https://ria.ru/20220626/temperatura-1798166010.html

Температура в Москве приблизится к рекордным показателям

Температура в Москве приблизится к рекордным показателям - РИА Новости, 26.06.2022

Температура в Москве приблизится к рекордным показателям

Температура воздуха в Москве в понедельник будет близка к прошлогоднему рекорду в 33,6 градуса, сообщила РИА Новости главный специалист Росгидрометцентра Марина РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T03:13

2022-06-26T03:13

2022-06-26T03:13

общество

москва

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в понедельник будет близка к прошлогоднему рекорду в 33,6 градуса, сообщила РИА Новости главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова."Максимальная температура 27 июня, рекордная именно для этой даты, была установлена в 2021 году, она достигла 33,6 градуса. В этом году мы будем близко к этому рекорду, у нас прогнозируется 31-33 градуса днем по Москве", - сказала Макарова.По ее словам, в понедельник также ожидаются локальные, но умеренной интенсивности кратковременные дожди.

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, москва