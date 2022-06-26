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В Думе предложили рассмотреть поправки о контрактной службе для выпускников - РИА Новости, 26.06.2022
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В Думе предложили рассмотреть поправки о контрактной службе для выпускников
В Думе предложили рассмотреть поправки о контрактной службе для выпускников - РИА Новости, 26.06.2022
В Думе предложили рассмотреть поправки о контрактной службе для выпускников
Комитет Госдумы РФ по обороне предложил рассмотреть поправки о службе по контракту сразу после призыва в армию 28 июня, решение комитета доступно в думской базе РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T10:16
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госдума рф
общество
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы РФ по обороне предложил рассмотреть поправки о службе по контракту сразу после призыва в армию 28 июня, решение комитета доступно в думской базе данных.Ранее в Госдуму внесли предложение о поправках в статью 34 закона "О воинской обязанности и военной службе", касающуюся приема на контрактную службу: норму предлагается дополнить абзацем, что на такую службу могут быть приняты военнослужащие сразу после призыва, имеющие среднее образование. Сейчас заключить контракт предлагается после трех месяцев службы.В решении комитета Совету Думы предлагается включить законопроект в повестку на 28 июня.
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госдума рф, общество, россия
10:16 26.06.2022
 
В Думе предложили рассмотреть поправки о контрактной службе для выпускников

Комитет Госдумы предложил рассмотреть поправки о контрактной службе сразу после призыва

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПризывники перед отправкой на службу
Призывники перед отправкой на службу - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Призывники перед отправкой на службу . Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы РФ по обороне предложил рассмотреть поправки о службе по контракту сразу после призыва в армию 28 июня, решение комитета доступно в думской базе данных.
Ранее в Госдуму внесли предложение о поправках в статью 34 закона "О воинской обязанности и военной службе", касающуюся приема на контрактную службу: норму предлагается дополнить абзацем, что на такую службу могут быть приняты военнослужащие сразу после призыва, имеющие среднее образование. Сейчас заключить контракт предлагается после трех месяцев службы.
В решении комитета Совету Думы предлагается включить законопроект в повестку на 28 июня.
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
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