https://ria.ru/20220626/ukraina-1798208630.html
Минобороны: в 30-й механизированной бригаде ВСУ наблюдаются случаи пьянства
Минобороны: в 30-й механизированной бригаде ВСУ наблюдаются случаи пьянства - РИА Новости, 26.06.2022
Минобороны: в 30-й механизированной бригаде ВСУ наблюдаются случаи пьянства
Военнослужащие украинской 30-й механизированной бригады демонстрируют из-за успехов российской армии и Народной милиции ДНР и ЛНР пониженное... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T12:44
2022-06-26T12:44
2022-06-26T12:51
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
артемовск
северодонецк
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Военнослужащие украинской 30-й механизированной бригады демонстрируют из-за успехов российской армии и Народной милиции ДНР и ЛНР пониженное морально-психологическое состояние, пьянствуют и употребляют наркотики, оставляют боевые позиции, следует из сводки, распространенной Минобороны России в воскресенье."Успехи российской армии, народных милиций Донецкой и Луганской Народных республик значительно снижают морально-психологическое состояние личного состава украинской армии", - говорится в документе."В 30-й механизированной бригаде, развернутой вблизи Артемовска, наблюдаются массовые случаи пьянства, употребления наркотических веществ и самовольного оставления боевых позиций", - уточняют российские военные.В сводке указывается, что 25 июня под контроль Луганской Народной Республики перешли города Северодонецк и Боровское, а также населенные пункты Вороново и Сиротино. В освобожденных от киевского режима городах проживает около 108 тысяч человек. Общая площадь освобожденной территории составляет порядка 145 квадратных километров.
https://ria.ru/20220626/spetsoperatsiya-1798209544.html
https://ria.ru/20220626/spetsoperatsiya-1798209311.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, луганская народная республика, артемовск, северодонецк
12:44 26.06.2022 (обновлено: 12:51 26.06.2022)
Минобороны: в 30-й механизированной бригаде ВСУ наблюдаются случаи пьянства
Минобороны: в 30-й механизированной бригаде ВСУ наблюдаются случаи пьянства и дезертирства