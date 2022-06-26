https://ria.ru/20220626/sochi-1798203340.html

В Сочи выросло число поврежденных из-за непогоды домов

В Сочи выросло число поврежденных из-за непогоды домов - РИА Новости, 26.06.2022

В Сочи выросло число поврежденных из-за непогоды домов

Порядка 98 частных домов в Сочи были повреждены в результате сильных ливней, в настоящее время формируется пакет документов для подачи заявки на выплату... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T12:01

2022-06-26T12:01

2022-06-26T12:01

происшествия

алексей копайгородский

сочи

краснодарский край

черное море

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СОЧИ, 26 июн – РИА Новости. Порядка 98 частных домов в Сочи были повреждены в результате сильных ливней, в настоящее время формируется пакет документов для подачи заявки на выплату компенсации пострадавшим, сообщает пресс-служба городской администрации.Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщал, что в результате сильных ливней в Лазаревском районе курорта, где был объявлен локальный режим ЧС, были испорчены 86 домовладений."Ущерб в той или иной степени непогодой нанесен 98 домовладениям, в которых проживают 392 человека. В настоящее время готовим пакет документов для подачи заявки на выплату им компенсаций", - приводятся в релизе слова главы администрации Лазаревского района Олега Бурлева.Дополнительно в селе Зубова Щель работает комиссия транспортного департамента, специалисты обсуждают вопрос по восстановлению автомобильного моста и поврежденного участка дороги, который заблокировал проезд к 23 жителям населенного пункта. До сих пор продолжается расчистка 16 пляжных территорий.В Сочи до 27 июня действует штормовое предупреждение по непогоде. Прогноз также распространяется на территорию всего Краснодарского края. В этот период возможны дожди, подъем уровня воды в реках, форсирование смерчей над Чёрным морем.

https://ria.ru/20220626/sochi-1798203129.html

https://ria.ru/20220625/sochi-1798051461.html

сочи

краснодарский край

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, алексей копайгородский, сочи, краснодарский край, черное море