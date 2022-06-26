https://ria.ru/20220626/turizm-1798172921.html

Аналитики назвали самые дешевые города России для туристов

Аналитики назвали самые дешевые города России для туристов - РИА Новости, 26.06.2022

Аналитики назвали самые дешевые города России для туристов

Москва и Казань стали самыми бюджетными направлениями по России для отдыха этим летом со средним чеком на поездку в 28 тысяч и 38 тысяч рублей на человека... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T08:09

2022-06-26T08:09

2022-06-26T13:55

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Москва и Казань стали самыми бюджетными направлениями по России для отдыха этим летом со средним чеком на поездку в 28 тысяч и 38 тысяч рублей на человека соответственно, рассказали РИА Новости в сервисе по поиску и бронированию туров Travelata."Самым выгодным туристическим направлением для россиян этим летом оказалась Москва. В среднем турист потратит на поездку в столицу около 28 тысяч рублей. Вторую позицию занимает казанское направление. Путешествие туда летом обойдется немного дороже — 38 тысяч рублей. В Санкт-Петербург ездят чаще всего, но при этом и цена уже выше — более 41 тысячи рублей", — сообщили в сервисе.Среди лидеров, по данным Travelata, также оказалась и Калининградская область, она на четвертом месте. Средняя цена поездки в этот регион составляет почти 44 тысячи рублей. Замыкают пятерку бюджетных направлений Кавказские Минеральные Воды со средней ценой тура более 53 тысяч рублей.В то же время эксперты отмечают, что пляжные направления продолжают оставаться самыми востребованными. "Несмотря на то, что полеты стали дольше и дороже, туристы продолжают стремиться к теплому морю, 27% отдыхающих, купивших туры на лето 2022 года, поедут в Адлер, средняя стоимость поездки — около 65 тысяч рублей", — рассказали аналитики.Говоря о стоимости отдыха в России, в Travelata отметили, что в этом году он дешевле в 2,5 раза, чем за рубежом. "Средний чек для российских курортов составляет 62,9 тысячи рублей. Заграничная поездка в среднем обходится в 156,8 тысячи рублей", — пояснили аналитики.

https://ria.ru/20220626/zdravnitsy-1797779281.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, москва, санкт-петербург, россия, казань