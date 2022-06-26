https://ria.ru/20220626/strelba-1798192610.html

Пьяный житель Приморья открыл стрельбу в холле ночного клуба

Пьяный житель Приморья открыл стрельбу в холле ночного клуба - РИА Новости, 26.06.2022

Пьяный житель Приморья открыл стрельбу в холле ночного клуба

Пьяный житель Приморья открыл стрельбу из ружья в холле ночного клуба и рядом с ним, три человека пострадали, сообщает региональное УМВД РФ. РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T10:51

2022-06-26T10:51

2022-06-26T10:51

происшествия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 26 июн - РИА Новости. Пьяный житель Приморья открыл стрельбу из ружья в холле ночного клуба и рядом с ним, три человека пострадали, сообщает региональное УМВД РФ.Инцидент произошел в ночь на воскресенье в ночном клубе на улице Фрунзе в Артеме."Нетрезвый 36-летний мужчина попытался пройти в заведение. Получив отказ, мужчина выстрелил из ружья в холле, а затем на улице. В результате инцидента травмы получили две жительницы Артема 34 и 33 лет, а также 34-летний мужчина", - говорится в сообщении. Одна из женщин госпитализирована с ранением голени, другим пострадавшим оказана медпомощь на месте.Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", ему грозит до 7 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20220621/draka-1797150340.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220604/strelba-1793148024.html

приморский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, приморский край