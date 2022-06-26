https://ria.ru/20220626/spetsoperatsiya-1798209544.html

Российская авиация уничтожила более 720 украинских националистов

Российская авиация уничтожила более 720 украинских националистов - РИА Новости, 26.06.2022

Российская авиация уничтожила более 720 украинских националистов

Российские авиация и артиллерия за сутки уничтожили более 720 украинских националистов, а в рамках контрбатарейной борьбы - 10 взводов РСЗО, сообщили в... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T12:49

2022-06-26T12:49

2022-06-26T13:38

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия за сутки уничтожили более 720 украинских националистов, а в рамках контрбатарейной борьбы - 10 взводов РСЗО, сообщили в воскресенье в Минобороны России.Российские авиация и артиллерия за сутки уничтожили четыре украинских склада с боеприпасами в ЛНР, два пункта управления в Николаевской области, а также артиллерию и минометы противника более чем в 60 районах, сообщили в Минобороны."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: живая сила и военная техника в 286 районах, артиллерийские и минометные подразделения в 62 районах, два пункта управления в районах Висунск и Бармашово Николаевкой области, четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Лисичанский и западная окраина Лисичанска Луганской Народной Республики", - сообщили в министерстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, а также Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением города Лисичанск."В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России на Донецком направлении поражены десять взводов реактивных систем залпового огня в районах Авдеевка, Украинск, Ивановка, Новоселовка Первая и Воздвиженка Донецкой Народной Республики. В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено более 720 националистов, 12 танков и других боевых бронированных машин, 16 специальных автомобилей", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220626/spetsoperatsiya-1798211109.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны об уничтожении учебных центров и складов ВСУ и отражении атаки на остров Змеиный Украинские военные вновь безуспешно пытались ударить по острову Змеиный, российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" сбил самолет Су-25 противника и 12 реактивных снарядов, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "Противник в очередной раз предпринял безуспешную попытку нанести удары авиацией и реактивными системами залпового огня по острову Змеиный. В результате отражения атаки зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" был сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины и 12 реактивных снарядов", - говорится в сводке российского военного ведомства. "Жертв среди личного состава гарнизона и разрушений нет", - подчеркивает МО РФ. 2022-06-26T12:49 true PT3M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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