https://ria.ru/20220626/ssha-1798237362.html

В США заявили о превращении страны в банановую республику

В США заявили о превращении страны в банановую республику - РИА Новости, 26.06.2022

В США заявили о превращении страны в банановую республику

Поведение американских властей при нынешней администрации Белого дома все больше соответствует банановым республикам с диктаторским режимом, заявила Fox News... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T16:16

2022-06-26T16:16

2022-06-26T17:02

в мире

сша

тулси габбард

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Поведение американских властей при нынешней администрации Белого дома все больше соответствует банановым республикам с диктаторским режимом, заявила Fox News политик, экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард.По ее мнению, американская правоохранительная система все больше политизируется и фактически используется властью в качестве оружия для борьбы с оппонентами и просто несогласными."В прошлом мы видели, как Налоговое управление США преследовало организации, в названии которых было слово "патриот", — напомнила Габбард.Она уверена, что такие эпизоды подрывают верховенство закона и указывают на недальновидность властей. Последних политик обвинила в желании любой ценой удержаться на должностях."На мой взгляд, именно такую картину можно наблюдать в диктатурах, в банановых республиках. И это то, что мы должны предотвратить", — подчеркнула Габбард.При этом она указала на необходимость держаться в рамках законодательного поля и не нарушать Конституцию, чтобы не совершать те же действия, в которых она обвинила действующее руководство."Честно говоря, я слышала от некоторых демократов кое-что еще более опасное. <…> Они думают, что им нужно идти на все что угодно ради "спасения Америки". И это опасный образ мышления", — продолжила политик.Она назвала эту позицию признаком диктатуры и заявила, что политики с такими взглядами подрывают американскую демократию и разрушают страну.

https://ria.ru/20220430/diktatura-1786342029.html

https://ria.ru/20211222/amerika-1764818910.html

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в мире, сша, тулси габбард