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Захарова прокомментировала статью Politico о подслушанной беседе посла - РИА Новости, 26.06.2022
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Захарова прокомментировала статью Politico о подслушанной беседе посла
Захарова прокомментировала статью Politico о подслушанной беседе посла - РИА Новости, 26.06.2022
Захарова прокомментировала статью Politico о подслушанной беседе посла
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала статью американского издания Politico о беседе российского посла в Вашингтоне Анатолия... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T19:07
2022-06-26T19:07
анатолий антонов
дмитрий саймс
залмай халилзад
афганистан
сша
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала статью американского издания Politico о беседе российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, которую подслушал журналист.Ранее издание Politico опубликовало материал о встрече в одном из вашингтонских кафе посла Антонова, бывшего спецпредставителя госдепа США по Афганистану Залмая Халилзада и американского политолога Дмитрия Саймса. Журналист Politico Дэниэл Липпман пишет, что сидел за соседним столом, слышал многое из того, что говорилось, и делал записи услышанного. По его утверждению, российский посол якобы говорил о необходимости "мирного соглашения" для урегулирования ситуации на Украине и спросил Халилзада, каких уступок в Вашингтоне ожидают от Москвы."А что вы хотите? Вы что-то другое в Politico читали? Интриги, скандалы, расследования, только уже на западный манер", - сказала Захарова в эфире передачи "Воскресный вечер".Ранее американский политолог Дмитрий Саймс заявил РИА Новости, что его беседа с послом РФ Анатолием Антоновым и бывшим спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом не содержала "никаких секретов", а ее содержание было искажено подслушивавшим журналистом.
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анатолий антонов, дмитрий саймс, залмай халилзад, афганистан, сша, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
19:07 26.06.2022
 
Захарова прокомментировала статью Politico о подслушанной беседе посла

Захарова о статье Politico о беседе посла Антонова: интриги и скандалы на западный манер

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала статью американского издания Politico о беседе российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, которую подслушал журналист.
Ранее издание Politico опубликовало материал о встрече в одном из вашингтонских кафе посла Антонова, бывшего спецпредставителя госдепа США по Афганистану Залмая Халилзада и американского политолога Дмитрия Саймса. Журналист Politico Дэниэл Липпман пишет, что сидел за соседним столом, слышал многое из того, что говорилось, и делал записи услышанного. По его утверждению, российский посол якобы говорил о необходимости "мирного соглашения" для урегулирования ситуации на Украине и спросил Халилзада, каких уступок в Вашингтоне ожидают от Москвы.
"А что вы хотите? Вы что-то другое в Politico читали? Интриги, скандалы, расследования, только уже на западный манер", - сказала Захарова в эфире передачи "Воскресный вечер".
Ранее американский политолог Дмитрий Саймс заявил РИА Новости, что его беседа с послом РФ Анатолием Антоновым и бывшим спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом не содержала "никаких секретов", а ее содержание было искажено подслушивавшим журналистом.
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Анатолий АнтоновДмитрий СаймсЗалмай ХалилзадАфганистанСШАРоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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