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В Симферополе из-за ливней увеличат сброс воды из водохранилища - РИА Новости, 26.06.2022
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В Симферополе из-за ливней увеличат сброс воды из водохранилища
В Симферополе из-за ливней увеличат сброс воды из водохранилища - РИА Новости, 26.06.2022
В Симферополе из-за ливней увеличат сброс воды из водохранилища
Сброс воды из заполненного Симферопольского водохранилища в реку Салгир, протекающую через столицу Крыма, увеличат из-за большого количества прибывающей воды... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T14:21
2022-06-26T14:21
происшествия
симферополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Сброс воды из заполненного Симферопольского водохранилища в реку Салгир, протекающую через столицу Крыма, увеличат из-за большого количества прибывающей воды из-за сильных осадков, сказал глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.Низины вдоль русла реки Салгир в Симферополе и пять сел Симферопольского района подтопило из-за сильных ночных осадков, сообщали ранее РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС по республике. В Симферополе ночью выпало 33 миллиметров осадков – больше половины месячной нормы. Дожди продолжаются и днем в воскресенье."В ближайшее время сброс воды из водохранилища будет еще увеличен, в связи с чем просим людей воздержаться от прогулок рядом с речкой", - рассказал Афанасьев журналистам.Из-за дождей и сброса из водохранилища вода вышла из берегов реки в Симферополе в районе Гагаринского парка, в районе улицы Ракетной и поселка Комсомольское. По данным Афанасьева, подтоплено более 50 домовладений. В основном это дворовые территории, но также есть случаи подтопления жилых помещений.
https://ria.ru/20220626/krym-1798189193.html
https://ria.ru/20220626/sochi-1798203340.html
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происшествия, симферополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
14:21 26.06.2022
 
В Симферополе из-за ливней увеличат сброс воды из водохранилища

В Симферополе из-за ливней увеличат сброс воды из водохранилища в реку Салгир

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСимферопольское водохранилище
Симферопольское водохранилище - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Симферопольское водохранилище. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Сброс воды из заполненного Симферопольского водохранилища в реку Салгир, протекающую через столицу Крыма, увеличат из-за большого количества прибывающей воды из-за сильных осадков, сказал глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.
Низины вдоль русла реки Салгир в Симферополе и пять сел Симферопольского района подтопило из-за сильных ночных осадков, сообщали ранее РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС по республике. В Симферополе ночью выпало 33 миллиметров осадков – больше половины месячной нормы. Дожди продолжаются и днем в воскресенье.
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"В ближайшее время сброс воды из водохранилища будет еще увеличен, в связи с чем просим людей воздержаться от прогулок рядом с речкой", - рассказал Афанасьев журналистам.
Из-за дождей и сброса из водохранилища вода вышла из берегов реки в Симферополе в районе Гагаринского парка, в районе улицы Ракетной и поселка Комсомольское. По данным Афанасьева, подтоплено более 50 домовладений. В основном это дворовые территории, но также есть случаи подтопления жилых помещений.
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