https://ria.ru/20220626/spetsoperatsiya-1798211109.html

Российские пилоты сбили украинский МиГ-29 в воздушном бою

Российские пилоты сбили украинский МиГ-29 в воздушном бою - РИА Новости, 26.06.2022

Российские пилоты сбили украинский МиГ-29 в воздушном бою

Российские ВКС в воздушном бою сбили украинский самолет МиГ-29 в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T12:57

2022-06-26T12:57

2022-06-26T15:13

специальная военная операция на украине

в мире

украина

зеленодольск

миг-29

владимир путин

россия

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российские ВКС в воздушном бою сбили украинский самолет МиГ-29 в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220626/drony-1798209425.html

украина

зеленодольск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, зеленодольск, миг-29, владимир путин, россия