https://ria.ru/20220626/spetsoperatsiya-1798208541.html

Российские войска уничтожили установки РСЗО ВСУ на донецком направлении

Российские войска уничтожили установки РСЗО ВСУ на донецком направлении - РИА Новости, 26.06.2022

Российские войска уничтожили установки РСЗО ВСУ на донецком направлении

Российская артиллерия за сутки в рамках контрбатарейной борьбы уничтожила 10 взводов РСЗО, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T12:43

2022-06-26T12:43

2022-06-26T13:02

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

в мире

россия

авдеевка

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российская артиллерия за сутки в рамках контрбатарейной борьбы уничтожила 10 взводов РСЗО, сообщили в воскресенье в Минобороны России."В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России на Донецком направлении поражены десять взводов реактивных систем залпового огня в районах Авдеевка, Украинск, Ивановка, Новоселовка Первая и Воздвиженка Донецкой Народной Республики", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220626/spetsoperatsiya-1798211109.html

донецкая народная республика

россия

авдеевка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, в мире, россия, авдеевка, войска воздушно-космической обороны