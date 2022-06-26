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Трамп объявил США страной упадка и посмешищем - РИА Новости, 26.06.2022
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Трамп объявил США страной упадка и посмешищем
Трамп объявил США страной упадка и посмешищем - РИА Новости, 26.06.2022
Трамп объявил США страной упадка и посмешищем
Соединенные Штаты Америки за последние два года настолько серьезно пошатнулись, что превратились в посмешище, заявил экс-президент Дональд Трамп на митинге в... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T09:50
2022-06-26T14:42
в мире
цены на нефть
джо байден
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сша
америка
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты Америки за последние два года настолько серьезно пошатнулись, что превратились в посмешище, заявил экс-президент Дональд Трамп на митинге в Иллинойсе.Бывший глава Белого дома обрушился на нынешнего лидера Джо Байдена и его администрацию, обвинив их в потере экономического и политического преимущества Вашингтона на мировой арене."Это больше не великая страна, это страна упадка. Мне противно вам это говорить. Это страна с высочайшим уровнем инфляции за 40 лет, высочайшими ценами на топливо в истории. У нас никогда не было подобной ситуации с энергетикой. Мы больше не энергетически независимое, даже доминирующее государство, как это было всего два года назад", — заявил он.Трамп напомнил, что за годы президентства Байдена США лишились свободы слова и независимой прессы, столкнулись с резким ростом преступности и смертности, всплеском нелегальной миграции и экономическим коллапсом.Из-за западной политики антироссийских санкций нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Америке и Европе, столкнувшихся с небывалым ростом цен на топливо и продукты питания. Так, в Соединенных Штатах инфляция по итогам мая ускорилась до 8,6 процента — это максимум с декабря 1981 года, а цены на бензин 10 июня впервые в истории поднялись выше пяти долларов за галлон.
https://ria.ru/20220621/vybory-1796929296.html
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в мире, цены на нефть, джо байден, вашингтон (штат), сша, америка, дональд трамп
09:50 26.06.2022 (обновлено: 14:42 26.06.2022)
 
Трамп объявил США страной упадка и посмешищем

Экс-президент Трамп назвал США посмешищем и страной упадка на митинге в Иллинойсе

© AP Photo / Joe MaioranaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© AP Photo / Joe Maiorana
Дональд Трамп
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты Америки за последние два года настолько серьезно пошатнулись, что превратились в посмешище, заявил экс-президент Дональд Трамп на митинге в Иллинойсе.
Бывший глава Белого дома обрушился на нынешнего лидера Джо Байдена и его администрацию, обвинив их в потере экономического и политического преимущества Вашингтона на мировой арене.
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"Это больше не великая страна, это страна упадка. Мне противно вам это говорить. Это страна с высочайшим уровнем инфляции за 40 лет, высочайшими ценами на топливо в истории. У нас никогда не было подобной ситуации с энергетикой. Мы больше не энергетически независимое, даже доминирующее государство, как это было всего два года назад", — заявил он.
Трамп напомнил, что за годы президентства Байдена США лишились свободы слова и независимой прессы, столкнулись с резким ростом преступности и смертности, всплеском нелегальной миграции и экономическим коллапсом.
"Но, возможно, самое главное, что за последние два года страну перестали слушать и уважать. Во многих смыслах она стала посмешищем", — констатировал бывший глава государства.
Из-за западной политики антироссийских санкций нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Америке и Европе, столкнувшихся с небывалым ростом цен на топливо и продукты питания. Так, в Соединенных Штатах инфляция по итогам мая ускорилась до 8,6 процента — это максимум с декабря 1981 года, а цены на бензин 10 июня впервые в истории поднялись выше пяти долларов за галлон.
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В миреЦены на нефтьДжо БайденВашингтон (штат)СШААмерикаДональд Трамп
 
 
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