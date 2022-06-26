https://ria.ru/20220626/udary-1798208433.html
ВСУ совершили безуспешную попытку нанести удары по острову Змеиный
ВСУ совершили безуспешную попытку нанести удары по острову Змеиный - РИА Новости, 26.06.2022
ВСУ совершили безуспешную попытку нанести удары по острову Змеиный
Украинские военные вновь безуспешно пытались ударить по острову Змеиный, российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" сбил самолет Су-25 противника РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T12:42
2022-06-26T12:42
2022-06-26T15:59
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
украина
"панцирь-с"
су-25
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Украинские военные вновь безуспешно пытались ударить по острову Змеиный, российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" сбил самолет Су-25 противника и 12 реактивных снарядов, сообщило в воскресенье Министерство обороны России."Противник в очередной раз предпринял безуспешную попытку нанести удары авиацией и реактивными системами залпового огня по острову Змеиный. В результате отражения атаки зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" были сбиты самолет Су-25 Воздушных сил Украины и 12 реактивных снарядов", — говорится в сводке российского военного ведомства."Жертв среди личного состава гарнизона и разрушений нет", — подчеркивает Минобороны России.
https://ria.ru/20220626/spetsoperatsiya-1798182033.html
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Минобороны об уничтожении учебных центров и складов ВСУ и отражении атаки на остров Змеиный
Украинские военные вновь безуспешно пытались ударить по острову Змеиный, российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" сбил самолет Су-25 противника и 12 реактивных снарядов, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "Противник в очередной раз предпринял безуспешную попытку нанести удары авиацией и реактивными системами залпового огня по острову Змеиный. В результате отражения атаки зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" был сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины и 12 реактивных снарядов", - говорится в сводке российского военного ведомства. "Жертв среди личного состава гарнизона и разрушений нет", - подчеркивает МО РФ.
2022-06-26T12:42
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PT3M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина, "панцирь-с", су-25
12:42 26.06.2022 (обновлено: 15:59 26.06.2022)
ВСУ совершили безуспешную попытку нанести удары по острову Змеиный
Минобороны: ВСУ вновь совершили безуспешную попытку нанести удары по острову Змеиный