленского снова попросили у Запада тяжелые вооружения
Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак снова выпрашивает тяжелое вооружение у лидеров стран G7 и просит усилить санкции против РФ. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T16:52
2022-06-26T16:52
в мире
владимир зеленский
россия
украина
сша
g7
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768939217_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_5c8e2f068621661c9e2ca7504362a82b.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак снова выпрашивает тяжелое вооружение у лидеров стран G7 и просит усилить санкции против РФ."В своей колонке для западных СМИ я обратился к нашим союзникам, лидерам стран G7, которые сегодня на саммите рассматривают дальнейшие действия в отношении России", - написал Ермак в Telegram.В частности, он призвал удвоить существующие ограничения против России - "усилить энергетические санкции, распространить их на экспорт газа, ввести ограничения для всей банковской системы РФ".После поставок тяжёлых вооружений Украине со стороны западных стран, включая США, украинские войска усилили обстрелы мирных городов, в результате чего гибнут гражданские лица, в том числе дети.Саммит "Большой семерки" под председательством Германии пройдет 26-28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников саммита - лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии, Индонезии. Также во встрече примет участие по видеосвязи Владимир Зеленский.
https://ria.ru/20220624/oruzhie-1797721891.html
https://ria.ru/20220622/oruzhie-1797332292.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768939217_116:0:1043:695_1920x0_80_0_0_cf88b2cbf510cbb35629da893b2a6ff2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, россия, украина, сша, g7
16:52 26.06.2022
 
В офисе Зеленского снова попросили у Запада тяжелые вооружения

Глава офиса Зеленского Ермак снова попросил тяжелое вооружение у лидеров стран G7

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак снова выпрашивает тяжелое вооружение у лидеров стран G7 и просит усилить санкции против РФ.
"В своей колонке для западных СМИ я обратился к нашим союзникам, лидерам стран G7, которые сегодня на саммите рассматривают дальнейшие действия в отношении России", - написал Ермак в Telegram.
Выгрузка американского оружия - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 03:08
В Белом доме объяснили, почему Байден не дает Украине некоторые виды оружия
В частности, он призвал удвоить существующие ограничения против России - "усилить энергетические санкции, распространить их на экспорт газа, ввести ограничения для всей банковской системы РФ".
"Нам нужно показать силу в вопросе разблокировки наших портов. И дать Украине больше тяжелого оружия", - отметил Ермак.
После поставок тяжёлых вооружений Украине со стороны западных стран, включая США, украинские войска усилили обстрелы мирных городов, в результате чего гибнут гражданские лица, в том числе дети.
Саммит "Большой семерки" под председательством Германии пройдет 26-28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников саммита - лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии, Индонезии. Также во встрече примет участие по видеосвязи Владимир Зеленский.
Российские военные взяли под контроль склад с боеприпасами ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 15:26Специальная военная операция на Украине
Германия обсуждает поставки оружия Украине с Польшей, Грецией и Словенией
 
В миреВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаСШАG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала