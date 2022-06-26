Захарова прокомментировала статью Politico о подслушанной беседе посла
Захарова о статье Politico о беседе посла Антонова: интриги и скандалы на западный манер
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала статью американского издания Politico о беседе российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, которую подслушал журналист.
Ранее издание Politico опубликовало материал о встрече в одном из вашингтонских кафе посла Антонова, бывшего спецпредставителя госдепа США по Афганистану Залмая Халилзада и американского политолога Дмитрия Саймса. Журналист Politico Дэниэл Липпман пишет, что сидел за соседним столом, слышал многое из того, что говорилось, и делал записи услышанного. По его утверждению, российский посол якобы говорил о необходимости "мирного соглашения" для урегулирования ситуации на Украине и спросил Халилзада, каких уступок в Вашингтоне ожидают от Москвы.
"А что вы хотите? Вы что-то другое в Politico читали? Интриги, скандалы, расследования, только уже на западный манер", - сказала Захарова в эфире передачи "Воскресный вечер".
Ранее американский политолог Дмитрий Саймс заявил РИА Новости, что его беседа с послом РФ Анатолием Антоновым и бывшим спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом не содержала "никаких секретов", а ее содержание было искажено подслушивавшим журналистом.