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В Париже заявили, что Францию обокрали после утраты пушек Caesar Украиной - РИА Новости, 26.06.2022
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В Париже заявили, что Францию обокрали после утраты пушек Caesar Украиной
В Париже заявили, что Францию обокрали после утраты пушек Caesar Украиной - РИА Новости, 26.06.2022
В Париже заявили, что Францию обокрали после утраты пушек Caesar Украиной
Французский политик Жоффри Болле заявил о разорении армии страны после новости об утрате самоходных артиллерийских установок Caesar Украиной. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T17:36
2022-06-26T18:20
в мире
украина
россия
вооруженные силы украины
франция
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Французский политик Жоффри Болле заявил о разорении армии страны после новости об утрате самоходных артиллерийских установок Caesar Украиной.Уралвагонзавод в своем официальном Telegram-канале 23 июня попросил французского политика Режиса Кастельно передать слова благодарности лидеру Пятой республики за подаренные самоходки, так как они "в хозяйстве пригодятся". Военно-промышленное предприятие пообещало разобрать орудия, созданные концерном Nexter.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается "в защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Министерства обороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал ВСУ.
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, франция
17:36 26.06.2022 (обновлено: 18:20 26.06.2022)
 
В Париже заявили, что Францию обокрали после утраты пушек Caesar Украиной

Политик Болле заявил, что французскую армию обокрали после утраты пушек Caesar Украиной

CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Pfc. Hayden Allega / Французская самоходная артиллерийская установка Caesar
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Pfc. Hayden Allega /
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Французский политик Жоффри Болле заявил о разорении армии страны после новости об утрате самоходных артиллерийских установок Caesar Украиной.

"Мало того что наши Вооруженные силы обобрали, но и наши передовые наземные технологии теперь в руках у русских (некомпетентность украинской армии или коррупция?). (Президент Франции Эммануэль. — Прим. ред.) Макрон единственный, кто несет ответственность за это унизительное фиаско", — написал он в Twitter.

Уралвагонзавод в своем официальном Telegram-канале 23 июня попросил французского политика Режиса Кастельно передать слова благодарности лидеру Пятой республики за подаренные самоходки, так как они "в хозяйстве пригодятся". Военно-промышленное предприятие пообещало разобрать орудия, созданные концерном Nexter.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается "в защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Министерства обороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал ВСУ.
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