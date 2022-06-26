https://ria.ru/20220626/simferopol-1798221744.html

В Симферополе из-за ливней увеличат сброс воды из водохранилища

В Симферополе из-за ливней увеличат сброс воды из водохранилища - РИА Новости, 26.06.2022

В Симферополе из-за ливней увеличат сброс воды из водохранилища

Сброс воды из заполненного Симферопольского водохранилища в реку Салгир, протекающую через столицу Крыма, увеличат из-за большого количества прибывающей воды... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T14:21

2022-06-26T14:21

2022-06-26T14:21

происшествия

симферополь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744631178_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_85792020e7c47e73004c2e4898c9a2a4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Сброс воды из заполненного Симферопольского водохранилища в реку Салгир, протекающую через столицу Крыма, увеличат из-за большого количества прибывающей воды из-за сильных осадков, сказал глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.Низины вдоль русла реки Салгир в Симферополе и пять сел Симферопольского района подтопило из-за сильных ночных осадков, сообщали ранее РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС по республике. В Симферополе ночью выпало 33 миллиметров осадков – больше половины месячной нормы. Дожди продолжаются и днем в воскресенье."В ближайшее время сброс воды из водохранилища будет еще увеличен, в связи с чем просим людей воздержаться от прогулок рядом с речкой", - рассказал Афанасьев журналистам.Из-за дождей и сброса из водохранилища вода вышла из берегов реки в Симферополе в районе Гагаринского парка, в районе улицы Ракетной и поселка Комсомольское. По данным Афанасьева, подтоплено более 50 домовладений. В основном это дворовые территории, но также есть случаи подтопления жилых помещений.

https://ria.ru/20220626/krym-1798189193.html

https://ria.ru/20220626/sochi-1798203340.html

симферополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, симферополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)