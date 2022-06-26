https://ria.ru/20220626/spetsnaz-1798222130.html
Эксперт назвал присутствие спецназа США на Украине "секретом Полишинеля"
Эксперт назвал присутствие спецназа США на Украине "секретом Полишинеля" - РИА Новости, 26.06.2022
Эксперт назвал присутствие спецназа США на Украине "секретом Полишинеля"
Присутствие на территории Украины сил спецназначения США и их союзников по НАТО давно не является секретом и ставит под вопрос суверенитет и независимость... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T14:25
2022-06-26T14:25
2022-06-26T14:27
специальная военная операция на украине
украина
нато
ситуация в днр и лнр
сша
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Присутствие на территории Украины сил спецназначения США и их союзников по НАТО давно не является секретом и ставит под вопрос суверенитет и независимость Украины, заявил РИА Новости профессор кафедры мировой политики НИУ-ВШЭ Владимир Батюк.Ранее газета New York Times сообщила, что тайная сеть шпионов и коммандос (спецназовцев) США и их союзников помогает Украине, в том числе предоставляя разведданные, при этом десятки коммандос ряда стран НАТО работают и на украинской территории.По его словам, "было бы странно, если бы их там не было". Батюк пояснил, что странам НАТО важно знать, что в действительности происходит на приграничной с ними территории. А выяснить это можно не всегда только с помощью "снимков спутников-шпионов, перехватов радио и радиотехнических сообщений и тому подобных вещей", необходимы данные "войсковой и агентурной разведки", добавил он.Эксперт уверен, что "это не очень нормально, когда на территории суверенного независимого государства действуют, практически не скрываясь, представители спецслужб и сил специальных операций иностранных государств".По его мнению, возникает вопрос, "в какой мере Украину можно считать суверенным независимым государством".
https://ria.ru/20220622/spetsnaz-1797187247.html
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украина, нато, ситуация в днр и лнр, сша
14:25 26.06.2022 (обновлено: 14:27 26.06.2022)
Эксперт назвал присутствие спецназа США на Украине "секретом Полишинеля"
Профессор ВШЭ Батюк назвал присутствие спецназа США и их союзников на Украине очевидным
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Присутствие на территории Украины сил спецназначения США и их союзников по НАТО давно не является секретом и ставит под вопрос суверенитет и независимость Украины, заявил РИА Новости профессор кафедры мировой политики НИУ-ВШЭ Владимир Батюк.
Ранее газета New York Times сообщила, что тайная сеть шпионов и коммандос (спецназовцев) США
и их союзников помогает Украине
, в том числе предоставляя разведданные, при этом десятки коммандос ряда стран НАТО
работают и на украинской территории.
"То, что там присутствуют военные стран НАТО, в том числе США, это, как говорится, секрет Полишинеля. Так что присутствие там представителей сил специального назначения на территории Украины всем хорошо известно. Ничего нового New York Times не открыла", - сказал эксперт.
По его словам, "было бы странно, если бы их там не было". Батюк пояснил, что странам НАТО важно знать, что в действительности происходит на приграничной с ними территории. А выяснить это можно не всегда только с помощью "снимков спутников-шпионов, перехватов радио и радиотехнических сообщений и тому подобных вещей", необходимы данные "войсковой и агентурной разведки", добавил он.
Эксперт уверен, что "это не очень нормально, когда на территории суверенного независимого государства действуют, практически не скрываясь, представители спецслужб и сил специальных операций иностранных государств".
По его мнению, возникает вопрос, "в какой мере Украину можно считать суверенным независимым государством".