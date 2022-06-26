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С загоревшегося в Японском море судна эвакуировали 25 россиян - РИА Новости, 26.06.2022
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С загоревшегося в Японском море судна эвакуировали 25 россиян
С загоревшегося в Японском море судна эвакуировали 25 россиян - РИА Новости, 26.06.2022
С загоревшегося в Японском море судна эвакуировали 25 россиян
Пожар произошел на грузовом судне "Ангара", следовавшем под флагом Сьерра-Леоне из Японии во Владивосток с 25 россиянами на борту, экипаж эвакуировали, сообщает РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T07:04
2022-06-26T09:08
в мире
японское море
россия
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ТОКИО, 26 июн — РИА Новости. Пожар произошел на грузовом судне "Ангара", следовавшем под флагом Сьерра-Леоне из Японии во Владивосток с 25 россиянами на борту, экипаж эвакуировали, сообщает Генеральное консульство России в Ниигате.По информации японских СМИ, это произошло вчера, когда судно находилось в Японском море в 24 километрах к северу от города Вадзима. Большинство членов экипажа для эвакуации воспользовались спасательными шлюпками.Дипломаты поддерживают связь с капитаном корабля и японским Управлением безопасности на море.Пока информации о повреждениях на судне нет.По данным сервиса Vesselfinder, Angara построена в 1995 году и предназначена для перевозки автомобилей.
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в мире, японское море, россия
07:04 26.06.2022 (обновлено: 09:08 26.06.2022)
 
С загоревшегося в Японском море судна эвакуировали 25 россиян

В Японском море произошел пожар на судне "Ангара", эвакуированы 25 россиян

© РИА Новости / Юрий Сомов / Перейти в фотобанкЯпонское море
Японское море - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Юрий Сомов
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ТОКИО, 26 июн — РИА Новости. Пожар произошел на грузовом судне "Ангара", следовавшем под флагом Сьерра-Леоне из Японии во Владивосток с 25 россиянами на борту, экипаж эвакуировали, сообщает Генеральное консульство России в Ниигате.

"По данным Управления безопасности на море Японии, 25 июня 2022 года на борту парома Angara, следовавшего из порта Фусики (префектура Тояма) во Владивосток, произошел пожар. <...> Сведения о пострадавших не поступали", — говорится в заявлении дипмиссии в одной из соцсетей.

По информации японских СМИ, это произошло вчера, когда судно находилось в Японском море в 24 километрах к северу от города Вадзима. Большинство членов экипажа для эвакуации воспользовались спасательными шлюпками.
Дипломаты поддерживают связь с капитаном корабля и японским Управлением безопасности на море.
Пока информации о повреждениях на судне нет.
По данным сервиса Vesselfinder, Angara построена в 1995 году и предназначена для перевозки автомобилей.
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В миреЯпонское мореРоссия
 
 
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