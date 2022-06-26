https://ria.ru/20220626/udary-1798208433.html

ВСУ совершили безуспешную попытку нанести удары по острову Змеиный

ВСУ совершили безуспешную попытку нанести удары по острову Змеиный - РИА Новости, 26.06.2022

ВСУ совершили безуспешную попытку нанести удары по острову Змеиный

Украинские военные вновь безуспешно пытались ударить по острову Змеиный, российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" сбил самолет Су-25 противника РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T12:42

2022-06-26T12:42

2022-06-26T15:59

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

украина

"панцирь-с"

су-25

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Украинские военные вновь безуспешно пытались ударить по острову Змеиный, российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" сбил самолет Су-25 противника и 12 реактивных снарядов, сообщило в воскресенье Министерство обороны России."Противник в очередной раз предпринял безуспешную попытку нанести удары авиацией и реактивными системами залпового огня по острову Змеиный. В результате отражения атаки зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" были сбиты самолет Су-25 Воздушных сил Украины и 12 реактивных снарядов", — говорится в сводке российского военного ведомства."Жертв среди личного состава гарнизона и разрушений нет", — подчеркивает Минобороны России.

https://ria.ru/20220626/spetsoperatsiya-1798182033.html

россия

украина

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Минобороны об уничтожении учебных центров и складов ВСУ и отражении атаки на остров Змеиный Украинские военные вновь безуспешно пытались ударить по острову Змеиный, российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" сбил самолет Су-25 противника и 12 реактивных снарядов, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "Противник в очередной раз предпринял безуспешную попытку нанести удары авиацией и реактивными системами залпового огня по острову Змеиный. В результате отражения атаки зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" был сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины и 12 реактивных снарядов", - говорится в сводке российского военного ведомства. "Жертв среди личного состава гарнизона и разрушений нет", - подчеркивает МО РФ. 2022-06-26T12:42 true PT3M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина, "панцирь-с", су-25