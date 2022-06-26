https://ria.ru/20220626/sochi-1798203129.html
К поискам туристов, которых унесло в море в Сочи, подключились водолазы
К поискам туристов, которых унесло в море в Сочи, подключились водолазы - РИА Новости, 26.06.2022
К поискам туристов, которых унесло в море в Сочи, подключились водолазы
Водолазы обследуют морское дно в поиске пропавших туристов, которых в машинах унесло течением реки в Сочи, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T11:54
2022-06-26T11:54
2022-06-26T14:58
алексей копайгородский
сочи
россия
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
черное море
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СОЧИ, 26 июн — РИА Новости. Водолазы обследуют морское дно в поиске пропавших туристов, которых в машинах унесло течением реки в Сочи, сообщает пресс-служба администрации города.Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что в результате сильных ливней пострадал Лазаревский район курорта — несколько автомобилей унесло течением селевых потоков в море. По данным регионального СК, в двух машинах находились семь человек, двое из них погибли, одного госпитализировали, остальных ищут спасатели.В Сочи до 27 июня действует штормовое предупреждение. Прогноз также распространяется на территорию всего Краснодарского края. В этот период возможны дожди, подъем уровня воды в реках, форсирование смерчей над Черным морем.
https://ria.ru/20220626/krym-1798225547.html
сочи
россия
краснодарский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей копайгородский, сочи, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, черное море
11:54 26.06.2022 (обновлено: 14:58 26.06.2022)
К поискам туристов, которых унесло в море в Сочи, подключились водолазы
Водолазы обследуют морское дно в поиске пропавших туристов в Сочи, которых унесло в море