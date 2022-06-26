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Российские войска уничтожили установки РСЗО ВСУ на донецком направлении - РИА Новости, 26.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Российские войска уничтожили установки РСЗО ВСУ на донецком направлении
Российские войска уничтожили установки РСЗО ВСУ на донецком направлении - РИА Новости, 26.06.2022
Российские войска уничтожили установки РСЗО ВСУ на донецком направлении
Российская артиллерия за сутки в рамках контрбатарейной борьбы уничтожила 10 взводов РСЗО, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T12:43
2022-06-26T13:02
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
россия
авдеевка
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российская артиллерия за сутки в рамках контрбатарейной борьбы уничтожила 10 взводов РСЗО, сообщили в воскресенье в Минобороны России."В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России на Донецком направлении поражены десять взводов реактивных систем залпового огня в районах Авдеевка, Украинск, Ивановка, Новоселовка Первая и Воздвиженка Донецкой Народной Республики", - сообщили в Минобороны.
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, в мире, россия, авдеевка, войска воздушно-космической обороны
12:43 26.06.2022 (обновлено: 13:02 26.06.2022)
 
Российские войска уничтожили установки РСЗО ВСУ на донецком направлении

Минобороны: российские войска уничтожили десять взводов РСЗО ВСУ на донецком направлении

© РИА Новости / Министерство обороны РФБоевая работа расчетов РСЗО "Ураган" в ходе спецоперации. Стоп-кадр видео
Боевая работа расчетов РСЗО Ураган в ходе спецоперации. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Боевая работа расчетов РСЗО "Ураган" в ходе спецоперации. Стоп-кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российская артиллерия за сутки в рамках контрбатарейной борьбы уничтожила 10 взводов РСЗО, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России на Донецком направлении поражены десять взводов реактивных систем залпового огня в районах Авдеевка, Украинск, Ивановка, Новоселовка Первая и Воздвиженка Донецкой Народной Республики", - сообщили в Минобороны.
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Российские пилоты сбили украинский МиГ-29 в воздушном бою
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВ миреРоссияАвдеевкаВойска воздушно-космической обороны
 
 
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