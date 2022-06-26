https://ria.ru/20220626/ukraina-1798262949.html

МИД России посоветовал Британии спрашивать о наемниках у посольства Украины

МИД России посоветовал Британии спрашивать о наемниках у посольства Украины - РИА Новости, 26.06.2022

МИД России посоветовал Британии спрашивать о наемниках у посольства Украины

Представитель МИД Мария Захарова считает, что британские власти должны потребовать от украинского посольства в Лондоне дать разъяснения о вербовке подданных... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T19:37

2022-06-26T19:37

2022-06-26T20:24

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мария захарова

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Представитель МИД Мария Захарова считает, что британские власти должны потребовать от украинского посольства в Лондоне дать разъяснения о вербовке подданных Соединенного Королевства для участия в боевых действия на Украине, прежде чем выступать с угрожающими комментариями в адрес России из-за вынесенного в ДНР смертного приговора двум британцам.По ее словам, не только Британии, но и другими западным странам, которые вдруг узнают, что их граждане или подданные находятся в плену и под арестом, нужно уточнить параметры деятельности украинских посольств на своей территории.Как подчеркнула Захарова, когда Москва поставила перед западными странами аналогичный вопрос, "ответ был очень четкий — они (украинские дипмиссии) занимаются нормальной работой, нет никаких противоречий"."Ну, если они нормальной работой занимаются по вербовке ваших граждан и отправке их туда, какие могут быть еще вопросы? Ведь вы же сами этому способствовали", — заключила она.Девятого июня в Донецке подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима, плененных в Мариуполе, приговорили к смертной казни. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР. Глава республики Денис Пушилин заявил, что Великобритания и Марокко до сих пор не обращались к донецким властям по поводу осужденных наемников.

https://ria.ru/20220622/spetsnaz-1797187247.html

https://ria.ru/20220624/aslin-1797841305.html

донецкая народная республика

украина

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великобритания

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в мире, мария захарова, денис пушилин, донецкая народная республика, украина, москва, великобритания