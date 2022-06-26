https://ria.ru/20220626/tsentry-1798208199.html

ВС России нанесли удар высокоточным оружием по учебным центрам ВСУ

ВС России нанесли удар высокоточным оружием по учебным центрам ВСУ - РИА Новости, 26.06.2022

ВС России нанесли удар высокоточным оружием по учебным центрам ВСУ

Российские Воздушно-космические силы нанесли удар по учебным центрам украинских войск в Черниговской, Житомирской и Львовской областях, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T12:40

2022-06-26T12:40

2022-06-26T13:42

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

россия

черниговская область

житомирская область

львовская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798216184_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e162c22719afb0a88ad37949ccfb49e3.jpg

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российские Воздушно-космические силы нанесли удар по учебным центрам украинских войск в Черниговской, Житомирской и Львовской областях, сообщили в Минобороны."Высокоточным оружием ВКС России и ракетами "Калибр" нанесен массированный удар по территории 169-го учебного центра сухопутных войск в районе населенного пункта Десна Черниговской области, 199-го учебного центра десантно-штурмовых войск в районе Тетеревки Житомирской области, а также 184-го учебного центра вооруженных сил Украины в районе Старичи Львовской области", — уточнили в ведомстве.Там заявили, что в результате атаки полностью утратили боеспособность 65-я, 66-я мотопехотные бригады и 46-я аэромобильная бригада из состава стратегических резервов украинских войск, завершавшие подготовку на полигонах. Таким образом российские военные сорвали переброску этих соединений в зону боевых действий.Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Минобороны заявили, что Москва добивается освобождения Донбасса.

https://ria.ru/20220626/spetsoperatsiya-1798182033.html

россия

черниговская область

житомирская область

львовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны об уничтожении учебных центров и складов ВСУ и отражении атаки на остров Змеиный Украинские военные вновь безуспешно пытались ударить по острову Змеиный, российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" сбил самолет Су-25 противника и 12 реактивных снарядов, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "Противник в очередной раз предпринял безуспешную попытку нанести удары авиацией и реактивными системами залпового огня по острову Змеиный. В результате отражения атаки зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" был сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины и 12 реактивных снарядов", - говорится в сводке российского военного ведомства. "Жертв среди личного состава гарнизона и разрушений нет", - подчеркивает МО РФ. 2022-06-26T12:40 true PT3M37S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия, черниговская область, житомирская область, львовская область