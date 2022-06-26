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Полиция проводит проверку после нападения собак на ребенка под Челябинском - РИА Новости, 26.06.2022
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Полиция проводит проверку после нападения собак на ребенка под Челябинском
Полиция проводит проверку после нападения собак на ребенка под Челябинском - РИА Новости, 26.06.2022
Полиция проводит проверку после нападения собак на ребенка под Челябинском
Полиция в городе Златоуст Челябинской области проводит проверку после того, как на пятилетнюю девочку напала стая бродячих собак, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T13:16
2022-06-26T13:16
происшествия
златоуст
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 июн – РИА Новости. Полиция в городе Златоуст Челябинской области проводит проверку после того, как на пятилетнюю девочку напала стая бродячих собак, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону. Свою проверку организовала и прокуратура, отмечает надзорное ведомство.Ранее в соцсетях появилась информация, что в Златоусте стая бродячих собак напала на девочку, это произошло в субботу на Кусинском шоссе, у дома 11, девочку спасли прохожие."Происшествие зарегистрировано. По данному факту полицией совместно с администрацией города проводится проверка", - сказала собеседница агентства.В прокуратуре региона РИА Новости пояснили, что надзорное ведомство организовало проверку по сообщению СМИ о нападении собаки на девочку. "Прокуратурой будет дана оценка исполнению должностными лицами органа местного самоуправления федерального законодательства при обращении с безнадзорными животными, а также иных уполномоченных органов и организаций", - сказали в прокуратуре.Кроме того, поставлен на контроль ход проверки по данному факту в территориальном отделе полиции, добавили в пресс-центре.
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происшествия, златоуст, челябинская область
13:16 26.06.2022
 
Полиция проводит проверку после нападения собак на ребенка под Челябинском

Полиция Златоуста проводит проверку после нападения стаи бродячих собак на ребенка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 июн – РИА Новости. Полиция в городе Златоуст Челябинской области проводит проверку после того, как на пятилетнюю девочку напала стая бродячих собак, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону. Свою проверку организовала и прокуратура, отмечает надзорное ведомство.
Ранее в соцсетях появилась информация, что в Златоусте стая бродячих собак напала на девочку, это произошло в субботу на Кусинском шоссе, у дома 11, девочку спасли прохожие.
"Происшествие зарегистрировано. По данному факту полицией совместно с администрацией города проводится проверка", - сказала собеседница агентства.
В прокуратуре региона РИА Новости пояснили, что надзорное ведомство организовало проверку по сообщению СМИ о нападении собаки на девочку. "Прокуратурой будет дана оценка исполнению должностными лицами органа местного самоуправления федерального законодательства при обращении с безнадзорными животными, а также иных уполномоченных органов и организаций", - сказали в прокуратуре.
Кроме того, поставлен на контроль ход проверки по данному факту в территориальном отделе полиции, добавили в пресс-центре.
Собака - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
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ПроисшествияЗлатоустЧелябинская область
 
 
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