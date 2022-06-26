Рейтинг@Mail.ru
Аналитики назвали самые дешевые города России для туристов - РИА Новости, 26.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220626/turizm-1798172921.html
Аналитики назвали самые дешевые города России для туристов
Аналитики назвали самые дешевые города России для туристов - РИА Новости, 26.06.2022
Аналитики назвали самые дешевые города России для туристов
Москва и Казань стали самыми бюджетными направлениями по России для отдыха этим летом со средним чеком на поездку в 28 тысяч и 38 тысяч рублей на человека... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T08:09
2022-06-26T13:55
туризм
новости - туризм
москва
санкт-петербург
россия
казань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153066/81/1530668147_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_e8097ff7f81cb82f4168d28c2a262fdb.jpg
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Москва и Казань стали самыми бюджетными направлениями по России для отдыха этим летом со средним чеком на поездку в 28 тысяч и 38 тысяч рублей на человека соответственно, рассказали РИА Новости в сервисе по поиску и бронированию туров Travelata."Самым выгодным туристическим направлением для россиян этим летом оказалась Москва. В среднем турист потратит на поездку в столицу около 28 тысяч рублей. Вторую позицию занимает казанское направление. Путешествие туда летом обойдется немного дороже — 38 тысяч рублей. В Санкт-Петербург ездят чаще всего, но при этом и цена уже выше — более 41 тысячи рублей", — сообщили в сервисе.Среди лидеров, по данным Travelata, также оказалась и Калининградская область, она на четвертом месте. Средняя цена поездки в этот регион составляет почти 44 тысячи рублей. Замыкают пятерку бюджетных направлений Кавказские Минеральные Воды со средней ценой тура более 53 тысяч рублей.В то же время эксперты отмечают, что пляжные направления продолжают оставаться самыми востребованными. "Несмотря на то, что полеты стали дольше и дороже, туристы продолжают стремиться к теплому морю, 27% отдыхающих, купивших туры на лето 2022 года, поедут в Адлер, средняя стоимость поездки — около 65 тысяч рублей", — рассказали аналитики.Говоря о стоимости отдыха в России, в Travelata отметили, что в этом году он дешевле в 2,5 раза, чем за рубежом. "Средний чек для российских курортов составляет 62,9 тысячи рублей. Заграничная поездка в среднем обходится в 156,8 тысячи рублей", — пояснили аналитики.
https://ria.ru/20220626/zdravnitsy-1797779281.html
москва
санкт-петербург
россия
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153066/81/1530668147_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_c44102cc6e11d4ac197aa67623a162db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, москва, санкт-петербург, россия, казань
08:09 26.06.2022 (обновлено: 13:55 26.06.2022)
 
Аналитики назвали самые дешевые города России для туристов

Travelata: отдых в Москве обойдется россиянам дешевле, чем в других городах страны

© Depositphotos / photography33Чемодан
Чемодан - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© Depositphotos / photography33
Чемодан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Москва и Казань стали самыми бюджетными направлениями по России для отдыха этим летом со средним чеком на поездку в 28 тысяч и 38 тысяч рублей на человека соответственно, рассказали РИА Новости в сервисе по поиску и бронированию туров Travelata.
"Самым выгодным туристическим направлением для россиян этим летом оказалась Москва. В среднем турист потратит на поездку в столицу около 28 тысяч рублей. Вторую позицию занимает казанское направление. Путешествие туда летом обойдется немного дороже — 38 тысяч рублей. В Санкт-Петербург ездят чаще всего, но при этом и цена уже выше — более 41 тысячи рублей", — сообщили в сервисе.
Среди лидеров, по данным Travelata, также оказалась и Калининградская область, она на четвертом месте. Средняя цена поездки в этот регион составляет почти 44 тысячи рублей. Замыкают пятерку бюджетных направлений Кавказские Минеральные Воды со средней ценой тура более 53 тысяч рублей.
В то же время эксперты отмечают, что пляжные направления продолжают оставаться самыми востребованными. "Несмотря на то, что полеты стали дольше и дороже, туристы продолжают стремиться к теплому морю, 27% отдыхающих, купивших туры на лето 2022 года, поедут в Адлер, средняя стоимость поездки — около 65 тысяч рублей", — рассказали аналитики.
Говоря о стоимости отдыха в России, в Travelata отметили, что в этом году он дешевле в 2,5 раза, чем за рубежом. "Средний чек для российских курортов составляет 62,9 тысячи рублей. Заграничная поездка в среднем обходится в 156,8 тысячи рублей", — пояснили аналитики.
Отдыхающая после принятия грязевых ванн на Чокракском озере в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
Вчера, 06:42Туризм
Составлен рейтинг городов России для оздоровительного отдыха
 
ТуризмНовости - ТуризмМоскваСанкт-ПетербургРоссияКазань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала