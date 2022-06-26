https://ria.ru/20220626/sobaki-1798214349.html

Полиция проводит проверку после нападения собак на ребенка под Челябинском

Полиция проводит проверку после нападения собак на ребенка под Челябинском - РИА Новости, 26.06.2022

Полиция проводит проверку после нападения собак на ребенка под Челябинском

Полиция в городе Златоуст Челябинской области проводит проверку после того, как на пятилетнюю девочку напала стая бродячих собак, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T13:16

2022-06-26T13:16

2022-06-26T13:16

происшествия

златоуст

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 26 июн – РИА Новости. Полиция в городе Златоуст Челябинской области проводит проверку после того, как на пятилетнюю девочку напала стая бродячих собак, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону. Свою проверку организовала и прокуратура, отмечает надзорное ведомство.Ранее в соцсетях появилась информация, что в Златоусте стая бродячих собак напала на девочку, это произошло в субботу на Кусинском шоссе, у дома 11, девочку спасли прохожие."Происшествие зарегистрировано. По данному факту полицией совместно с администрацией города проводится проверка", - сказала собеседница агентства.В прокуратуре региона РИА Новости пояснили, что надзорное ведомство организовало проверку по сообщению СМИ о нападении собаки на девочку. "Прокуратурой будет дана оценка исполнению должностными лицами органа местного самоуправления федерального законодательства при обращении с безнадзорными животными, а также иных уполномоченных органов и организаций", - сказали в прокуратуре.Кроме того, поставлен на контроль ход проверки по данному факту в территориальном отделе полиции, добавили в пресс-центре.

https://ria.ru/20220609/sobaka-1794134758.html

златоуст

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, златоуст, челябинская область