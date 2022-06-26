https://ria.ru/20220626/ssha-1798180291.html

Трамп объявил США страной упадка и посмешищем

Трамп объявил США страной упадка и посмешищем - РИА Новости, 26.06.2022

Трамп объявил США страной упадка и посмешищем

Соединенные Штаты Америки за последние два года настолько серьезно пошатнулись, что превратились в посмешище, заявил экс-президент Дональд Трамп на митинге в... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T09:50

2022-06-26T09:50

2022-06-26T14:42

в мире

цены на нефть

джо байден

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америка

дональд трамп

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты Америки за последние два года настолько серьезно пошатнулись, что превратились в посмешище, заявил экс-президент Дональд Трамп на митинге в Иллинойсе.Бывший глава Белого дома обрушился на нынешнего лидера Джо Байдена и его администрацию, обвинив их в потере экономического и политического преимущества Вашингтона на мировой арене."Это больше не великая страна, это страна упадка. Мне противно вам это говорить. Это страна с высочайшим уровнем инфляции за 40 лет, высочайшими ценами на топливо в истории. У нас никогда не было подобной ситуации с энергетикой. Мы больше не энергетически независимое, даже доминирующее государство, как это было всего два года назад", — заявил он.Трамп напомнил, что за годы президентства Байдена США лишились свободы слова и независимой прессы, столкнулись с резким ростом преступности и смертности, всплеском нелегальной миграции и экономическим коллапсом.Из-за западной политики антироссийских санкций нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Америке и Европе, столкнувшихся с небывалым ростом цен на топливо и продукты питания. Так, в Соединенных Штатах инфляция по итогам мая ускорилась до 8,6 процента — это максимум с декабря 1981 года, а цены на бензин 10 июня впервые в истории поднялись выше пяти долларов за галлон.

https://ria.ru/20220621/vybory-1796929296.html

https://ria.ru/20220624/inflyatsiya-1797900748.html

вашингтон (штат)

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, цены на нефть, джо байден, вашингтон (штат), сша, америка, дональд трамп