07:04 26.06.2022 (обновлено: 09:08 26.06.2022)
С загоревшегося в Японском море судна эвакуировали 25 россиян
В Японском море произошел пожар на судне "Ангара", эвакуированы 25 россиян
Японское море. Архивное фото
ТОКИО, 26 июн — РИА Новости. Пожар произошел на грузовом судне "Ангара", следовавшем под флагом Сьерра-Леоне из Японии во Владивосток с 25 россиянами на борту, экипаж эвакуировали, сообщает Генеральное консульство России в Ниигате.
"По данным Управления безопасности на море Японии, 25 июня 2022 года на борту парома Angara, следовавшего из порта Фусики (префектура Тояма) во Владивосток, произошел пожар. <...> Сведения о пострадавших не поступали", — говорится в заявлении дипмиссии в одной из соцсетей.
По информации японских СМИ, это произошло вчера, когда судно находилось в Японском море в 24 километрах к северу от города Вадзима. Большинство членов экипажа для эвакуации воспользовались спасательными шлюпками.
Дипломаты поддерживают связь с капитаном корабля и японским Управлением безопасности на море.
Пока информации о повреждениях на судне нет.
По данным сервиса Vesselfinder, Angara построена в 1995 году и предназначена для перевозки автомобилей.
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