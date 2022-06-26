https://ria.ru/20220626/spetsoperatsiya-1798208541.html
Российские войска уничтожили установки РСЗО ВСУ на донецком направлении
Российские войска уничтожили установки РСЗО ВСУ на донецком направлении - РИА Новости, 26.06.2022
Российские войска уничтожили установки РСЗО ВСУ на донецком направлении
Российская артиллерия за сутки в рамках контрбатарейной борьбы уничтожила 10 взводов РСЗО, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T12:43
2022-06-26T12:43
2022-06-26T13:02
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
россия
авдеевка
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российская артиллерия за сутки в рамках контрбатарейной борьбы уничтожила 10 взводов РСЗО, сообщили в воскресенье в Минобороны России."В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России на Донецком направлении поражены десять взводов реактивных систем залпового огня в районах Авдеевка, Украинск, Ивановка, Новоселовка Первая и Воздвиженка Донецкой Народной Республики", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220626/spetsoperatsiya-1798211109.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, в мире, россия, авдеевка, войска воздушно-космической обороны
12:43 26.06.2022 (обновлено: 13:02 26.06.2022)
Российские войска уничтожили установки РСЗО ВСУ на донецком направлении
Минобороны: российские войска уничтожили десять взводов РСЗО ВСУ на донецком направлении