https://ria.ru/20220626/sobaki-1798214349.html
Полиция проводит проверку после нападения собак на ребенка под Челябинском
Полиция проводит проверку после нападения собак на ребенка под Челябинском - РИА Новости, 26.06.2022
Полиция проводит проверку после нападения собак на ребенка под Челябинском
Полиция в городе Златоуст Челябинской области проводит проверку после того, как на пятилетнюю девочку напала стая бродячих собак, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T13:16
2022-06-26T13:16
2022-06-26T13:16
происшествия
златоуст
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 июн – РИА Новости. Полиция в городе Златоуст Челябинской области проводит проверку после того, как на пятилетнюю девочку напала стая бродячих собак, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону. Свою проверку организовала и прокуратура, отмечает надзорное ведомство.Ранее в соцсетях появилась информация, что в Златоусте стая бродячих собак напала на девочку, это произошло в субботу на Кусинском шоссе, у дома 11, девочку спасли прохожие."Происшествие зарегистрировано. По данному факту полицией совместно с администрацией города проводится проверка", - сказала собеседница агентства.В прокуратуре региона РИА Новости пояснили, что надзорное ведомство организовало проверку по сообщению СМИ о нападении собаки на девочку. "Прокуратурой будет дана оценка исполнению должностными лицами органа местного самоуправления федерального законодательства при обращении с безнадзорными животными, а также иных уполномоченных органов и организаций", - сказали в прокуратуре.Кроме того, поставлен на контроль ход проверки по данному факту в территориальном отделе полиции, добавили в пресс-центре.
https://ria.ru/20220609/sobaka-1794134758.html
златоуст
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, златоуст, челябинская область
Полиция проводит проверку после нападения собак на ребенка под Челябинском
Полиция Златоуста проводит проверку после нападения стаи бродячих собак на ребенка
ЧЕЛЯБИНСК, 26 июн – РИА Новости. Полиция в городе Златоуст Челябинской области проводит проверку после того, как на пятилетнюю девочку напала стая бродячих собак, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону. Свою проверку организовала и прокуратура, отмечает надзорное ведомство.
Ранее в соцсетях появилась информация, что в Златоусте
стая бродячих собак напала на девочку, это произошло в субботу на Кусинском шоссе, у дома 11, девочку спасли прохожие.
"Происшествие зарегистрировано. По данному факту полицией совместно с администрацией города проводится проверка", - сказала собеседница агентства.
В прокуратуре региона РИА Новости пояснили, что надзорное ведомство организовало проверку по сообщению СМИ о нападении собаки на девочку. "Прокуратурой будет дана оценка исполнению должностными лицами органа местного самоуправления федерального законодательства при обращении с безнадзорными животными, а также иных уполномоченных органов и организаций", - сказали в прокуратуре.
Кроме того, поставлен на контроль ход проверки по данному факту в территориальном отделе полиции, добавили в пресс-центре.