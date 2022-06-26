https://ria.ru/20220626/sochi-1798203340.html
В Сочи выросло число поврежденных из-за непогоды домов
В Сочи выросло число поврежденных из-за непогоды домов - РИА Новости, 26.06.2022
В Сочи выросло число поврежденных из-за непогоды домов
Порядка 98 частных домов в Сочи были повреждены в результате сильных ливней, в настоящее время формируется пакет документов для подачи заявки на выплату... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T12:01
2022-06-26T12:01
2022-06-26T12:01
происшествия
алексей копайгородский
сочи
краснодарский край
черное море
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СОЧИ, 26 июн – РИА Новости. Порядка 98 частных домов в Сочи были повреждены в результате сильных ливней, в настоящее время формируется пакет документов для подачи заявки на выплату компенсации пострадавшим, сообщает пресс-служба городской администрации.Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщал, что в результате сильных ливней в Лазаревском районе курорта, где был объявлен локальный режим ЧС, были испорчены 86 домовладений."Ущерб в той или иной степени непогодой нанесен 98 домовладениям, в которых проживают 392 человека. В настоящее время готовим пакет документов для подачи заявки на выплату им компенсаций", - приводятся в релизе слова главы администрации Лазаревского района Олега Бурлева.Дополнительно в селе Зубова Щель работает комиссия транспортного департамента, специалисты обсуждают вопрос по восстановлению автомобильного моста и поврежденного участка дороги, который заблокировал проезд к 23 жителям населенного пункта. До сих пор продолжается расчистка 16 пляжных территорий.В Сочи до 27 июня действует штормовое предупреждение по непогоде. Прогноз также распространяется на территорию всего Краснодарского края. В этот период возможны дожди, подъем уровня воды в реках, форсирование смерчей над Чёрным морем.
https://ria.ru/20220626/sochi-1798203129.html
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сочи
краснодарский край
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алексей копайгородский, сочи, краснодарский край, черное море
В Сочи выросло число поврежденных из-за непогоды домов
Число поврежденных из-за непогоды домов в Сочи выросло до 98
СОЧИ, 26 июн – РИА Новости. Порядка 98 частных домов в Сочи были повреждены в результате сильных ливней, в настоящее время формируется пакет документов для подачи заявки на выплату компенсации пострадавшим, сообщает пресс-служба городской администрации.
Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский
сообщал, что в результате сильных ливней в Лазаревском районе курорта, где был объявлен локальный режим ЧС, были испорчены 86 домовладений.
"Ущерб в той или иной степени непогодой нанесен 98 домовладениям, в которых проживают 392 человека. В настоящее время готовим пакет документов для подачи заявки на выплату им компенсаций", - приводятся в релизе слова главы администрации Лазаревского района Олега Бурлева.
Дополнительно в селе Зубова Щель работает комиссия транспортного департамента, специалисты обсуждают вопрос по восстановлению автомобильного моста и поврежденного участка дороги, который заблокировал проезд к 23 жителям населенного пункта. До сих пор продолжается расчистка 16 пляжных территорий.
В Сочи до 27 июня действует штормовое предупреждение по непогоде. Прогноз также распространяется на территорию всего Краснодарского края
. В этот период возможны дожди, подъем уровня воды в реках, форсирование смерчей над Чёрным морем
.