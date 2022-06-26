https://ria.ru/20220626/ukraina-1798208630.html

Минобороны: в 30-й механизированной бригаде ВСУ наблюдаются случаи пьянства

Минобороны: в 30-й механизированной бригаде ВСУ наблюдаются случаи пьянства - РИА Новости, 26.06.2022

Минобороны: в 30-й механизированной бригаде ВСУ наблюдаются случаи пьянства

Военнослужащие украинской 30-й механизированной бригады демонстрируют из-за успехов российской армии и Народной милиции ДНР и ЛНР пониженное... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T12:44

2022-06-26T12:44

2022-06-26T12:51

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

артемовск

северодонецк

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Военнослужащие украинской 30-й механизированной бригады демонстрируют из-за успехов российской армии и Народной милиции ДНР и ЛНР пониженное морально-психологическое состояние, пьянствуют и употребляют наркотики, оставляют боевые позиции, следует из сводки, распространенной Минобороны России в воскресенье."Успехи российской армии, народных милиций Донецкой и Луганской Народных республик значительно снижают морально-психологическое состояние личного состава украинской армии", - говорится в документе."В 30-й механизированной бригаде, развернутой вблизи Артемовска, наблюдаются массовые случаи пьянства, употребления наркотических веществ и самовольного оставления боевых позиций", - уточняют российские военные.В сводке указывается, что 25 июня под контроль Луганской Народной Республики перешли города Северодонецк и Боровское, а также населенные пункты Вороново и Сиротино. В освобожденных от киевского режима городах проживает около 108 тысяч человек. Общая площадь освобожденной территории составляет порядка 145 квадратных километров.

https://ria.ru/20220626/spetsoperatsiya-1798209544.html

https://ria.ru/20220626/spetsoperatsiya-1798209311.html

луганская народная республика

артемовск

северодонецк

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, артемовск, северодонецк