https://ria.ru/20220626/strelba-1798192610.html
Пьяный житель Приморья открыл стрельбу в холле ночного клуба
Пьяный житель Приморья открыл стрельбу в холле ночного клуба - РИА Новости, 26.06.2022
Пьяный житель Приморья открыл стрельбу в холле ночного клуба
Пьяный житель Приморья открыл стрельбу из ружья в холле ночного клуба и рядом с ним, три человека пострадали, сообщает региональное УМВД РФ. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T10:51
2022-06-26T10:51
2022-06-26T10:51
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 26 июн - РИА Новости. Пьяный житель Приморья открыл стрельбу из ружья в холле ночного клуба и рядом с ним, три человека пострадали, сообщает региональное УМВД РФ.Инцидент произошел в ночь на воскресенье в ночном клубе на улице Фрунзе в Артеме."Нетрезвый 36-летний мужчина попытался пройти в заведение. Получив отказ, мужчина выстрелил из ружья в холле, а затем на улице. В результате инцидента травмы получили две жительницы Артема 34 и 33 лет, а также 34-летний мужчина", - говорится в сообщении. Одна из женщин госпитализирована с ранением голени, другим пострадавшим оказана медпомощь на месте.Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", ему грозит до 7 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20220621/draka-1797150340.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, приморский край
Пьяный житель Приморья открыл стрельбу в холле ночного клуба
Пьяный житель Приморья открыл стрельбу у ночного клуба и ранил трех человек
ВЛАДИВОСТОК, 26 июн - РИА Новости. Пьяный житель Приморья открыл стрельбу из ружья в холле ночного клуба и рядом с ним, три человека пострадали, сообщает региональное УМВД РФ.
Инцидент произошел в ночь на воскресенье в ночном клубе на улице Фрунзе в Артеме.
"Нетрезвый 36-летний мужчина попытался пройти в заведение. Получив отказ, мужчина выстрелил из ружья в холле, а затем на улице. В результате инцидента травмы получили две жительницы Артема 34 и 33 лет, а также 34-летний мужчина", - говорится в сообщении. Одна из женщин госпитализирована с ранением голени, другим пострадавшим оказана медпомощь на месте.
Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", ему грозит до 7 лет лишения свободы.