https://ria.ru/20220626/ukraina-1798248269.html

В Париже заявили, что Францию обокрали после утраты пушек Caesar Украиной

В Париже заявили, что Францию обокрали после утраты пушек Caesar Украиной - РИА Новости, 26.06.2022

В Париже заявили, что Францию обокрали после утраты пушек Caesar Украиной

Французский политик Жоффри Болле заявил о разорении армии страны после новости об утрате самоходных артиллерийских установок Caesar Украиной. РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T17:36

2022-06-26T17:36

2022-06-26T18:20

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Французский политик Жоффри Болле заявил о разорении армии страны после новости об утрате самоходных артиллерийских установок Caesar Украиной.Уралвагонзавод в своем официальном Telegram-канале 23 июня попросил французского политика Режиса Кастельно передать слова благодарности лидеру Пятой республики за подаренные самоходки, так как они "в хозяйстве пригодятся". Военно-промышленное предприятие пообещало разобрать орудия, созданные концерном Nexter.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается "в защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Министерства обороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал ВСУ.

https://ria.ru/20220625/ukraina-1798138813.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, франция