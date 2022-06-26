12:57 26.06.2022 (обновлено: 15:13 26.06.2022)
Российские пилоты сбили украинский МиГ-29 в воздушном бою
Минобороны: российские пилоты сбили украинский МиГ-29 в воздушном бою у Зеленодольска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкТехник подготавливает к работе авиационную ракету класса "воздух — поверхность" Х-29 на истребителе-бомбардировщике ВКС России Су-34
Техник подготавливает к работе авиационную ракету класса "воздух — поверхность" Х-29 на истребителе-бомбардировщике ВКС России Су-34. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российские ВКС в воздушном бою сбили украинский самолет МиГ-29 в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.
"В воздушном бою сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины в районе населенного пункта Зеленодольск Днепропетровской области", — отметили в российском военном ведомстве.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".