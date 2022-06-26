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В Думе предложили рассмотреть поправки о контрактной службе для выпускников

В Думе предложили рассмотреть поправки о контрактной службе для выпускников - РИА Новости, 26.06.2022

В Думе предложили рассмотреть поправки о контрактной службе для выпускников

Комитет Госдумы РФ по обороне предложил рассмотреть поправки о службе по контракту сразу после призыва в армию 28 июня, решение комитета доступно в думской базе РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T10:16

2022-06-26T10:16

2022-06-26T10:16

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы РФ по обороне предложил рассмотреть поправки о службе по контракту сразу после призыва в армию 28 июня, решение комитета доступно в думской базе данных.Ранее в Госдуму внесли предложение о поправках в статью 34 закона "О воинской обязанности и военной службе", касающуюся приема на контрактную службу: норму предлагается дополнить абзацем, что на такую службу могут быть приняты военнослужащие сразу после призыва, имеющие среднее образование. Сейчас заключить контракт предлагается после трех месяцев службы.В решении комитета Совету Думы предлагается включить законопроект в повестку на 28 июня.

https://radiosputnik.ria.ru/20220614/minoborony-1795137519.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

госдума рф, общество, россия