https://ria.ru/20220626/statya-1798258512.html

Захарова прокомментировала статью Politico о подслушанной беседе посла

Захарова прокомментировала статью Politico о подслушанной беседе посла - РИА Новости, 26.06.2022

Захарова прокомментировала статью Politico о подслушанной беседе посла

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала статью американского издания Politico о беседе российского посла в Вашингтоне Анатолия... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T19:07

2022-06-26T19:07

2022-06-26T19:07

анатолий антонов

дмитрий саймс

залмай халилзад

афганистан

сша

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала статью американского издания Politico о беседе российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, которую подслушал журналист.Ранее издание Politico опубликовало материал о встрече в одном из вашингтонских кафе посла Антонова, бывшего спецпредставителя госдепа США по Афганистану Залмая Халилзада и американского политолога Дмитрия Саймса. Журналист Politico Дэниэл Липпман пишет, что сидел за соседним столом, слышал многое из того, что говорилось, и делал записи услышанного. По его утверждению, российский посол якобы говорил о необходимости "мирного соглашения" для урегулирования ситуации на Украине и спросил Халилзада, каких уступок в Вашингтоне ожидают от Москвы."А что вы хотите? Вы что-то другое в Politico читали? Интриги, скандалы, расследования, только уже на западный манер", - сказала Захарова в эфире передачи "Воскресный вечер".Ранее американский политолог Дмитрий Саймс заявил РИА Новости, что его беседа с послом РФ Анатолием Антоновым и бывшим спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом не содержала "никаких секретов", а ее содержание было искажено подслушивавшим журналистом.

https://ria.ru/20220608/zerno-1793961298.html

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сша

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Наталья Макарова

анатолий антонов, дмитрий саймс, залмай халилзад, афганистан, сша, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)