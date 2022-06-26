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МИД России посоветовал Британии спрашивать о наемниках у посольства Украины - РИА Новости, 26.06.2022
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МИД России посоветовал Британии спрашивать о наемниках у посольства Украины
МИД России посоветовал Британии спрашивать о наемниках у посольства Украины - РИА Новости, 26.06.2022
МИД России посоветовал Британии спрашивать о наемниках у посольства Украины
Представитель МИД Мария Захарова считает, что британские власти должны потребовать от украинского посольства в Лондоне дать разъяснения о вербовке подданных... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T19:37
2022-06-26T20:24
в мире
мария захарова
денис пушилин
донецкая народная республика
украина
москва
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Представитель МИД Мария Захарова считает, что британские власти должны потребовать от украинского посольства в Лондоне дать разъяснения о вербовке подданных Соединенного Королевства для участия в боевых действия на Украине, прежде чем выступать с угрожающими комментариями в адрес России из-за вынесенного в ДНР смертного приговора двум британцам.По ее словам, не только Британии, но и другими западным странам, которые вдруг узнают, что их граждане или подданные находятся в плену и под арестом, нужно уточнить параметры деятельности украинских посольств на своей территории.Как подчеркнула Захарова, когда Москва поставила перед западными странами аналогичный вопрос, "ответ был очень четкий — они (украинские дипмиссии) занимаются нормальной работой, нет никаких противоречий"."Ну, если они нормальной работой занимаются по вербовке ваших граждан и отправке их туда, какие могут быть еще вопросы? Ведь вы же сами этому способствовали", — заключила она.Девятого июня в Донецке подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима, плененных в Мариуполе, приговорили к смертной казни. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР. Глава республики Денис Пушилин заявил, что Великобритания и Марокко до сих пор не обращались к донецким властям по поводу осужденных наемников.
https://ria.ru/20220622/spetsnaz-1797187247.html
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в мире, мария захарова, денис пушилин, донецкая народная республика, украина, москва, великобритания
19:37 26.06.2022 (обновлено: 20:24 26.06.2022)
 
МИД России посоветовал Британии спрашивать о наемниках у посольства Украины

Москва советует Лондону спрашивать о наемниках у посольства Украины, которое их вербует

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГражданин Великобритании Шон Пиннер, подданный Королевства Марокко Саадун Брагим и гражданин Великобритании Эйден Аслин в зале суда в Донецке
Гражданин Великобритании Шон Пиннер, подданный Королевства Марокко Саадун Брагим и гражданин Великобритании Эйден Аслин в зале суда в Донецке - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Гражданин Великобритании Шон Пиннер, подданный Королевства Марокко Саадун Брагим и гражданин Великобритании Эйден Аслин в зале суда в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Представитель МИД Мария Захарова считает, что британские власти должны потребовать от украинского посольства в Лондоне дать разъяснения о вербовке подданных Соединенного Королевства для участия в боевых действия на Украине, прежде чем выступать с угрожающими комментариями в адрес России из-за вынесенного в ДНР смертного приговора двум британцам.

"А они задавались вопросом, какое количество заявок получило посольство Украины в Лондоне на вербовку наемников, среди так называемых добровольцев из числа британцев? Может быть, они бы поинтересовались, какое количество подданных они оформили туда? Нет, не интересовались? А пусть поинтересуются", — сказала она в эфире передачи "Воскресный вечер".

По ее словам, не только Британии, но и другими западным странам, которые вдруг узнают, что их граждане или подданные находятся в плену и под арестом, нужно уточнить параметры деятельности украинских посольств на своей территории.
Как подчеркнула Захарова, когда Москва поставила перед западными странами аналогичный вопрос, "ответ был очень четкий — они (украинские дипмиссии) занимаются нормальной работой, нет никаких противоречий".
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"Ну, если они нормальной работой занимаются по вербовке ваших граждан и отправке их туда, какие могут быть еще вопросы? Ведь вы же сами этому способствовали", — заключила она.
Девятого июня в Донецке подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима, плененных в Мариуполе, приговорили к смертной казни. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР. Глава республики Денис Пушилин заявил, что Великобритания и Марокко до сих пор не обращались к донецким властям по поводу осужденных наемников.
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В миреМария ЗахароваДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаУкраинаМоскваВеликобритания
 
 
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