https://ria.ru/20220626/sochi-1798203129.html

К поискам туристов, которых унесло в море в Сочи, подключились водолазы

К поискам туристов, которых унесло в море в Сочи, подключились водолазы - РИА Новости, 26.06.2022

К поискам туристов, которых унесло в море в Сочи, подключились водолазы

Водолазы обследуют морское дно в поиске пропавших туристов, которых в машинах унесло течением реки в Сочи, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T11:54

2022-06-26T11:54

2022-06-26T14:58

алексей копайгородский

сочи

россия

краснодарский край

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

черное море

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СОЧИ, 26 июн — РИА Новости. Водолазы обследуют морское дно в поиске пропавших туристов, которых в машинах унесло течением реки в Сочи, сообщает пресс-служба администрации города.Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что в результате сильных ливней пострадал Лазаревский район курорта — несколько автомобилей унесло течением селевых потоков в море. По данным регионального СК, в двух машинах находились семь человек, двое из них погибли, одного госпитализировали, остальных ищут спасатели.В Сочи до 27 июня действует штормовое предупреждение. Прогноз также распространяется на территорию всего Краснодарского края. В этот период возможны дожди, подъем уровня воды в реках, форсирование смерчей над Черным морем.

https://ria.ru/20220626/krym-1798225547.html

сочи

россия

краснодарский край

черное море

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

алексей копайгородский, сочи, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, черное море