https://ria.ru/20220626/sudno-1798170649.html

С загоревшегося в Японском море судна эвакуировали 25 россиян

С загоревшегося в Японском море судна эвакуировали 25 россиян - РИА Новости, 26.06.2022

С загоревшегося в Японском море судна эвакуировали 25 россиян

Пожар произошел на грузовом судне "Ангара", следовавшем под флагом Сьерра-Леоне из Японии во Владивосток с 25 россиянами на борту, экипаж эвакуировали, сообщает РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T07:04

2022-06-26T07:04

2022-06-26T09:08

в мире

японское море

россия

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ТОКИО, 26 июн — РИА Новости. Пожар произошел на грузовом судне "Ангара", следовавшем под флагом Сьерра-Леоне из Японии во Владивосток с 25 россиянами на борту, экипаж эвакуировали, сообщает Генеральное консульство России в Ниигате.По информации японских СМИ, это произошло вчера, когда судно находилось в Японском море в 24 километрах к северу от города Вадзима. Большинство членов экипажа для эвакуации воспользовались спасательными шлюпками.Дипломаты поддерживают связь с капитаном корабля и японским Управлением безопасности на море.Пока информации о повреждениях на судне нет.По данным сервиса Vesselfinder, Angara построена в 1995 году и предназначена для перевозки автомобилей.

https://ria.ru/20220609/pozhar-1794133537.html

японское море

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, японское море, россия