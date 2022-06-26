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Пьяный житель Приморья открыл стрельбу в холле ночного клуба - РИА Новости, 26.06.2022
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Пьяный житель Приморья открыл стрельбу в холле ночного клуба
Пьяный житель Приморья открыл стрельбу в холле ночного клуба - РИА Новости, 26.06.2022
Пьяный житель Приморья открыл стрельбу в холле ночного клуба
Пьяный житель Приморья открыл стрельбу из ружья в холле ночного клуба и рядом с ним, три человека пострадали, сообщает региональное УМВД РФ. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T10:51
2022-06-26T10:51
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 26 июн - РИА Новости. Пьяный житель Приморья открыл стрельбу из ружья в холле ночного клуба и рядом с ним, три человека пострадали, сообщает региональное УМВД РФ.Инцидент произошел в ночь на воскресенье в ночном клубе на улице Фрунзе в Артеме."Нетрезвый 36-летний мужчина попытался пройти в заведение. Получив отказ, мужчина выстрелил из ружья в холле, а затем на улице. В результате инцидента травмы получили две жительницы Артема 34 и 33 лет, а также 34-летний мужчина", - говорится в сообщении. Одна из женщин госпитализирована с ранением голени, другим пострадавшим оказана медпомощь на месте.Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", ему грозит до 7 лет лишения свободы.
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происшествия, приморский край
10:51 26.06.2022
 
Пьяный житель Приморья открыл стрельбу в холле ночного клуба

Пьяный житель Приморья открыл стрельбу у ночного клуба и ранил трех человек

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 26 июн - РИА Новости. Пьяный житель Приморья открыл стрельбу из ружья в холле ночного клуба и рядом с ним, три человека пострадали, сообщает региональное УМВД РФ.
Инцидент произошел в ночь на воскресенье в ночном клубе на улице Фрунзе в Артеме.
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В Подмосковье 13 человек доставили в полицию после драки со стрельбой
"Нетрезвый 36-летний мужчина попытался пройти в заведение. Получив отказ, мужчина выстрелил из ружья в холле, а затем на улице. В результате инцидента травмы получили две жительницы Артема 34 и 33 лет, а также 34-летний мужчина", - говорится в сообщении. Одна из женщин госпитализирована с ранением голени, другим пострадавшим оказана медпомощь на месте.
Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", ему грозит до 7 лет лишения свободы.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
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Пожилой мужчина устроил стрельбу в одном из супермаркетов Санкт-Петербурга
 
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