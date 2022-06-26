https://ria.ru/20220626/temperatura-1798166010.html
Температура в Москве приблизится к рекордным показателям
Температура в Москве приблизится к рекордным показателям - РИА Новости, 26.06.2022
Температура в Москве приблизится к рекордным показателям
Температура воздуха в Москве в понедельник будет близка к прошлогоднему рекорду в 33,6 градуса, сообщила РИА Новости главный специалист Росгидрометцентра Марина РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T03:13
2022-06-26T03:13
2022-06-26T03:13
общество
москва
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в понедельник будет близка к прошлогоднему рекорду в 33,6 градуса, сообщила РИА Новости главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова."Максимальная температура 27 июня, рекордная именно для этой даты, была установлена в 2021 году, она достигла 33,6 градуса. В этом году мы будем близко к этому рекорду, у нас прогнозируется 31-33 градуса днем по Москве", - сказала Макарова.По ее словам, в понедельник также ожидаются локальные, но умеренной интенсивности кратковременные дожди.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, москва
Температура в Москве приблизится к рекордным показателям
Синоптик Макарова пообещала москвичам в понедельник до плюс 33 градусов
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в понедельник будет близка к прошлогоднему рекорду в 33,6 градуса, сообщила РИА Новости главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова.
"Максимальная температура 27 июня, рекордная именно для этой даты, была установлена в 2021 году, она достигла 33,6 градуса. В этом году мы будем близко к этому рекорду, у нас прогнозируется 31-33 градуса днем по Москве", - сказала Макарова.
По ее словам, в понедельник также ожидаются локальные, но умеренной интенсивности кратковременные дожди.