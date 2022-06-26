https://ria.ru/20220626/tsentry-1798208199.html
ВС России нанесли удар высокоточным оружием по учебным центрам ВСУ
ВС России нанесли удар высокоточным оружием по учебным центрам ВСУ - РИА Новости, 26.06.2022
ВС России нанесли удар высокоточным оружием по учебным центрам ВСУ
Российские Воздушно-космические силы нанесли удар по учебным центрам украинских войск в Черниговской, Житомирской и Львовской областях, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T12:40
2022-06-26T12:40
2022-06-26T13:42
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
россия
черниговская область
житомирская область
львовская область
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российские Воздушно-космические силы нанесли удар по учебным центрам украинских войск в Черниговской, Житомирской и Львовской областях, сообщили в Минобороны."Высокоточным оружием ВКС России и ракетами "Калибр" нанесен массированный удар по территории 169-го учебного центра сухопутных войск в районе населенного пункта Десна Черниговской области, 199-го учебного центра десантно-штурмовых войск в районе Тетеревки Житомирской области, а также 184-го учебного центра вооруженных сил Украины в районе Старичи Львовской области", — уточнили в ведомстве.Там заявили, что в результате атаки полностью утратили боеспособность 65-я, 66-я мотопехотные бригады и 46-я аэромобильная бригада из состава стратегических резервов украинских войск, завершавшие подготовку на полигонах. Таким образом российские военные сорвали переброску этих соединений в зону боевых действий.Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Минобороны заявили, что Москва добивается освобождения Донбасса.
https://ria.ru/20220626/spetsoperatsiya-1798182033.html
россия
черниговская область
житомирская область
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Минобороны об уничтожении учебных центров и складов ВСУ и отражении атаки на остров Змеиный
Украинские военные вновь безуспешно пытались ударить по острову Змеиный, российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" сбил самолет Су-25 противника и 12 реактивных снарядов, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "Противник в очередной раз предпринял безуспешную попытку нанести удары авиацией и реактивными системами залпового огня по острову Змеиный. В результате отражения атаки зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" был сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины и 12 реактивных снарядов", - говорится в сводке российского военного ведомства. "Жертв среди личного состава гарнизона и разрушений нет", - подчеркивает МО РФ.
2022-06-26T12:40
true
PT3M37S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия, черниговская область, житомирская область, львовская область
12:40 26.06.2022 (обновлено: 13:42 26.06.2022)
ВС России нанесли удар высокоточным оружием по учебным центрам ВСУ
Минобороны: ВКС России нанесли удар по учебным центрам ВСУ в трех областях на Украине