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Российские пилоты сбили украинский МиГ-29 в воздушном бою - РИА Новости, 26.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220626/spetsoperatsiya-1798211109.html
Российские пилоты сбили украинский МиГ-29 в воздушном бою
Российские пилоты сбили украинский МиГ-29 в воздушном бою - РИА Новости, 26.06.2022
Российские пилоты сбили украинский МиГ-29 в воздушном бою
Российские ВКС в воздушном бою сбили украинский самолет МиГ-29 в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T12:57
2022-06-26T15:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
зеленодольск
миг-29
владимир путин
россия
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российские ВКС в воздушном бою сбили украинский самолет МиГ-29 в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
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в мире, украина, зеленодольск, миг-29, владимир путин, россия
12:57 26.06.2022 (обновлено: 15:13 26.06.2022)
 
Российские пилоты сбили украинский МиГ-29 в воздушном бою

Минобороны: российские пилоты сбили украинский МиГ-29 в воздушном бою у Зеленодольска

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкТехник подготавливает к работе авиационную ракету класса "воздух — поверхность" Х-29 на истребителе-бомбардировщике ВКС России Су-34
Техник подготавливает к работе авиационную ракету класса воздух — поверхность Х-29 на истребителе-бомбардировщике ВКС России Су-34 - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Техник подготавливает к работе авиационную ракету класса "воздух — поверхность" Х-29 на истребителе-бомбардировщике ВКС России Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российские ВКС в воздушном бою сбили украинский самолет МиГ-29 в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.

"В воздушном бою сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины в районе населенного пункта Зеленодольск Днепропетровской области", — отметили в российском военном ведомстве.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЗеленодольскМиГ-29Владимир ПутинРоссия
 
 
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